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Индия надеется на участие Путина в саммите G20 - РИА Новости, 25.01.2023
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Индия надеется на участие Путина в саммите G20
Индия надеется на участие Путина в саммите G20 - РИА Новости, 25.01.2023
Индия надеется на участие Путина в саммите G20
Премьер-министр Индии Нарендра Моди надеется на участие президента РФ Владимира Путина в саммите G20, который пройдет 9 и 10 сентября в Нью-Дели, заявил бывший... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T14:00
2023-01-25T14:00
в мире
владимир путин
нарендра моди
венкатеш варма
нью-дели
россия
индия
большая двадцатка
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди надеется на участие президента РФ Владимира Путина в саммите G20, который пройдет 9 и 10 сентября в Нью-Дели, заявил бывший посол Индии в России (2018-2019 годы) Бала Венкатеш Варма. "В этом году Индия председательствует в G20. Будет также саммит ШОС, состоится саммит G20. (Премьер-министр) Нарендра Моди рассчитывает на участие президента Путина в этих мероприятиях", - заявил Варма на круглом столе в медиагруппе "Россия сегодня". По его словам, в ходе своего председательства Индия собирается "способствовать преодолению странами третьего мира долговой зависимости, обеспечению продовольственной безопасности, решению проблем, связанных с пандемией (COVID-19), борьбе с насилием и терроризмом, борьбе с изменением климата, содействию экономическому развитию стран глобального Юга". Индия с 1 декабря приняла председательство в G20. Страна будет председательствовать в "группе двадцати" в течение одного года - с 1 декабря 2022 года по 30 ноября 2023 года. Ожидается, что в период своего председательства Индия проведет более 200 встреч "группы двадцати" по всей стране, начиная с декабря 2022 года. Саммит G20 на уровне глав государств и правительств запланирован на 9 и 10 сентября 2023 года в Нью-Дели. Ранее сообщалось, что портрет президента России Владимира Путина размещен на странице участников Делийского саммита G20. Помимо него размещены фотографии всех остальных лидеров "большой двадцатки", главы Еврокомиссии Урсулы фон Дер Ляйен, а также специально приглашенных Индией лидеров других стран – президентов Египта, Нигерии, ОАЭ, премьеров Бангладеш, Маврикия, Нидерландов, Сингапура и Испании, а также главы султаната Оман.
https://ria.ru/20221201/indiya-1835591772.html
https://ria.ru/20221102/neft-1828555227.html
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в мире, владимир путин, нарендра моди, венкатеш варма, нью-дели, россия, индия, большая двадцатка, шос, еврокомиссия, саммит g20
В мире, Владимир Путин, Нарендра Моди, Венкатеш Варма, Нью-Дели, Россия, Индия, Большая двадцатка, ШОС, Еврокомиссия, Саммит G20
14:00 25.01.2023
 
Индия надеется на участие Путина в саммите G20

Экс-посол в России Венкатеш Варма заявил, что Моди надеется на участие Путина в G20

© Flickr / Sanyam BahgaНациональный флаг Индии
Национальный флаг Индии - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© Flickr / Sanyam Bahga
Национальный флаг Индии. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди надеется на участие президента РФ Владимира Путина в саммите G20, который пройдет 9 и 10 сентября в Нью-Дели, заявил бывший посол Индии в России (2018-2019 годы) Бала Венкатеш Варма.
"В этом году Индия председательствует в G20. Будет также саммит ШОС, состоится саммит G20. (Премьер-министр) Нарендра Моди рассчитывает на участие президента Путина в этих мероприятиях", - заявил Варма на круглом столе в медиагруппе "Россия сегодня".
Нью-Дели. Деловой квартал - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря 2022, 15:32
Индия заявила о желании работать с Россией в рамках председательства в G20
По его словам, в ходе своего председательства Индия собирается "способствовать преодолению странами третьего мира долговой зависимости, обеспечению продовольственной безопасности, решению проблем, связанных с пандемией (COVID-19), борьбе с насилием и терроризмом, борьбе с изменением климата, содействию экономическому развитию стран глобального Юга".
Индия с 1 декабря приняла председательство в G20. Страна будет председательствовать в "группе двадцати" в течение одного года - с 1 декабря 2022 года по 30 ноября 2023 года. Ожидается, что в период своего председательства Индия проведет более 200 встреч "группы двадцати" по всей стране, начиная с декабря 2022 года. Саммит G20 на уровне глав государств и правительств запланирован на 9 и 10 сентября 2023 года в Нью-Дели.
Ранее сообщалось, что портрет президента России Владимира Путина размещен на странице участников Делийского саммита G20. Помимо него размещены фотографии всех остальных лидеров "большой двадцатки", главы Еврокомиссии Урсулы фон Дер Ляйен, а также специально приглашенных Индией лидеров других стран – президентов Египта, Нигерии, ОАЭ, премьеров Бангладеш, Маврикия, Нидерландов, Сингапура и Испании, а также главы султаната Оман.
Нефтяной танкер на рейде в Цемесской бухте - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября 2022, 07:31
Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию
 
В миреВладимир ПутинНарендра МодиВенкатеш ВармаНью-ДелиРоссияИндияБольшая двадцаткаШОСЕврокомиссияСаммит G20
 
 
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