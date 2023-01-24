https://ria.ru/20230124/bolgov-1847011731.html

Дознаватель МЧС Болгов: максимально о причинах пожара говорит видеозапись

Дознаватель МЧС Болгов: максимально о причинах пожара говорит видеозапись - РИА Новости, 24.01.2023

Дознаватель МЧС Болгов: максимально о причинах пожара говорит видеозапись

Немногие знают, что МЧС может возбуждать уголовные дела при выяснении причин пожаров. Например, как это произошло в прошлом году после возникновения крупного... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T12:00

2023-01-24T12:00

2023-01-24T12:00

интервью

сергей болгов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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Немногие знают, что МЧС может возбуждать уголовные дела при выяснении причин пожаров. Например, как это произошло в прошлом году после возникновения крупного природного пожара в Рязанской области. Начальник отдела дознания управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Москве Сергей Болгов в интервью РИА Новости рассказал, как часто дознаватели пользуются правом возбуждать дела, что помогает и мешает быстрее определять очаги возгораний, и как причиной пожара может стать графин с водой. Беседовал Сергей Белых.– Сергей Сергеевич, как устроена ваша работа? Вы можете узнать причину пожара только после тушения?– Учитывая, что до полной ликвидации пожара производство следственных действий на месте пожара невозможно и зачастую опасно для жизни, дознаватель сначала устанавливает очевидцев, собирает информацию об объекте, фиксирует развитие пожара, тушение, осматривает электрооборудование, ищет криминальные следы, например, взлома или поджога.Осмотр места происшествия уже после пожара – главный источник информации. Нужно исследовать все данные. Ошибаться здесь нельзя, иначе в дальнейшем часто уже невозможно будет исправить ошибки даже при повторном осмотре.– Как часто МЧС возбуждает уголовные дела после пожаров и в каких случаях?– В среднем наши дознаватели в год возбуждают порядка 10-15 уголовных дел. Да, по сравнению с другими органами дознания или следствия это не много. Но процесс расследования пожара более сложный и трудоемкий, чем расследование, например, преступлений по более тяжким статьям.Уголовные дела мы возбуждаем по трем статьям уголовного кодекса: уничтожение или повреждение имущества по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. И еще ущерб от лесных пожаров из-за неосторожного обращения с огнем.– В прошлом году в Москве произошло несколько крупных пожаров. Например, 3 июня на улице Горбунова загорелся бизнес-центр "Гранд Сетунь Плаза". Площадь пожара составила 1,1 тысячи квадратных метров. Из здания эвакуировали 125 человек, пострадали четыре человека. Каковы итоги расследования этого пожара?– Интересный пожар с точки зрения его распространения – по фасаду. Проведены все необходимые следственные и процессуальные действия, причина установлена. Она связана с электротехнической природой образования.– А по пожару в хостеле на Алма-Атинской улице, в котором погибли восемь человек, уже есть какие-то итоги?– Данное происшествие находится за пределами нашей подследственности, наши дознаватели только участвовали в работе следственно-оперативной группы. Там, где есть погибшие, это подследственность СК, в отдельных случаях – следствия МВД. Мы можем проводить неотложные следственные действия, если видим, что существует угроза уничтожения следов. Допустим, если следователь СК или криминалист еще не успел подъехать, и начинается какой-то ливень с ураганом, который просто может этот след уничтожить.Этот пожар можно взять в качестве примера взаимодействия со следственными подразделениями. Наших дознавателей и экспертов привлекают для работы в составе следственно-оперативных групп в качестве специалистов. Между нашим министерством и СК есть соглашение об оказании взаимной помощи. Очень мало следователей, которые понимают процессы горения, развития пожаров. Поэтому при производстве осмотра места происшествия они используют наши специальные познания.– Если говорить о крупных пожарах без пострадавших, то можно вспомнить, как 2 декабря загорелась металлическая пристройка к зданию в поселении Сосенское в новой Москве. Площадь составила 400 квадратных метров. Что можете сказать об этом пожаре?– Это было складское металлическое строение с товарами народного потребления. О причине сейчас говорить рано, для ее установления назначено пожарно-техническое исследование, которое еще не завершено.Сложности таких пожаров в наличии большой пожарной нагрузки в виде товара, строительных материалов и тому подобного, что приводит к продолжительному горению, обрушению конструкций здания и уничтожению следов. Тем не менее, основная задача – разобрать место пожара до пола. Потому что там вещественные доказательства сохраняются из-за наименьшей температуры. Даже если на уровне двух-трех метров от уровня пола она будет под тысячу градусов, то в районе пола, под завалами она будет приемлемой для сохранения следов. Бывают такие пожары, где обрушения здания тотальны, а завалы представляют собой десятки тысяч тонн разрушенного бетона и покореженного металла. Как это все разобрать? Физически невозможно.– Какой суммарный ущерб принесли пожары в Москве в прошлом году?– Около 400 миллионов рублей. Но здесь хочу заметить, что эта сумма почти на 70% меньше, чем в 2021-м. Тогда эта цифра составила свыше 1,2 миллиарда рублей. Так что есть положительная динамика. Хотя если взять промежуток в 10 лет, график ущерба будет колебаться. То есть это непредсказуемо и зависит в том числе от экономических факторов. Один и тот же новый автомобиль, к примеру, может стоить в разные годы по-разному. И если он сгорел, ущерб будет отличаться.– Что чаще всего становится причиной пожаров?– Статистика 2022 года говорит, что наибольшее количество пожаров в Москве произошло из-за неосторожного обращения с огнем – 3944 случая или 57% от общего количества. Наибольший материальный ущерб принесли пожары из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования – свыше 328 миллионов рублей.– Насколько легче определять причину пожара сейчас по сравнению, допустим, с девяностыми годами? Как новые технологии помогают работе дознавателя?– При расследовании пожара дознаватель в обязательном порядке изучает системы пожарной сигнализации на предмет их срабатывания. За последние несколько десятилетий эти системы прошли значительные преобразования. К аналоговым системам противопожарной автоматики добавились адресные, которые постоянно осуществляют двустороннюю связь с датчиками-извещателями. Такой принцип действия позволяет не только точно определить, какой датчик послал сигнал, то есть в каком помещении началось возгорание, но распознать характер сигнала (например, "огонь", "дым" и тому подобное).Но главное подспорье для дознавателя – наличие записей с камер видеонаблюдения. Для установления очага пожара мы по общим правилам должны осмотреть место происшествия, зачастую с разбором всех обрушенных конструкций. Но когда на объекте есть видеонаблюдение, и видеорегистратор не попал в зону поражения огня, или видеозаписи хранятся в облаке, можно увидеть весь процесс начала горения, место его возникновения и само развитие пожара. И не надо будет разбирать все завалы, тратить на это время, а сразу можно приступить к динамическому осмотру непосредственно в очаговой зоне для поиска предметов, которые послужили источником возгорания.Отдельно нужно отметить развитую систему городского видеонаблюдения. Возьмем обычный многоподъездный жилой дом. Там как минимум будет девять-десять подъездных камер и одна купольная. Плюс камеры в соседних домах, которые могут охватывать и часть объекта пожара. И объект пожара можно увидеть с разных ракурсов, описав событие практически до секунд.То есть дознавателям не надо гадать, максимальную ясность дает видеозапись. Плюс это позволяет без ущерба для доказывания пропустить некоторые этапы расследования, не тратить время.– Как быстро вы получаете эти видеозаписи?– Сроки хранения записей разные, от пяти до 30 дней, в зависимости от источника записи. По нашим запросам записи предоставляются нам в течение двух-трех дней.– Что еще может усовершенствовать вашу работу?– С каждым годом становится больше беспилотных летательных аппаратов. Есть они на вооружении и наших подразделений, хотя их не всегда можно запустить, требуется особое согласование. Где-то в промзоне – да, а в центре города не получится, это запрещено. Поэтому для расследования пожаров мы их используем крайне редко. Бывает достаточно фотографий с верхнего этажа соседнего здания или с коленчатого подъемника. Беспилотники используют в основном при проведении аварийно-спасательных работ, для мониторинга обстановки на воде, или, например, для обнаружения термических точек от возгорания травы.Вид сверху позволяет на первом этапе понять, где наибольшие термические повреждения и место очаговой зоны. В этом польза беспилотника. В основном беспилотники используют при расследовании природных пожаров в регионах.– Сколько времени отводится дознавателю для определения причины пожара?– На предварительную проверку – трое суток. Начальник органа дознания может продлить ее до 10 суток. Данный срок может быть продлен прокурором до 30. Если же по результатам предварительной проверки возбуждается уголовное дело, то дознание по нему производится в течение 30 суток со дня возбуждения. При необходимости этот срок может быть продлен прокурором до 30 суток, в особых случаях для сложных экспертиз – до шести месяцев. Если есть необходимость проводить следственные действия за пределами России – до 12 месяцев.– Можете вспомнить какие-то уникальные причины?– Они, как правило, не на крупных пожарах. В 99,9% случаев там они будут стандартны.Лет десять назад произошел пожар в квартире у бабушки, очаг в районе подоконника и кухонного стола. Она не пострадала, успели все затушить. Начинаем разбираться и не понимаем: свечей нет, электрика чистая вся, неосторожное обращение с огнем исключается. И в итоге приходим к выводу, что причиной пожара послужило преломление солнечного света через графин с водой, который сфокусировал на бумагу и поджег газету. Эффект лупы. Такие случаи не редки. Похожий случай, но без пожара, произошел даже со мной. Летом были за городом. В багажнике машины стояла пятилитровая канистра с водой. Открыл багажник и прямо на глазах начал загораться ковролин в багажнике от сфокусированного через эту баклажку с водой луча солнечного света.Еще один интересный случай, но не помню, где и в каком году. Новый дорогой внедорожник подъехал на парковку к магазину. Мужчина зашел в магазин на две минуты купить бутылку воды. Вышел, а внутри машины горит водительское сиденье. Что случилось? Все думали, что из-за подогрева сидений или короткого замыкания. Но оказалось, что в какой-то момент мужчина выронил пьезозажигалку, она упала под кресло на полозья. Когда он выключил зажигание, кресло автоматически отодвинулось назад за счет электропривода. В этот момент зажигалка щелкнула и подожгла пространство под сиденьем.

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https://ria.ru/20221214/pozhary-1838653699.html

https://ria.ru/20221110/lesokhranitel-1830391937.html

https://ria.ru/20221001/pozhary-1820879653.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, сергей болгов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия