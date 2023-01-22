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Посол заявил, что ЮАР поддерживает идею включения Африканского союза в G20 - РИА Новости, 22.01.2023
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Посол заявил, что ЮАР поддерживает идею включения Африканского союза в G20
Посол заявил, что ЮАР поддерживает идею включения Африканского союза в G20 - РИА Новости, 22.01.2023
Посол заявил, что ЮАР поддерживает идею включения Африканского союза в G20
ЮАР поддерживает идею включения Африканского союза в состав "Большой двадцатки", заявил в интервью РИА Новости посол республики в Москве Мзувукиле Макетука. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T11:23
2023-01-22T11:23
в мире
мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии)
бенсон огуту
москва
россия
африканский союз
большая двадцатка
юар
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. ЮАР поддерживает идею включения Африканского союза в состав "Большой двадцатки", заявил в интервью РИА Новости посол республики в Москве Мзувукиле Макетука. Ранее президент США Джо Байден пригласил Африканский союз присоединиться к G20 в качестве постоянного члена. "Мы поддерживаем эту идею. "Большая двадцатка" для нас – одна из главных международных площадок, поэтому мы поддерживаем включение Африканского союза", – сказал посол. По его мнению, Афросоюз будет выражать на этой площадке позицию всего континента. Посол добавил, что ЮАР выступает за реформу ООН, включая Совет безопасности. Ранее посол Кении в России Бенсон Огуту заявил РИА Новости, что включение Африканского союза в G20 пойдет на пользу всем. Москва не против идеи включить Африканский союз в G20, но решать должны все страны объединения, заявлял замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Читайте полный текст интервью Мзувукиле Макетуки &gt;&gt;
https://ria.ru/20230122/yuar-1846539648.html
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в мире, мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии), бенсон огуту, москва, россия, африканский союз, большая двадцатка, юар
В мире, Мзувукиле Макетука (посол ЮАР в РФ и Белоруссии), Бенсон Огуту, Москва, Россия, Африканский союз, Большая двадцатка, ЮАР
11:23 22.01.2023
 
Посол заявил, что ЮАР поддерживает идею включения Африканского союза в G20

Посол в Москве заявил, что ЮАР поддерживает идею включения Африканского союза в G20

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПеред началом саммита "Группы двадцати"
Перед началом саммита Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Перед началом саммита "Группы двадцати". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. ЮАР поддерживает идею включения Африканского союза в состав "Большой двадцатки", заявил в интервью РИА Новости посол республики в Москве Мзувукиле Макетука.
Ранее президент США Джо Байден пригласил Африканский союз присоединиться к G20 в качестве постоянного члена.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
07:09
ЮАР ждет Путина на саммит БРИКС, заявил посол
"Мы поддерживаем эту идею. "Большая двадцатка" для нас – одна из главных международных площадок, поэтому мы поддерживаем включение Африканского союза", – сказал посол.
По его мнению, Афросоюз будет выражать на этой площадке позицию всего континента.
Посол добавил, что ЮАР выступает за реформу ООН, включая Совет безопасности.
Ранее посол Кении в России Бенсон Огуту заявил РИА Новости, что включение Африканского союза в G20 пойдет на пользу всем.
Москва не против идеи включить Африканский союз в G20, но решать должны все страны объединения, заявлял замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Читайте полный текст интервью Мзувукиле Макетуки >>
Пляж в Кейптауне - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
10:45Туризм
ЮАР обсуждает с Россией запуск прямого авиасообщения
 
В миреМзувукиле Макетука (посол ЮАР в РФ и Белоруссии)Бенсон ОгутуМоскваРоссияАфриканский союзБольшая двадцаткаЮАР
 
 
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