https://ria.ru/20230124/estoniya-1847006237.html

Посол России: Эстонии планируют дать оружие, способное угрожать Петербургу

Посол России: Эстонии планируют дать оружие, способное угрожать Петербургу - РИА Новости, 24.01.2023

Посол России: Эстонии планируют дать оружие, способное угрожать Петербургу

Запад планирует дать Таллину оружие, которое может угрожать Санкт-Петербургу, заявил российский посол в Эстонии Владимир Липаев в эфире программы "Соловьев... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T11:00

2023-01-24T11:00

2023-01-24T12:17

безопасность

россия

эстония

санкт-петербург

нато

таллин

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Запад планирует дать Таллину оружие, которое может угрожать Санкт-Петербургу, заявил российский посол в Эстонии Владимир Липаев в эфире программы "Соловьев Live".Липаев считает, что у Запада был интерес создать в Таллине "антироссийский форпост" для экономического, политического, культурного и военного давления.Накануне МИД России распространил заявление о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. В нем говорится, что Таллин предпринял новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства, который подтверждает линию на развал отношений между странами. В качестве ответной меры Москва приняла решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах. Кроме того, в понедельник в МИД был вызван эстонский посол. Он должен покинуть Россию 7 февраля.Позже глава эстонского дипведомства Урмас Рейнсалу заявил, что Владимир Липаев должен покинуть Таллин одновременно с выездом из Москвы посла Эстонии Маргуса Лайдре.

https://ria.ru/20230123/slabost-1846898988.html

https://ria.ru/20230123/ukraina-1846745143.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, эстония, санкт-петербург, нато, таллин