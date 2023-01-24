https://ria.ru/20230124/gia-1847213356.html

Стал известен порядок сдачи ГИА для школьников, прервавших учебу за рубежом

Стал известен порядок сдачи ГИА для школьников, прервавших учебу за рубежом - РИА Новости, 24.01.2023

Стал известен порядок сдачи ГИА для школьников, прервавших учебу за рубежом

Школьники, которые учились за рубежом и были вынуждены прервать свое обучение в связи с "недружественными действиями иностранных государств", смогут сдавать... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T23:04

2023-01-24T23:04

2023-01-24T23:04

общество

россия

дети

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Школьники, которые учились за рубежом и были вынуждены прервать свое обучение в связи с "недружественными действиями иностранных государств", смогут сдавать итоговые школьные экзамены по выбору в форме промежуточной аттестации, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. "Для граждан, указанных в пункте 1 настоящего документа государственная итоговая аттестация проводится по их выбору в форме промежуточной аттестации, результаты которой являются основанием для выдачи соответствующего документа об образовании", - говорится в документе. Такое правило коснется школьников, которые было вынуждены прервать свое обучение за рубежом в связи с недружественными действиями иностранных государств и которых приняли на обучение в школы в РФ в 2021/2022 учебном году, а также тех, кто все ещё находится за рубежом и учится в российских школах дистанционно, в формате семейного образования или самообразования.

https://ria.ru/20230123/internet-1846670098.html

россия

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, россия, дети