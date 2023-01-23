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"Ненавижу эти дни": Кудрявцева пожаловалась на неизлечимую болезнь - РИА Новости, 23.01.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230123/kudryavtseva-1846899171.html
"Ненавижу эти дни": Кудрявцева пожаловалась на неизлечимую болезнь
"Ненавижу эти дни": Кудрявцева пожаловалась на неизлечимую болезнь - РИА Новости, 23.01.2023
"Ненавижу эти дни": Кудрявцева пожаловалась на неизлечимую болезнь
Лера Кудрявцева пожаловалась на неизлечимую болезнь. Ведущая призналась, что уже десять лет страдает от мигрени. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T18:50
2023-01-23T18:50
шоубиз
лера кудрявцева
отар кушанашвили
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Лера Кудрявцева пожаловалась на неизлечимую болезнь. Ведущая призналась, что уже десять лет страдает от мигрени. Также она пожаловалась, что специалист, который помогал ей справляться с заболеванием, уехал.Знаменитость поддержал ее коллега Отар Кушанашвили. Он посоветовал ведущей думать о нем во время мигрени. Ранее Кудрявцева призналась, что стала жертвой мошенников. Она перечислила им 180 тысяч рублей.
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лера кудрявцева, отар кушанашвили
Шоубиз, Лера Кудрявцева, Отар Кушанашвили
18:50 23.01.2023
 
"Ненавижу эти дни": Кудрявцева пожаловалась на неизлечимую болезнь

Кудрявцева пожаловалась на ухудшение самочувствия из-за мигрени

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкТелеведущая Лера Кудрявцева
Телеведущая Лера Кудрявцева - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Лера Кудрявцева пожаловалась на неизлечимую болезнь. Ведущая призналась, что уже десять лет страдает от мигрени.

"У меня мигрень уже лет 10. Ненавижу эти дни. Таблетки не помогают, спать не можешь. Надо как-то жить и работать. Но есть вещи , на которые благодаря головной боли ты смотришь под другим углом, потому что все воспринимается ярко, резко и больно", – поделилась теледива в своем Telegram-канале.

Также она пожаловалась, что специалист, который помогал ей справляться с заболеванием, уехал.

"Нашла китайца. Он меня спасал, но уехал до марта. Жду его", – добавила Кудрявцева.

Знаменитость поддержал ее коллега Отар Кушанашвили. Он посоветовал ведущей думать о нем во время мигрени.
"Меня беспокоят все твои болячки. Думай обо мне, это помогает от всех хворей. Потому что я и есть квинтэссенция всего светлого, что есть в жизни", – высказался журналист.
Ранее Кудрявцева призналась, что стала жертвой мошенников. Она перечислила им 180 тысяч рублей.
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