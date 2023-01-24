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Арестованный в Латвии журналист Касем поблагодарил коллег за поддержку - РИА Новости, 24.01.2023
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Арестованный в Латвии журналист Касем поблагодарил коллег за поддержку
Арестованный в Латвии журналист Касем поблагодарил коллег за поддержку - РИА Новости, 24.01.2023
Арестованный в Латвии журналист Касем поблагодарил коллег за поддержку
Арестованный в Латвии шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем написал новое письмо коллегам и поблагодарил их за поддержку, сообщил портал Baltnews. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T18:33
2023-01-24T19:04
в мире
татьяна москалькова
дмитрий киселев
латвия
союз журналистов россии
задержание шеф-редактора sputnik литва касема
марат касем
европейский суд
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Арестованный в Латвии шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем написал новое письмо коллегам и поблагодарил их за поддержку, сообщил портал Baltnews.Журналист рассказал, как тяжело воспринял известие о смерти бабушки, с которой ему позволили проститься перед похоронами.Кроме того, Касем пожелал коллегам сил, креатива и творческих удач, а также напомнил, что "в Латвии возможно всякое"."Я не стану лишний раз провоцировать следствие и полностью доверю вам свое дело. Вы справитесь! Скучаю по всем", — поделился он.На прошлой неделе латвийский суд принял решение оставить Касема под стражей. Защита журналиста сообщила, что подаст жалобу в ЕСПЧ.Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет он живет в Москве и работает в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит Sputnik Литва. В конце декабря прошлого года журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. Рижский суд 5 января заключил его под стражу, впоследствии Касема перевели в городскую Центральную тюрьму.Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал задержание журналиста незаконным и призвал мировую общественность сделать все возможное для его освобождения. По словам Киселева, все это происходит в условиях европейского беспредела, "когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за его позицию и информацию, которую он сообщает".В МИД России арест Касема назвали местью диктаторских режимов за принципиальность журналиста и политикой террора в отношении инакомыслящих. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратились к верховному комиссару ООН по правам человека, представителю ОБСЕ по свободе СМИ и комиссару Совета Европы по правам человека с просьбой вмешаться в ситуацию с арестом Касема.
https://ria.ru/20230119/kasem-1846065430.html
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в мире, татьяна москалькова, дмитрий киселев, латвия, союз журналистов россии, задержание шеф-редактора sputnik литва касема, марат касем, европейский суд, оон, обсе, литва
В мире, Татьяна Москалькова, Дмитрий Киселев, Латвия, Союз журналистов России, Задержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема, Марат Касем, Европейский суд, ООН, ОБСЕ, Литва
18:33 24.01.2023 (обновлено: 19:04 24.01.2023)
 
Арестованный в Латвии журналист Касем поблагодарил коллег за поддержку

Арестованный в Латвии шеф-редактор Sputnik Литва Касем поблагодарил коллег за поддержку

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкШеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Арестованный в Латвии шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем написал новое письмо коллегам и поблагодарил их за поддержку, сообщил портал Baltnews.
Журналист рассказал, как тяжело воспринял известие о смерти бабушки, с которой ему позволили проститься перед похоронами.

"Благодарю за соболезнования, очень тяжело было принять произошедшее. Беда, как говорится, не приходит одна. В таком горе и машина времени не поможет, а вот ваши письма — даже очень!" — говорится в письме.

Кроме того, Касем пожелал коллегам сил, креатива и творческих удач, а также напомнил, что "в Латвии возможно всякое".
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"Я не стану лишний раз провоцировать следствие и полностью доверю вам свое дело. Вы справитесь! Скучаю по всем", — поделился он.
На прошлой неделе латвийский суд принял решение оставить Касема под стражей. Защита журналиста сообщила, что подаст жалобу в ЕСПЧ.
Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет он живет в Москве и работает в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит Sputnik Литва. В конце декабря прошлого года журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. Рижский суд 5 января заключил его под стражу, впоследствии Касема перевели в городскую Центральную тюрьму.
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Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал задержание журналиста незаконным и призвал мировую общественность сделать все возможное для его освобождения. По словам Киселева, все это происходит в условиях европейского беспредела, "когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за его позицию и информацию, которую он сообщает".
В МИД России арест Касема назвали местью диктаторских режимов за принципиальность журналиста и политикой террора в отношении инакомыслящих. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратились к верховному комиссару ООН по правам человека, представителю ОБСЕ по свободе СМИ и комиссару Совета Европы по правам человека с просьбой вмешаться в ситуацию с арестом Касема.
Журналист, шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 12:14
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В миреТатьяна МоскальковаДмитрий КиселевЛатвияСоюз журналистов РоссииЗадержание шеф-редактора Sputnik Литва КасемаМарат КасемЕвропейский судООНОБСЕЛитва
 
 
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