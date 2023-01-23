"Ненавижу эти дни": Кудрявцева пожаловалась на неизлечимую болезнь

"У меня мигрень уже лет 10. Ненавижу эти дни. Таблетки не помогают, спать не можешь. Надо как-то жить и работать. Но есть вещи , на которые благодаря головной боли ты смотришь под другим углом, потому что все воспринимается ярко, резко и больно", – поделилась теледива в своем Telegram-канале.