https://ria.ru/20230124/pozhar-1846988914.html

Названа причина пожара в Приамурье, где погибли женщина с ребенком

Названа причина пожара в Приамурье, где погибли женщина с ребенком - РИА Новости, 24.01.2023

Названа причина пожара в Приамурье, где погибли женщина с ребенком

Возможной причиной пожара в селе Междугранка в Приамурье, где погибли мать и ее 7-летняя дочь, могли стать котел отопления частного дома или электрическая... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T09:51

2023-01-24T09:51

2023-01-24T09:51

происшествия

амурская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1846986859_0:71:400:296_1920x0_80_0_0_04fe9b0de6ead625178908f626d5b3b2.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 янв – РИА Новости. Возможной причиной пожара в селе Междугранка в Приамурье, где погибли мать и ее 7-летняя дочь, могли стать котел отопления частного дома или электрическая техника, приводит пресс-служба Белогорского округа региона версию специалистов МЧС. "Как сообщили в отделе надзорной деятельности МЧС по Амурской области, по предварительной версии, две причины возгорания дома. Либо это котел отопления жилища, либо электротехническая причина", - говорится в сообщении. Установлено, что возгорание деревянного двухэтажного дома произошло ночью 24 января. На момент прибытия пожарных строение было объято пламенем. В тушении было задействовано 16 человек, пожар удалось локализовать только под утро. Во время тушения на первом этаже дома были обнаружены тела двух погибших - девочки 7 лет и ее мамы. Как сообщили в администрации Белогорского округа, дом в Междугранке восемь лет назад купила переехавшая из села Круглое семья, в которой двое детей. 22-летний старший сын в настоящее время участвует в спецоперации, а глава семьи на момент гибели жены и маленькой дочери был в рабочей командировке. Это уже второй пожар в Белогорском округе, где погибли дети. Ночью 21 января в селе Павловка погибли девочка 14 лет и её 13-летний брат. Они воспитывались опекунами – бабушкой и дедушкой, родители ограничены в правах. При пожаре в доме с ними находилась бабушка. Сейчас она в реанимации в тяжелом состоянии. Дедушка спал в летней кухне и смог вывести женщину, оба получили ожоги. Огонь уничтожил дом и все имущество. Возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20230115/pozhar-1844961375.html

https://ria.ru/20230120/pozhar-1846330959.html

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)