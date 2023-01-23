Рейтинг@Mail.ru
В Грузии заявили, что не поставляют в Россию товары в обход санкций - РИА Новости, 23.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230123/gruziya-1846727903.html
В Грузии заявили, что не поставляют в Россию товары в обход санкций
В Грузии заявили, что не поставляют в Россию товары в обход санкций - РИА Новости, 23.01.2023
В Грузии заявили, что не поставляют в Россию товары в обход санкций
Грузия не поставляет в Россию товары в обход антироссийских санкций, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, опубликовав... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T11:25
2023-01-23T11:25
россия
грузия
сша
еврокомиссия
евросоюз
ираклий кобахидзе
урсула фон дер ляйен
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570366382_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_594ba52679543405eb859358d09cfa48.jpg
ТБИЛИСИ, 23 янв - РИА Новости. Грузия не поставляет в Россию товары в обход антироссийских санкций, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, опубликовав подтверждающие статистические данные об экспорте за 2022 год. Так он отреагировал на вопрос журналиста CNN, заданный главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, о том, планируется ли вводить в отношении Грузии санкции на основании обвинений в оказании помощи России в получении товаров в обход санкций. "Если бы Грузия экспортировала подсанкционную продукцию в Россию, экспорт из Грузии в Россию в 2022 году должен был бы непропорционально увеличиться", - сказано в заявлении Кобахидзе на его странице в Facebook*.Далее он приводит статистические данные, согласно которым в 2022 году общий рост экспорта по сравнению с 2021 годом составил 33%, а экспорт в Россию вырос на 7%. "За тот же период экспорт из Грузии в Китай увеличился на 20%, в Азербайджан - на 27%, в Турцию - на 35%, в США - на 36%, в Болгарию - на 67%, в Армению - на 129% и в Казахстан - на 148%. Доля экспорта в Россию в общем объеме экспорта Грузии в 2022 году не увеличилась, а значительно снизилась. Тут же надо отметить, что товары, ввозимые из Грузии, составляют всего 0,3% от всего импорта России в 2022 году", - сообщил Кобахидзе. Председатель правящей партии отметил, что в то время как Грузия подвергается критике за сохранение торговых отношений с Россией, страны ЕС платят РФ сотни миллионов евро ежедневно за импорт товаров. По его словам, с февраля по август 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года в Германии импорт из России вырос на 33%, в Польше - на 24%, в Италии - на 100%, во Франции - на 84%, в Нидерландах - на 51%, в Бельгии - на 78%, в Венгрии - на 132%, в Греции - на 142%, в Испании - на 51%, в Австрии - на 139%, в Словакии - на 71%. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20230120/aviasoobschenie-1846282785.html
https://ria.ru/20230109/gruziya-1843786402.html
https://ria.ru/20230115/gruziya-1844963061.html
россия
грузия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570366382_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8a57a2489135fd300400127d38de8a1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, грузия, сша, еврокомиссия, евросоюз, ираклий кобахидзе, урсула фон дер ляйен, санкции в отношении россии
Россия, Грузия, США, Еврокомиссия, Евросоюз, Ираклий Кобахидзе, Урсула фон дер Ляйен, Санкции в отношении России
11:25 23.01.2023
 
В Грузии заявили, что не поставляют в Россию товары в обход санкций

В правящей партии Грузии заявили, что не поставляют товары в Россию в обход санкций

© Sputnik / Перейти в медиабанкВид на Тбилиси
Вид на Тбилиси
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Вид на Тбилиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 23 янв - РИА Новости. Грузия не поставляет в Россию товары в обход антироссийских санкций, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, опубликовав подтверждающие статистические данные об экспорте за 2022 год.
Так он отреагировал на вопрос журналиста CNN, заданный главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, о том, планируется ли вводить в отношении Грузии санкции на основании обвинений в оказании помощи России в получении товаров в обход санкций.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января, 15:14Туризм
Президент Грузии призвала ужесточить правила пребывания россиян в стране
"Если бы Грузия экспортировала подсанкционную продукцию в Россию, экспорт из Грузии в Россию в 2022 году должен был бы непропорционально увеличиться", - сказано в заявлении Кобахидзе на его странице в Facebook*.
Далее он приводит статистические данные, согласно которым в 2022 году общий рост экспорта по сравнению с 2021 годом составил 33%, а экспорт в Россию вырос на 7%.
"За тот же период экспорт из Грузии в Китай увеличился на 20%, в Азербайджан - на 27%, в Турцию - на 35%, в США - на 36%, в Болгарию - на 67%, в Армению - на 129% и в Казахстан - на 148%. Доля экспорта в Россию в общем объеме экспорта Грузии в 2022 году не увеличилась, а значительно снизилась. Тут же надо отметить, что товары, ввозимые из Грузии, составляют всего 0,3% от всего импорта России в 2022 году", - сообщил Кобахидзе.
Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме России Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
9 января, 23:53
Слуцкий назвал попытки Запада открыть в Грузии "второй фронт" призрачными
Председатель правящей партии отметил, что в то время как Грузия подвергается критике за сохранение торговых отношений с Россией, страны ЕС платят РФ сотни миллионов евро ежедневно за импорт товаров. По его словам, с февраля по август 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года в Германии импорт из России вырос на 33%, в Польше - на 24%, в Италии - на 100%, во Франции - на 84%, в Нидерландах - на 51%, в Бельгии - на 78%, в Венгрии - на 132%, в Греции - на 142%, в Испании - на 51%, в Австрии - на 139%, в Словакии - на 71%.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
Вице-премьер Грузии Тея Цулукиани - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
15 января, 12:20
Вице-премьер Грузии жестко ответила на просьбу Украины
 
РоссияГрузияСШАЕврокомиссияЕвросоюзИраклий КобахидзеУрсула фон дер ЛяйенСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала