Консультации о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС продолжат, заявил Гросси
Глава МАГАТЭ Гросси: консультации о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС продолжат
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
ВЕНА, 24 янв - РИА Новости. Консультации о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС будут продолжены, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, выступая во вторник на заседании комитета по иностранным делам Европарламента.
"Консультации уже продолжаются некоторое время. Я только что вернулся из Киева... конкретно по этим консультациям были переговоры с... Зеленским и премьер-министром (Денисом) Шмыгалем, в том числе. И эти консультации будут продолжены", - заявил Гросси, трансляцию заседания ведет сайт ЕП.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.