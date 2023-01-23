https://ria.ru/20230123/vystavka-1846909238.html

В Ленинградской области откроется выставка трофейной техники из зоны СВО

В Ленинградской области откроется выставка трофейной техники из зоны СВО - РИА Новости, 23.01.2023

В Ленинградской области откроется выставка трофейной техники из зоны СВО

В Ленинградской области 27 января откроется выставка трофейной техники из зоны специальной военной операции, сообщила пресс-служба губернатора и правительства... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T19:14

2023-01-23T19:14

2023-01-23T19:14

специальная военная операция на украине

ленинградская область

ленинград

совет федерации рф

нато

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. В Ленинградской области 27 января откроется выставка трофейной техники из зоны специальной военной операции, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона. Выставка "Фашизм. Невыученные уроки истории. Связь времен" откроется в музее-заповеднике "Прорыв блокады Ленинграда" 27 января, в 79-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. "Из зоны СВО на выставку привезена трофейная военная техника, в том числе, принадлежавшая уничтоженным в ходе специальной военной операции националистическим батальонам "Айдар" и "Азов"* (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Техника доставлена из Донбасса, где она была подбита и уничтожена в ходе боев, благодаря мужеству и воинскому мастерству наших защитников - участников специальной военной операции", - говорится в сообщении. В частности, на выставке будут представлены боевые машины пехоты, бронетранспортеры, легкое стрелковое вооружение, поставленное странами НАТО на Украину, а также националистическая литература, военная форма националистических батальонов, предметы экипировки, награды и натовские сухпайки. "Цель экспозиции - наглядно подчеркнуть значимость связи времен и событий в борьбе с национализмом, сформировать достоверное представление о специальной военной операции, о том, с кем сражаются наши бойцы в зоне СВО, рассказать о героизме российских солдат и офицеров", - отмечается в сообщении. Организатором выставки "Фашизм. Невыученные уроки истории. Связь времен" является Совет Федерации.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230123/vtorzhenie-1846621703.html

https://ria.ru/20221229/pomosch-1842238846.html

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ленинградская область, ленинград, совет федерации рф, нато, россия