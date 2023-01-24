https://ria.ru/20230124/svd-1846965492.html
Рогозин рассказал о модернизированной винтовке СВД
Рогозин рассказал о модернизированной винтовке СВД - РИА Новости, 24.01.2023
Рогозин рассказал о модернизированной винтовке СВД
Группа военно-технических советников "Царские волки" совместно с первым конструктором винтовок ORSIS модернизирует знаменитую армейскую снайперскую винтовку... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T06:15
2023-01-24T06:15
2023-01-24T11:29
новое оружие россии
безопасность
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Группа военно-технических советников "Царские волки" совместно с первым конструктором винтовок ORSIS модернизирует знаменитую армейскую снайперскую винтовку СВД, в частности, заменив на ней ствол и навесное оборудование, сообщил экс-гендиректор "Роскосмоса", глава "Царских волков" Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости. "Алексей Сорокин, например, да, это первый конструктор компании "Промтехнология", вы знаете снайперские винтовки "Орсис". Вот сейчас мы занимаемся тем, чтобы довести до ума известную нашу легендарную винтовку СВД. На ней меняется ствол, меняется, так сказать, все навесное оборудование, и мы получаем гораздо более стабильный выстрел из этой в общем-то винтовки, к которой привыкли наши военнослужащие", - сообщил Рогозин. Он добавил, что фактически получилась глубокая модернизация уже существующего оружия за счет новых технологий, сплавов, применения новой оптики и иного навесного оборудования. Рогозин возглавляет в зоне спецоперации группу военных советников "Царские волки", оказывающих военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР. Советники тесно взаимодействуют с разработчиками различной военной техники и комплексов, основная задача - оперативное внедрение новых образцов в рамках спецоперации. В прошлом году Рогозин провел в ДНР вместе с группой советников порядка трех месяцев, попал под обстрел 21 декабря, был ранен и контужен, сейчас завершает свою реабилитацию в Москве. Читайте полный текст интервью Дмитрия Рогозина >>
https://ria.ru/20230124/drony-1846963548.html
https://ria.ru/20230124/espanola-1846963407.html
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Рогозин о винтовке СВД: "На ней меняется ствол, все навесное оборудование"
Группа военно-технических советников "Царские волки" совместно с первым конструктором винтовок ORSIS модернизирует знаменитую армейскую снайперскую винтовку СВД, в частности, заменив на ней ствол и навесное оборудование, сообщил экс-гендиректор "Роскосмоса", глава "Царских волков" Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости.
2023-01-24T06:15
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Новое оружие России, Безопасность, Дмитрий Рогозин, Алексей Сорокин, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Москва, Россия
06:15 24.01.2023 (обновлено: 11:29 24.01.2023)
Рогозин рассказал о модернизированной винтовке СВД
Рогозин: знаменитая винтовка СВД получила новый ствол и оборудование