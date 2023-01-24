18:33 24.01.2023 (обновлено: 19:04 24.01.2023)
Арестованный в Латвии журналист Касем поблагодарил коллег за поддержку
Арестованный в Латвии шеф-редактор Sputnik Литва Касем поблагодарил коллег за поддержку
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Арестованный в Латвии шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем написал новое письмо коллегам и поблагодарил их за поддержку, сообщил портал Baltnews.
Журналист рассказал, как тяжело воспринял известие о смерти бабушки, с которой ему позволили проститься перед похоронами.
"Благодарю за соболезнования, очень тяжело было принять произошедшее. Беда, как говорится, не приходит одна. В таком горе и машина времени не поможет, а вот ваши письма — даже очень!" — говорится в письме.
Кроме того, Касем пожелал коллегам сил, креатива и творческих удач, а также напомнил, что "в Латвии возможно всякое".
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"Я не стану лишний раз провоцировать следствие и полностью доверю вам свое дело. Вы справитесь! Скучаю по всем", — поделился он.
На прошлой неделе латвийский суд принял решение оставить Касема под стражей. Защита журналиста сообщила, что подаст жалобу в ЕСПЧ.
Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет он живет в Москве и работает в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит Sputnik Литва. В конце декабря прошлого года журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. Рижский суд 5 января заключил его под стражу, впоследствии Касема перевели в городскую Центральную тюрьму.
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал задержание журналиста незаконным и призвал мировую общественность сделать все возможное для его освобождения. По словам Киселева, все это происходит в условиях европейского беспредела, "когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за его позицию и информацию, которую он сообщает".
В МИД России арест Касема назвали местью диктаторских режимов за принципиальность журналиста и политикой террора в отношении инакомыслящих. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратились к верховному комиссару ООН по правам человека, представителю ОБСЕ по свободе СМИ и комиссару Совета Европы по правам человека с просьбой вмешаться в ситуацию с арестом Касема.
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