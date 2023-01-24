Названа причина пожара в Приамурье, где погибли женщина с ребенком
МЧС: пожар в селе Междугранка, где погибли мать и дочь, мог начаться из-за котла отопления
© Фото : Администрация Белогорского муниципального округаТушение пожара в 2-х этажном деревянном доме в селе Междугранка в Амурской области
Тушение пожара в 2-х этажном деревянном доме в селе Междугранка в Амурской области
БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 янв – РИА Новости. Возможной причиной пожара в селе Междугранка в Приамурье, где погибли мать и ее 7-летняя дочь, могли стать котел отопления частного дома или электрическая техника, приводит пресс-служба Белогорского округа региона версию специалистов МЧС.
"Как сообщили в отделе надзорной деятельности МЧС по Амурской области, по предварительной версии, две причины возгорания дома. Либо это котел отопления жилища, либо электротехническая причина", - говорится в сообщении.
Установлено, что возгорание деревянного двухэтажного дома произошло ночью 24 января. На момент прибытия пожарных строение было объято пламенем. В тушении было задействовано 16 человек, пожар удалось локализовать только под утро. Во время тушения на первом этаже дома были обнаружены тела двух погибших - девочки 7 лет и ее мамы.
Как сообщили в администрации Белогорского округа, дом в Междугранке восемь лет назад купила переехавшая из села Круглое семья, в которой двое детей. 22-летний старший сын в настоящее время участвует в спецоперации, а глава семьи на момент гибели жены и маленькой дочери был в рабочей командировке.
Это уже второй пожар в Белогорском округе, где погибли дети. Ночью 21 января в селе Павловка погибли девочка 14 лет и её 13-летний брат. Они воспитывались опекунами – бабушкой и дедушкой, родители ограничены в правах. При пожаре в доме с ними находилась бабушка. Сейчас она в реанимации в тяжелом состоянии. Дедушка спал в летней кухне и смог вывести женщину, оба получили ожоги. Огонь уничтожил дом и все имущество. Возбуждено уголовное дело.