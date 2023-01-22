https://ria.ru/20230122/yuar-1846567287.html
ЮАР обсуждает с Россией запуск прямого авиасообщения
ЮАР обсуждает с Россией запуск прямого авиасообщения - РИА Новости, 22.01.2023
ЮАР обсуждает с Россией запуск прямого авиасообщения
ЮАР обсуждает запуск четырех прямых рейсов в неделю с российской Nordwind, ждет решения авиакомпании, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T10:45
2023-01-22T10:45
2023-01-22T11:10
туризм
мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии)
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новости - туризм
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. ЮАР обсуждает запуск четырех прямых рейсов в неделю с российской Nordwind, ждет решения авиакомпании, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Мзувукиле Макетука. "Теперь мы ждем, пока российская сторона сообщит о готовности Nordwind", - добавил посол. Он отметил, что пока речь идет о пассажирских рейсах для развития туризма, однако в перспективе могут быть запущены и грузовые. Ранее глава МИД ЮАР Наледи Пандор сообщила РИА Новости, что две страны обсуждают развитие сотрудничества в торговле, туризме и образовании. Читайте полный текст интервью Мзувукиле Макетуки >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии), юар, россия, новости - туризм
Туризм, Мзувукиле Макетука (посол ЮАР в РФ и Белоруссии), ЮАР, Россия, Новости - Туризм
10:45 22.01.2023 (обновлено: 11:10 22.01.2023)
ЮАР обсуждает с Россией запуск прямого авиасообщения
Посол в Москве: ЮАР обсуждает с Россией запуск четырех прямых рейсов в неделю
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. ЮАР обсуждает запуск четырех прямых рейсов в неделю с российской Nordwind, ждет решения авиакомпании, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Мзувукиле Макетука.
"В конце февраля 2022 года мы должны были запустить 4 прямых рейса, один из них в Кейптаун, потому что русским нравится этот город. Наш департамент транспорта обсуждал с российским транспортным министерством рейсы "Аэрофлота", потом нам сообщили, что было принято решение, что это будет компания Nordwind", - сказал он.
"Теперь мы ждем, пока российская сторона сообщит о готовности Nordwind", - добавил посол.
Он отметил, что пока речь идет о пассажирских рейсах для развития туризма, однако в перспективе могут быть запущены и грузовые.
Ранее глава МИД ЮАР Наледи Пандор сообщила РИА Новости, что две страны обсуждают развитие сотрудничества в торговле, туризме и образовании.