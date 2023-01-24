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Названа причина пожара в Приамурье, где погибли женщина с ребенком - РИА Новости, 24.01.2023
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Названа причина пожара в Приамурье, где погибли женщина с ребенком
Названа причина пожара в Приамурье, где погибли женщина с ребенком - РИА Новости, 24.01.2023
Названа причина пожара в Приамурье, где погибли женщина с ребенком
Возможной причиной пожара в селе Междугранка в Приамурье, где погибли мать и ее 7-летняя дочь, могли стать котел отопления частного дома или электрическая... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T09:51
2023-01-24T09:51
происшествия
амурская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 янв – РИА Новости. Возможной причиной пожара в селе Междугранка в Приамурье, где погибли мать и ее 7-летняя дочь, могли стать котел отопления частного дома или электрическая техника, приводит пресс-служба Белогорского округа региона версию специалистов МЧС. "Как сообщили в отделе надзорной деятельности МЧС по Амурской области, по предварительной версии, две причины возгорания дома. Либо это котел отопления жилища, либо электротехническая причина", - говорится в сообщении. Установлено, что возгорание деревянного двухэтажного дома произошло ночью 24 января. На момент прибытия пожарных строение было объято пламенем. В тушении было задействовано 16 человек, пожар удалось локализовать только под утро. Во время тушения на первом этаже дома были обнаружены тела двух погибших - девочки 7 лет и ее мамы. Как сообщили в администрации Белогорского округа, дом в Междугранке восемь лет назад купила переехавшая из села Круглое семья, в которой двое детей. 22-летний старший сын в настоящее время участвует в спецоперации, а глава семьи на момент гибели жены и маленькой дочери был в рабочей командировке. Это уже второй пожар в Белогорском округе, где погибли дети. Ночью 21 января в селе Павловка погибли девочка 14 лет и её 13-летний брат. Они воспитывались опекунами – бабушкой и дедушкой, родители ограничены в правах. При пожаре в доме с ними находилась бабушка. Сейчас она в реанимации в тяжелом состоянии. Дедушка спал в летней кухне и смог вывести женщину, оба получили ожоги. Огонь уничтожил дом и все имущество. Возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20230115/pozhar-1844961375.html
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происшествия, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Амурская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
09:51 24.01.2023
 
Названа причина пожара в Приамурье, где погибли женщина с ребенком

МЧС: пожар в селе Междугранка, где погибли мать и дочь, мог начаться из-за котла отопления

© Фото : Администрация Белогорского муниципального округаТушение пожара в 2-х этажном деревянном доме в селе Междугранка в Амурской области
Тушение пожара в 2-х этажном деревянном доме в селе Междугранка в Амурской области - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© Фото : Администрация Белогорского муниципального округа
Тушение пожара в 2-х этажном деревянном доме в селе Междугранка в Амурской области
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 янв – РИА Новости. Возможной причиной пожара в селе Междугранка в Приамурье, где погибли мать и ее 7-летняя дочь, могли стать котел отопления частного дома или электрическая техника, приводит пресс-служба Белогорского округа региона версию специалистов МЧС.
"Как сообщили в отделе надзорной деятельности МЧС по Амурской области, по предварительной версии, две причины возгорания дома. Либо это котел отопления жилища, либо электротехническая причина", - говорится в сообщении.
Женщина с тремя детьми погибла во время пожара в Омской области - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
15 января, 12:07
Названа причина пожара в Омской области, где погибли мать и трое детей
Установлено, что возгорание деревянного двухэтажного дома произошло ночью 24 января. На момент прибытия пожарных строение было объято пламенем. В тушении было задействовано 16 человек, пожар удалось локализовать только под утро. Во время тушения на первом этаже дома были обнаружены тела двух погибших - девочки 7 лет и ее мамы.
Как сообщили в администрации Белогорского округа, дом в Междугранке восемь лет назад купила переехавшая из села Круглое семья, в которой двое детей. 22-летний старший сын в настоящее время участвует в спецоперации, а глава семьи на момент гибели жены и маленькой дочери был в рабочей командировке.
Это уже второй пожар в Белогорском округе, где погибли дети. Ночью 21 января в селе Павловка погибли девочка 14 лет и её 13-летний брат. Они воспитывались опекунами – бабушкой и дедушкой, родители ограничены в правах. При пожаре в доме с ними находилась бабушка. Сейчас она в реанимации в тяжелом состоянии. Дедушка спал в летней кухне и смог вывести женщину, оба получили ожоги. Огонь уничтожил дом и все имущество. Возбуждено уголовное дело.
Пожар в частном доме в Слюдянке в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января, 17:17
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ПроисшествияАмурская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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