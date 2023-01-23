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Парламентарии получили отклик на призыв о запрете биооружия, заявил Косачев

Парламентарии получили отклик на призыв о запрете биооружия, заявил Косачев - РИА Новости, 23.01.2023

Парламентарии получили отклик на призыв о запрете биооружия, заявил Косачев

Российские парламентарии получили достаточно активный отклик на свое обращение к законодателям других стран по совершенствованию конвенции о запрете разработок... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T11:40

2023-01-23T11:40

2023-01-23T18:43

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российские парламентарии получили достаточно активный отклик на свое обращение к законодателям других стран по совершенствованию конвенции о запрете разработок биооружия, сообщил вице-спикер Совфеда, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Константин Косачев. В конце прошлого года Госдума и Совфед приняли обращение к парламентам мира, международным парламентским организациям с призывом о совершенствовании механизмов конвенции о запрете разработок биооружия. "Мы получили на него достаточно активный отклик и по линии Госдумы, и по линии Совета Федерации", - сказал политик в ходе заседания комиссии в понедельник. Он отметил, что российские законодатели получили как письменные ответы в поддержку своей инициативы, так и состоялся ряд видеоконференций по этой теме. Косачев также отметил, что ранее ПА ОДКБ приняла резолюцию о недопустимости разработок биологического оружия. В этой связи парламентарий напомнил, что подобные лаборатории находятся в Казахстане и Армении, остальные страны-участники граничат с государствами, где расположены соответствующие лаборатории. Сенатор также добавил, что с Казахстаном и Белоруссией были подписаны документы, в которых достигнуто понимание о необходимости обеспечения биобезопасности. Также обсуждалась тема создания международного агентства по биобезопасности. "Рассчитываем, что и Армения будет "подтягиваться" (в этом вопросе)", - сказал Косачев. Политик также призвал по факту запускать работу государственной информационной системы обеспечения биобезопасности в РФ. По его словам, сейчас эта работа продвигается больше в разрезе подготовки нормативных документов, однако желательно обеспечить ее продвижение на практике. "Эта система должна реально работать с учетом тех угроз, которые создает США", - уверен он.

https://ria.ru/20230118/blinken-1845658227.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, армения, совет федерации рф, госдума рф, одкб, константин косачев