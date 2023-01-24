https://ria.ru/20230124/karabakh-1847042164.html
Россия продолжает выполнять свои обязательства по Карабаху, заявил Песков
Россия продолжает выполнять свои обязательства по Карабаху, заявил Песков - РИА Новости, 24.01.2023
Россия продолжает выполнять свои обязательства по Карабаху, заявил Песков
Россия продолжает выполнять свои обязательства, участвуя в трехсторонних соглашениях с Азербайджаном и Арменией по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе,... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T12:46
2023-01-24T12:46
2023-01-24T13:07
россия
баку
азербайджан
армения
нагорный карабах
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
в мире
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Россия продолжает выполнять свои обязательства, участвуя в трехсторонних соглашениях с Азербайджаном и Арменией по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, и ведет кропотливую работу с Баку и Ереваном, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя действия госсекретаря США Энтони Блинкена, призвавшего президента Азербайджана Ильхама Алиева разблокировать Лачинский коридор."Россия как одна из сторон трехсторонних договоренностей и документов, которые были подписаны двумя годами ранее, продолжает выполнять свои обязательства и продолжает весьма и весьма кропотливую и сложную работу и с Арменией, и с Азербайджаном", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как Кремль относится к позиции США относительно Лачинского коридора.Ранее в госдепе США сообщили, что Блинкен в телефонном разговоре с Алиевым призвал Азербайджан удвоить усилия в двусторонних мирных переговорах с Арменией, а также "немедленно" разблокировать Лачинский коридор для восстановления движения коммерческих грузов и снижения риска гуманитарного кризиса.Минобороны России ранее сообщало, что 12 декабря прошлого года азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт - Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".
https://ria.ru/20230119/koridor-1846040224.html
https://ria.ru/20230123/es-1846837943.html
россия
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россия, баку, азербайджан, армения, нагорный карабах, дмитрий песков (спецпредставитель президента), в мире
Россия, Баку, Азербайджан, Армения, Нагорный Карабах, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), В мире
12:46 24.01.2023 (обновлено: 13:07 24.01.2023)
Россия продолжает выполнять свои обязательства по Карабаху, заявил Песков
Песков: Россия выполняет свои обязательства по Карабаху и работает с Баку и Ереваном