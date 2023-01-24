https://ria.ru/20230124/kasem-1847172288.html

Арестованный в Латвии журналист Касем поблагодарил коллег за поддержку

Арестованный в Латвии журналист Касем поблагодарил коллег за поддержку - РИА Новости, 24.01.2023

Арестованный в Латвии журналист Касем поблагодарил коллег за поддержку

Арестованный в Латвии шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем написал новое письмо коллегам и поблагодарил их за поддержку, сообщил портал Baltnews. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T18:33

2023-01-24T18:33

2023-01-24T19:04

в мире

татьяна москалькова

дмитрий киселев

латвия

союз журналистов россии

задержание шеф-редактора sputnik литва касема

марат касем

европейский суд

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Арестованный в Латвии шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем написал новое письмо коллегам и поблагодарил их за поддержку, сообщил портал Baltnews.Журналист рассказал, как тяжело воспринял известие о смерти бабушки, с которой ему позволили проститься перед похоронами.Кроме того, Касем пожелал коллегам сил, креатива и творческих удач, а также напомнил, что "в Латвии возможно всякое"."Я не стану лишний раз провоцировать следствие и полностью доверю вам свое дело. Вы справитесь! Скучаю по всем", — поделился он.На прошлой неделе латвийский суд принял решение оставить Касема под стражей. Защита журналиста сообщила, что подаст жалобу в ЕСПЧ.Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет он живет в Москве и работает в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит Sputnik Литва. В конце декабря прошлого года журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. Рижский суд 5 января заключил его под стражу, впоследствии Касема перевели в городскую Центральную тюрьму.Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал задержание журналиста незаконным и призвал мировую общественность сделать все возможное для его освобождения. По словам Киселева, все это происходит в условиях европейского беспредела, "когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за его позицию и информацию, которую он сообщает".В МИД России арест Касема назвали местью диктаторских режимов за принципиальность журналиста и политикой террора в отношении инакомыслящих. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратились к верховному комиссару ООН по правам человека, представителю ОБСЕ по свободе СМИ и комиссару Совета Европы по правам человека с просьбой вмешаться в ситуацию с арестом Касема.

https://ria.ru/20230119/kasem-1846065430.html

https://ria.ru/20230117/kasem-1845382491.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, татьяна москалькова, дмитрий киселев, латвия, союз журналистов россии, задержание шеф-редактора sputnik литва касема, марат касем, европейский суд, оон, обсе, литва