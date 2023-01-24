11:00 24.01.2023 (обновлено: 12:17 24.01.2023)
Посол России: Эстонии планируют дать оружие, способное угрожать Петербургу
Посол России Липаев: Запад хочет дать Эстонии оружие, чтобы держать под прицелом Петербург
© Фото : U.S. Army / Sgt. Steven M. ColvinАмериканские военные производят выстрел во время учений в Эстонии
Американские военные производят выстрел во время учений в Эстонии. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Запад планирует дать Таллину оружие, которое может угрожать Санкт-Петербургу, заявил российский посол в Эстонии Владимир Липаев в эфире программы "Соловьев Live".
"Эстония активно вооружается, непонятно, правда, зачем. Сюда планируется поставить самые современные виды обычных вооружений, которые способны держать под прицелом Санкт-Петербург, создается система противоракетной обороны среднего радиуса действия", — уточнил он.
Липаев считает, что у Запада был интерес создать в Таллине "антироссийский форпост" для экономического, политического, культурного и военного давления.
Накануне МИД России распространил заявление о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. В нем говорится, что Таллин предпринял новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства, который подтверждает линию на развал отношений между странами.
В качестве ответной меры Москва приняла решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах. Кроме того, в понедельник в МИД был вызван эстонский посол. Он должен покинуть Россию 7 февраля.
Позже глава эстонского дипведомства Урмас Рейнсалу заявил, что Владимир Липаев должен покинуть Таллин одновременно с выездом из Москвы посла Эстонии Маргуса Лайдре.