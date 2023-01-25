https://ria.ru/20230125/g20-1847320202.html

Индия надеется на участие Путина в саммите G20

Индия надеется на участие Путина в саммите G20 - РИА Новости, 25.01.2023

Индия надеется на участие Путина в саммите G20

Премьер-министр Индии Нарендра Моди надеется на участие президента РФ Владимира Путина в саммите G20, который пройдет 9 и 10 сентября в Нью-Дели, заявил бывший... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T14:00

2023-01-25T14:00

2023-01-25T14:00

в мире

владимир путин

нарендра моди

венкатеш варма

нью-дели

россия

индия

большая двадцатка

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди надеется на участие президента РФ Владимира Путина в саммите G20, который пройдет 9 и 10 сентября в Нью-Дели, заявил бывший посол Индии в России (2018-2019 годы) Бала Венкатеш Варма. "В этом году Индия председательствует в G20. Будет также саммит ШОС, состоится саммит G20. (Премьер-министр) Нарендра Моди рассчитывает на участие президента Путина в этих мероприятиях", - заявил Варма на круглом столе в медиагруппе "Россия сегодня". По его словам, в ходе своего председательства Индия собирается "способствовать преодолению странами третьего мира долговой зависимости, обеспечению продовольственной безопасности, решению проблем, связанных с пандемией (COVID-19), борьбе с насилием и терроризмом, борьбе с изменением климата, содействию экономическому развитию стран глобального Юга". Индия с 1 декабря приняла председательство в G20. Страна будет председательствовать в "группе двадцати" в течение одного года - с 1 декабря 2022 года по 30 ноября 2023 года. Ожидается, что в период своего председательства Индия проведет более 200 встреч "группы двадцати" по всей стране, начиная с декабря 2022 года. Саммит G20 на уровне глав государств и правительств запланирован на 9 и 10 сентября 2023 года в Нью-Дели. Ранее сообщалось, что портрет президента России Владимира Путина размещен на странице участников Делийского саммита G20. Помимо него размещены фотографии всех остальных лидеров "большой двадцатки", главы Еврокомиссии Урсулы фон Дер Ляйен, а также специально приглашенных Индией лидеров других стран – президентов Египта, Нигерии, ОАЭ, премьеров Бангладеш, Маврикия, Нидерландов, Сингапура и Испании, а также главы султаната Оман.

https://ria.ru/20221201/indiya-1835591772.html

https://ria.ru/20221102/neft-1828555227.html

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в мире, владимир путин, нарендра моди, венкатеш варма, нью-дели, россия, индия, большая двадцатка, шос, еврокомиссия, саммит g20