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Президентские выборы в Турции пройдут 14 мая - РИА Новости, 22.01.2023
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Президентские выборы в Турции пройдут 14 мая
Президентские выборы в Турции пройдут 14 мая - РИА Новости, 22.01.2023
Президентские выборы в Турции пройдут 14 мая
Выборы в Турции назначены на 14 мая, заявил в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T20:14
2023-01-22T22:56
турция
в мире
реджеп тайип эрдоган
бурса (провинция)
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СТАМБУЛ, 22 янв - РИА Новости. Выборы в Турции назначены на 14 мая, заявил в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган."Вы впервые проголосуете на выборах, которые состоятся 14 мая", - заявил Эрдоган на встрече с молодежью в Бурсе, транслировавшейся по ТВ.Эрдоган добавил, что планирующиеся в мае всеобщие выборы в Турции - не досрочные, они переносятся вперед из-за сезонных условий."Некоторые пытаются исказить цель. Это не досрочные выборы, а перенос даты выборов", - сказал Эрдоган на встрече с молодежью в Бурсе.По его словам, данное решение (о переносе выборов) принято исходя из сезонных условий. "Есть экзамены, есть сельскохозяйственные работы. В этой связи принято такое решение", - сказал Эрдоган.Кроме того, президент Турции сообщил, что планирует подписать указ главы государства о дате всеобщих выборов в стране 10 марта.Очередные всеобщие выборы в стране - одновременно президентские и парламентские - планируются в Турции 18 июня 2023 года. Сам Эрдоган на днях уже намекал на перенос.Правящая Партия справедливости и развития и Партия националистического движения ранее сформировали "Альянс народа". Лидер турецких националистов Бахчели сообщил, что президент Эрдоган будет кандидатом от "Альянса народа" на предстоящих выборах. Оппозиция пока не объявила кандидата, планирует это сделать в феврале.Газета Hurriyet ранее сообщила со ссылкой на источники, что Эрдоган может 10 марта подписать указ о назначении даты выборов на 14 мая, так как для одобрения переноса даты выборов в парламенте коалиции правящей партии и MHP не хватит голосов. Полномочий Эрдогана достаточно для роспуска парламента и объявления досрочных выборов через 60 дней после указа.
https://ria.ru/20230121/obvinenie-1846511358.html
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турция, в мире, реджеп тайип эрдоган, бурса (провинция)
Турция, В мире, Реджеп Тайип Эрдоган, Бурса (провинция)
20:14 22.01.2023 (обновлено: 22:56 22.01.2023)
 
Президентские выборы в Турции пройдут 14 мая

Эрдоган сообщил, что президентские выборы в Турции пройдут 14 мая

© Sputnik / Sertaç Kayar Голосование в Турции
Голосование в Турции - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© Sputnik / Sertaç Kayar
Голосование в Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 22 янв - РИА Новости. Выборы в Турции назначены на 14 мая, заявил в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Вы впервые проголосуете на выборах, которые состоятся 14 мая", - заявил Эрдоган на встрече с молодежью в Бурсе, транслировавшейся по ТВ.
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Эрдоган добавил, что планирующиеся в мае всеобщие выборы в Турции - не досрочные, они переносятся вперед из-за сезонных условий.
"Некоторые пытаются исказить цель. Это не досрочные выборы, а перенос даты выборов", - сказал Эрдоган на встрече с молодежью в Бурсе.
По его словам, данное решение (о переносе выборов) принято исходя из сезонных условий. "Есть экзамены, есть сельскохозяйственные работы. В этой связи принято такое решение", - сказал Эрдоган.
Кроме того, президент Турции сообщил, что планирует подписать указ главы государства о дате всеобщих выборов в стране 10 марта.
"Десятого марта мы воспользуемся своими полномочиями президента, есть 60-дневный период, и ЦИК оценит этот период", - сказал Эрдоган на встрече с молодежью в Бурсе.
Очередные всеобщие выборы в стране - одновременно президентские и парламентские - планируются в Турции 18 июня 2023 года. Сам Эрдоган на днях уже намекал на перенос.
Правящая Партия справедливости и развития и Партия националистического движения ранее сформировали "Альянс народа". Лидер турецких националистов Бахчели сообщил, что президент Эрдоган будет кандидатом от "Альянса народа" на предстоящих выборах. Оппозиция пока не объявила кандидата, планирует это сделать в феврале.
Газета Hurriyet ранее сообщила со ссылкой на источники, что Эрдоган может 10 марта подписать указ о назначении даты выборов на 14 мая, так как для одобрения переноса даты выборов в парламенте коалиции правящей партии и MHP не хватит голосов. Полномочий Эрдогана достаточно для роспуска парламента и объявления досрочных выборов через 60 дней после указа.
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