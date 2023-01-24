Рейтинг@Mail.ru
Стал известен порядок сдачи ГИА для школьников, прервавших учебу за рубежом - РИА Новости, 24.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230124/gia-1847213356.html
Стал известен порядок сдачи ГИА для школьников, прервавших учебу за рубежом
Стал известен порядок сдачи ГИА для школьников, прервавших учебу за рубежом - РИА Новости, 24.01.2023
Стал известен порядок сдачи ГИА для школьников, прервавших учебу за рубежом
Школьники, которые учились за рубежом и были вынуждены прервать свое обучение в связи с "недружественными действиями иностранных государств", смогут сдавать... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T23:04
2023-01-24T23:04
общество
россия
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845443436_628:674:3071:2048_1920x0_80_0_0_8ca71b7be2828bd2da9166805ce42fce.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Школьники, которые учились за рубежом и были вынуждены прервать свое обучение в связи с "недружественными действиями иностранных государств", смогут сдавать итоговые школьные экзамены по выбору в форме промежуточной аттестации, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. "Для граждан, указанных в пункте 1 настоящего документа государственная итоговая аттестация проводится по их выбору в форме промежуточной аттестации, результаты которой являются основанием для выдачи соответствующего документа об образовании", - говорится в документе. Такое правило коснется школьников, которые было вынуждены прервать свое обучение за рубежом в связи с недружественными действиями иностранных государств и которых приняли на обучение в школы в РФ в 2021/2022 учебном году, а также тех, кто все ещё находится за рубежом и учится в российских школах дистанционно, в формате семейного образования или самообразования.
https://ria.ru/20230123/internet-1846670098.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845443436_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_d8040d19d1b4767d5eaa4a6c67b7f662.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, дети
Общество, Россия, Дети
23:04 24.01.2023
 
Стал известен порядок сдачи ГИА для школьников, прервавших учебу за рубежом

Школьники, которые прервали обучение за рубежом, смогут сдавать ГИА по выбору

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкЭкзамен
Экзамен - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Экзамен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Школьники, которые учились за рубежом и были вынуждены прервать свое обучение в связи с "недружественными действиями иностранных государств", смогут сдавать итоговые школьные экзамены по выбору в форме промежуточной аттестации, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Для граждан, указанных в пункте 1 настоящего документа государственная итоговая аттестация проводится по их выбору в форме промежуточной аттестации, результаты которой являются основанием для выдачи соответствующего документа об образовании", - говорится в документе.
Такое правило коснется школьников, которые было вынуждены прервать свое обучение за рубежом в связи с недружественными действиями иностранных государств и которых приняли на обучение в школы в РФ в 2021/2022 учебном году, а также тех, кто все ещё находится за рубежом и учится в российских школах дистанционно, в формате семейного образования или самообразования.
Школьники за компьютерами - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января, 01:30
На "Разговорах о важном" школьникам расскажут о безопасности в интернете
 
ОбществоРоссияДети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала