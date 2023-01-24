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При пожаре в селе Приамурья погибли мама и шестилетний ребенок
При пожаре в селе Приамурья погибли мама и шестилетний ребенок - РИА Новости, 24.01.2023
При пожаре в селе Приамурья погибли мама и шестилетний ребенок
Шестилетняя девочка и её мать погибли во время пожара в частном доме в селе Междугранка Белогорского округа Приамурья, возбуждено уголовное дело "Причинение... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T04:27
2023-01-24T04:27
2023-01-24T04:27
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 янв – РИА Новости. Шестилетняя девочка и её мать погибли во время пожара в частном доме в селе Междугранка Белогорского округа Приамурья, возбуждено уголовное дело "Причинение смерти по неосторожности", сообщает прокуратура Амурской области. Установлено, что возгорание деревянного отдельно стоящего двухэтажного дома произошло ночью 24 января. В результате пожара погибла несовершеннолетняя 2015 года рождения и ее мать 1977 года рождения. Погибшие находились в доме одни, уточняет прокуратура. Выясняются причины и обстоятельства возгорания. Кроме того, прокуратурой района проводится проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности. Это уже второй пожар в Белогорском округе, где погибли дети. Ночью 21 января в селе Павловка погибли двое детей 13 и 14 лет. Они воспитывались опекунами – бабушкой и дедушкой, родители ограничены в правах. При пожаре в доме с ними находилась бабушка. Сейчас она в реанимации в тяжелом состоянии. Дедушка спал в летней кухне и смог вывести женщину, оба получили ожоги. Огонь уничтожил дом и все имущество. Возбуждено уголовное дело.
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происшествия, амурская область, белогорский район, россия
Происшествия, Амурская область, Белогорский район, Россия
При пожаре в селе Приамурья погибли мама и шестилетний ребенок
При пожаре в частном доме в селе Междугранка Приамурья погибли мама и шестилетняя дочка
БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 янв – РИА Новости. Шестилетняя девочка и её мать погибли во время пожара в частном доме в селе Междугранка Белогорского округа Приамурья, возбуждено уголовное дело "Причинение смерти по неосторожности", сообщает прокуратура Амурской области.
"Прокуратура Белогорского района признала законным возбуждение и взяла на контроль расследование уголовного дела по факту пожара в селе Междугранка", - говорится в сообщении.
Установлено, что возгорание деревянного отдельно стоящего двухэтажного дома произошло ночью 24 января. В результате пожара погибла несовершеннолетняя 2015 года рождения и ее мать 1977 года рождения. Погибшие находились в доме одни, уточняет прокуратура.
Выясняются причины и обстоятельства возгорания. Кроме того, прокуратурой района проводится проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности.
Это уже второй пожар в Белогорском округе, где погибли дети. Ночью 21 января в селе Павловка погибли двое детей 13 и 14 лет. Они воспитывались опекунами – бабушкой и дедушкой, родители ограничены в правах. При пожаре в доме с ними находилась бабушка. Сейчас она в реанимации в тяжелом состоянии. Дедушка спал в летней кухне и смог вывести женщину, оба получили ожоги. Огонь уничтожил дом и все имущество. Возбуждено уголовное дело.