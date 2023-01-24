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Джонсон изменил позицию по членству Украины в НАТО - РИА Новости, 24.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/ukraina-1847091736.html
Джонсон изменил позицию по членству Украины в НАТО
Джонсон изменил позицию по членству Украины в НАТО - РИА Новости, 24.01.2023
Джонсон изменил позицию по членству Украины в НАТО
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон полагает, что Украина должна вступить в НАТО, хотя, будучи на посту главы государства, заявлял, что в... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T15:06
2023-01-24T15:13
специальная военная операция на украине
в мире
борис джонсон
украина
великобритания
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон полагает, что Украина должна вступить в НАТО, хотя, будучи на посту главы государства, заявлял, что в обозримом будущем это "даже близко невозможно". "Каков итог нашей многолетней неспособности выполнить свое обещание и принять украинцев под защиту оборонительного укрытия НАТО?" - написал Джонсон в своей статье для Mail, ответив, что это кризис на Украине. Он добавил, что "ради ясности, стабильности и долгосрочного мира теперь ясно..., что Украина должна присоединиться". При этом еще менее года назад он же заявлял, что вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем никогда не было даже "близко возможным" и "все это знали". В конце сентября Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ria.ru/20230124/zapad-1846984037.html
https://ria.ru/20230122/evropa-1846491704.html
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в мире, борис джонсон, украина, великобритания, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Борис Джонсон, Украина, Великобритания, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:06 24.01.2023 (обновлено: 15:13 24.01.2023)
 
Джонсон изменил позицию по членству Украины в НАТО

Джонсон изменил мнение о членстве Украины в НАТО и призвал принять ее в альянс

© Фото : Офис президента УкраиныБорис Джонсон во время визита в Киев
Борис Джонсон во время визита в Киев - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© Фото : Офис президента Украины
Борис Джонсон во время визита в Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон полагает, что Украина должна вступить в НАТО, хотя, будучи на посту главы государства, заявлял, что в обозримом будущем это "даже близко невозможно".
"Каков итог нашей многолетней неспособности выполнить свое обещание и принять украинцев под защиту оборонительного укрытия НАТО?" - написал Джонсон в своей статье для Mail, ответив, что это кризис на Украине. Он добавил, что "ради ясности, стабильности и долгосрочного мира теперь ясно..., что Украина должна присоединиться". При этом еще менее года назад он же заявлял, что вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем никогда не было даже "близко возможным" и "все это знали".
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В конце сентября Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреБорис ДжонсонУкраинаВеликобританияНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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