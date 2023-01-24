https://ria.ru/20230124/ukraina-1847091736.html

Джонсон изменил позицию по членству Украины в НАТО

Джонсон изменил позицию по членству Украины в НАТО - РИА Новости, 24.01.2023

Джонсон изменил позицию по членству Украины в НАТО

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон полагает, что Украина должна вступить в НАТО, хотя, будучи на посту главы государства, заявлял, что в... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T15:06

2023-01-24T15:06

2023-01-24T15:13

специальная военная операция на украине

в мире

борис джонсон

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон полагает, что Украина должна вступить в НАТО, хотя, будучи на посту главы государства, заявлял, что в обозримом будущем это "даже близко невозможно". "Каков итог нашей многолетней неспособности выполнить свое обещание и принять украинцев под защиту оборонительного укрытия НАТО?" - написал Джонсон в своей статье для Mail, ответив, что это кризис на Украине. Он добавил, что "ради ясности, стабильности и долгосрочного мира теперь ясно..., что Украина должна присоединиться". При этом еще менее года назад он же заявлял, что вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем никогда не было даже "близко возможным" и "все это знали". В конце сентября Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20230124/zapad-1846984037.html

https://ria.ru/20230122/evropa-1846491704.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, борис джонсон, украина, великобритания, нато, ситуация в днр и лнр