Индия надеется на участие Путина в саммите G20
Экс-посол в России Венкатеш Варма заявил, что Моди надеется на участие Путина в G20
Национальный флаг Индии. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди надеется на участие президента РФ Владимира Путина в саммите G20, который пройдет 9 и 10 сентября в Нью-Дели, заявил бывший посол Индии в России (2018-2019 годы) Бала Венкатеш Варма.
"В этом году Индия председательствует в G20. Будет также саммит ШОС, состоится саммит G20. (Премьер-министр) Нарендра Моди рассчитывает на участие президента Путина в этих мероприятиях", - заявил Варма на круглом столе в медиагруппе "Россия сегодня".
1 декабря 2022, 15:32Индия заявила о желании работать с Россией в рамках председательства в G20
По его словам, в ходе своего председательства Индия собирается "способствовать преодолению странами третьего мира долговой зависимости, обеспечению продовольственной безопасности, решению проблем, связанных с пандемией (COVID-19), борьбе с насилием и терроризмом, борьбе с изменением климата, содействию экономическому развитию стран глобального Юга".
Индия с 1 декабря приняла председательство в G20. Страна будет председательствовать в "группе двадцати" в течение одного года - с 1 декабря 2022 года по 30 ноября 2023 года. Ожидается, что в период своего председательства Индия проведет более 200 встреч "группы двадцати" по всей стране, начиная с декабря 2022 года. Саммит G20 на уровне глав государств и правительств запланирован на 9 и 10 сентября 2023 года в Нью-Дели.
Ранее сообщалось, что портрет президента России Владимира Путина размещен на странице участников Делийского саммита G20. Помимо него размещены фотографии всех остальных лидеров "большой двадцатки", главы Еврокомиссии Урсулы фон Дер Ляйен, а также специально приглашенных Индией лидеров других стран – президентов Египта, Нигерии, ОАЭ, премьеров Бангладеш, Маврикия, Нидерландов, Сингапура и Испании, а также главы султаната Оман.
2 ноября 2022, 07:31Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию