https://ria.ru/20230122/yuar-1846572011.html

Посол заявил, что ЮАР поддерживает идею включения Африканского союза в G20

Посол заявил, что ЮАР поддерживает идею включения Африканского союза в G20 - РИА Новости, 22.01.2023

Посол заявил, что ЮАР поддерживает идею включения Африканского союза в G20

ЮАР поддерживает идею включения Африканского союза в состав "Большой двадцатки", заявил в интервью РИА Новости посол республики в Москве Мзувукиле Макетука. РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T11:23

2023-01-22T11:23

2023-01-22T11:23

в мире

мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии)

бенсон огуту

москва

россия

африканский союз

большая двадцатка

юар

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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. ЮАР поддерживает идею включения Африканского союза в состав "Большой двадцатки", заявил в интервью РИА Новости посол республики в Москве Мзувукиле Макетука. Ранее президент США Джо Байден пригласил Африканский союз присоединиться к G20 в качестве постоянного члена. "Мы поддерживаем эту идею. "Большая двадцатка" для нас – одна из главных международных площадок, поэтому мы поддерживаем включение Африканского союза", – сказал посол. По его мнению, Афросоюз будет выражать на этой площадке позицию всего континента. Посол добавил, что ЮАР выступает за реформу ООН, включая Совет безопасности. Ранее посол Кении в России Бенсон Огуту заявил РИА Новости, что включение Африканского союза в G20 пойдет на пользу всем. Москва не против идеи включить Африканский союз в G20, но решать должны все страны объединения, заявлял замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Читайте полный текст интервью Мзувукиле Макетуки >>

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москва

россия

юар

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии), бенсон огуту, москва, россия, африканский союз, большая двадцатка, юар