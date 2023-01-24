https://ria.ru/20230124/pozhar-1846962107.html

При пожаре в селе Приамурья погибли мама и шестилетний ребенок

При пожаре в селе Приамурья погибли мама и шестилетний ребенок - РИА Новости, 24.01.2023

При пожаре в селе Приамурья погибли мама и шестилетний ребенок

Шестилетняя девочка и её мать погибли во время пожара в частном доме в селе Междугранка Белогорского округа Приамурья, возбуждено уголовное дело "Причинение... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T04:27

2023-01-24T04:27

2023-01-24T04:27

происшествия

амурская область

белогорский район

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_fbab71a0cd32a2df801b066c09764402.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 янв – РИА Новости. Шестилетняя девочка и её мать погибли во время пожара в частном доме в селе Междугранка Белогорского округа Приамурья, возбуждено уголовное дело "Причинение смерти по неосторожности", сообщает прокуратура Амурской области. Установлено, что возгорание деревянного отдельно стоящего двухэтажного дома произошло ночью 24 января. В результате пожара погибла несовершеннолетняя 2015 года рождения и ее мать 1977 года рождения. Погибшие находились в доме одни, уточняет прокуратура. Выясняются причины и обстоятельства возгорания. Кроме того, прокуратурой района проводится проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности. Это уже второй пожар в Белогорском округе, где погибли дети. Ночью 21 января в селе Павловка погибли двое детей 13 и 14 лет. Они воспитывались опекунами – бабушкой и дедушкой, родители ограничены в правах. При пожаре в доме с ними находилась бабушка. Сейчас она в реанимации в тяжелом состоянии. Дедушка спал в летней кухне и смог вывести женщину, оба получили ожоги. Огонь уничтожил дом и все имущество. Возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20230122/pozhar-1846651275.html

амурская область

белогорский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, амурская область, белогорский район, россия