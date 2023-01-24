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Гросси: защитная зона вокруг ЗАЭС не подразумевает полной демилитаризации - РИА Новости, 24.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/demilitarizatsiya-1847192825.html
Гросси: защитная зона вокруг ЗАЭС не подразумевает полной демилитаризации
Гросси: защитная зона вокруг ЗАЭС не подразумевает полной демилитаризации - РИА Новости, 24.01.2023
Гросси: защитная зона вокруг ЗАЭС не подразумевает полной демилитаризации
Защитная зона вокруг ЗАЭС не подразумевает полной демилитаризации района, это слишком амбициозная цель, заявил генеральный директор Международного агентства по... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T20:36
2023-01-24T20:36
специальная военная операция на украине
в мире
рафаэль гросси
сергей шойгу
россия
энергодар
днепр (город)
европарламент
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ВЕНА, 24 янв - РИА Новости. Защитная зона вокруг ЗАЭС не подразумевает полной демилитаризации района, это слишком амбициозная цель, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, выступая во вторник на заседании комитета по иностранным делам Европарламента. "Хотелось бы уточнить - мы представляем себе не демилитаризованную зону (вокруг ЗАЭС - ред), потому что создание такой зоны было бы более амбициозной целью. Там повсюду войска, с украинской стороны тоже... Вопрос о демилитаризации был бы частью дальнейших переговоров. Тут речь идет только об отсутствии военных действий со стороны станции и вокруг нее", - заявил Гросси, трансляцию заседания ведет сайт ЕП. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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в мире, рафаэль гросси, сергей шойгу, россия, энергодар, днепр (город), европарламент, запорожская аэс, магатэ
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рафаэль Гросси, Сергей Шойгу, Россия, Энергодар, Днепр (город), Европарламент, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
20:36 24.01.2023
 
Гросси: защитная зона вокруг ЗАЭС не подразумевает полной демилитаризации

Гросси: защитная зона вокруг ЗАЭС не подразумевает полной демилитаризации района

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Запорожская АЭС. Архивное фото
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ВЕНА, 24 янв - РИА Новости. Защитная зона вокруг ЗАЭС не подразумевает полной демилитаризации района, это слишком амбициозная цель, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, выступая во вторник на заседании комитета по иностранным делам Европарламента.
"Хотелось бы уточнить - мы представляем себе не демилитаризованную зону (вокруг ЗАЭС - ред), потому что создание такой зоны было бы более амбициозной целью. Там повсюду войска, с украинской стороны тоже... Вопрос о демилитаризации был бы частью дальнейших переговоров. Тут речь идет только об отсутствии военных действий со стороны станции и вокруг нее", - заявил Гросси, трансляцию заседания ведет сайт ЕП.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРафаэль ГроссиСергей ШойгуРоссияЭнергодарДнепр (город)ЕвропарламентЗапорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
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