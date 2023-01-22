https://ria.ru/20230122/yuar-1846572011.html
Посол заявил, что ЮАР поддерживает идею включения Африканского союза в G20
Посол заявил, что ЮАР поддерживает идею включения Африканского союза в G20 - РИА Новости, 22.01.2023
Посол заявил, что ЮАР поддерживает идею включения Африканского союза в G20
ЮАР поддерживает идею включения Африканского союза в состав "Большой двадцатки", заявил в интервью РИА Новости посол республики в Москве Мзувукиле Макетука. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T11:23
2023-01-22T11:23
2023-01-22T11:23
в мире
мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии)
бенсон огуту
москва
россия
африканский союз
большая двадцатка
юар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/24/1556002432_0:0:2754:1549_1920x0_80_0_0_be891e5ca189bb168006077745b69eb5.jpg
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. ЮАР поддерживает идею включения Африканского союза в состав "Большой двадцатки", заявил в интервью РИА Новости посол республики в Москве Мзувукиле Макетука. Ранее президент США Джо Байден пригласил Африканский союз присоединиться к G20 в качестве постоянного члена. "Мы поддерживаем эту идею. "Большая двадцатка" для нас – одна из главных международных площадок, поэтому мы поддерживаем включение Африканского союза", – сказал посол. По его мнению, Афросоюз будет выражать на этой площадке позицию всего континента. Посол добавил, что ЮАР выступает за реформу ООН, включая Совет безопасности. Ранее посол Кении в России Бенсон Огуту заявил РИА Новости, что включение Африканского союза в G20 пойдет на пользу всем. Москва не против идеи включить Африканский союз в G20, но решать должны все страны объединения, заявлял замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Читайте полный текст интервью Мзувукиле Макетуки >>
https://ria.ru/20230122/yuar-1846539648.html
https://ria.ru/20230122/yuar-1846567287.html
москва
россия
юар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/24/1556002432_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_c1b9d4f0031f8a56ee6c7518b5a50263.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии), бенсон огуту, москва, россия, африканский союз, большая двадцатка, юар
В мире, Мзувукиле Макетука (посол ЮАР в РФ и Белоруссии), Бенсон Огуту, Москва, Россия, Африканский союз, Большая двадцатка, ЮАР
Посол заявил, что ЮАР поддерживает идею включения Африканского союза в G20
Посол в Москве заявил, что ЮАР поддерживает идею включения Африканского союза в G20