https://ria.ru/20230122/yuar-1846567287.html

ЮАР обсуждает с Россией запуск прямого авиасообщения

ЮАР обсуждает с Россией запуск прямого авиасообщения - РИА Новости, 22.01.2023

ЮАР обсуждает с Россией запуск прямого авиасообщения

ЮАР обсуждает запуск четырех прямых рейсов в неделю с российской Nordwind, ждет решения авиакомпании, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T10:45

2023-01-22T10:45

2023-01-22T11:10

туризм

мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии)

юар

россия

новости - туризм

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. ЮАР обсуждает запуск четырех прямых рейсов в неделю с российской Nordwind, ждет решения авиакомпании, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Мзувукиле Макетука. "Теперь мы ждем, пока российская сторона сообщит о готовности Nordwind", - добавил посол. Он отметил, что пока речь идет о пассажирских рейсах для развития туризма, однако в перспективе могут быть запущены и грузовые. Ранее глава МИД ЮАР Наледи Пандор сообщила РИА Новости, что две страны обсуждают развитие сотрудничества в торговле, туризме и образовании. Читайте полный текст интервью Мзувукиле Макетуки >>

https://ria.ru/20230122/briks-1846544584.html

юар

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии), юар, россия, новости - туризм