https://ria.ru/20230123/gruziya-1846727903.html

В Грузии заявили, что не поставляют в Россию товары в обход санкций

В Грузии заявили, что не поставляют в Россию товары в обход санкций - РИА Новости, 23.01.2023

В Грузии заявили, что не поставляют в Россию товары в обход санкций

Грузия не поставляет в Россию товары в обход антироссийских санкций, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, опубликовав... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T11:25

2023-01-23T11:25

2023-01-23T11:25

россия

грузия

сша

еврокомиссия

евросоюз

ираклий кобахидзе

урсула фон дер ляйен

санкции в отношении россии

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ТБИЛИСИ, 23 янв - РИА Новости. Грузия не поставляет в Россию товары в обход антироссийских санкций, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, опубликовав подтверждающие статистические данные об экспорте за 2022 год. Так он отреагировал на вопрос журналиста CNN, заданный главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, о том, планируется ли вводить в отношении Грузии санкции на основании обвинений в оказании помощи России в получении товаров в обход санкций. "Если бы Грузия экспортировала подсанкционную продукцию в Россию, экспорт из Грузии в Россию в 2022 году должен был бы непропорционально увеличиться", - сказано в заявлении Кобахидзе на его странице в Facebook*.Далее он приводит статистические данные, согласно которым в 2022 году общий рост экспорта по сравнению с 2021 годом составил 33%, а экспорт в Россию вырос на 7%. "За тот же период экспорт из Грузии в Китай увеличился на 20%, в Азербайджан - на 27%, в Турцию - на 35%, в США - на 36%, в Болгарию - на 67%, в Армению - на 129% и в Казахстан - на 148%. Доля экспорта в Россию в общем объеме экспорта Грузии в 2022 году не увеличилась, а значительно снизилась. Тут же надо отметить, что товары, ввозимые из Грузии, составляют всего 0,3% от всего импорта России в 2022 году", - сообщил Кобахидзе. Председатель правящей партии отметил, что в то время как Грузия подвергается критике за сохранение торговых отношений с Россией, страны ЕС платят РФ сотни миллионов евро ежедневно за импорт товаров. По его словам, с февраля по август 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года в Германии импорт из России вырос на 33%, в Польше - на 24%, в Италии - на 100%, во Франции - на 84%, в Нидерландах - на 51%, в Бельгии - на 78%, в Венгрии - на 132%, в Греции - на 142%, в Испании - на 51%, в Австрии - на 139%, в Словакии - на 71%. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230120/aviasoobschenie-1846282785.html

https://ria.ru/20230109/gruziya-1843786402.html

https://ria.ru/20230115/gruziya-1844963061.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, грузия, сша, еврокомиссия, евросоюз, ираклий кобахидзе, урсула фон дер ляйен, санкции в отношении россии