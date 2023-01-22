https://ria.ru/20230122/ucheniya-1846563584.html
ЮАР надеется, что совместные учения ВМФ с Россией и Китаем будут ежегодными
ЮАР надеется, что совместные учения ВМФ с Россией и Китаем будут ежегодными - РИА Новости, 22.01.2023
ЮАР надеется, что совместные учения ВМФ с Россией и Китаем будут ежегодными
ЮАР рассчитывает, что совместные военно-морские учения с РФ и КНР будут продолжены на ежегодной основе, не считает нужным реагировать на критику со стороны США, РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T10:21
2023-01-22T10:21
2023-01-22T11:13
мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии)
претория
россия
юар
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. ЮАР рассчитывает, что совместные военно-морские учения с РФ и КНР будут продолжены на ежегодной основе, не считает нужным реагировать на критику со стороны США, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Мзувукиле Макетука.Ранее сообщалось, что Южно-Африканская Республика, Россия и Китай планируют провести вторые по счету совместные военно-морские учения с 17 по 27 февраля в акватории на юге Африки. Первые такие учения прошли в водах ЮАР в ноябре 2019 года. Со стороны ЮАР в них примут участие более 350 военнослужащих.При этом глава Минобороны ЮАР Танди Модисе заявляла, что США оказывают давление на африканские страны, поддерживающие отношения с Россией."Учения продолжаются... Это трехсторонние учения, призванные продемонстрировать возможности трех государств на военно-морском поприще", - сказал посол.По его словам, это ежегодный процесс. "Я думаю, есть все шансы, что учения пройдут в 2024 году", - добавил посол.Ранее глава МИД ЮАР Наледи Пандор заявила РИА Новости, что Претория хочет поднять уровень военной подготовки для защиты страны, принимая участие в совместных учениях с Россией.В Минобороны ЮАР пояснили, что учения под названием Exercise MOSI пройдут в районе городов Дурбан и Ричардс-Бэй в провинции Квазулу-Натал. Как отмечается, координаторы учений согласовали все необходимые детали подготовки для их проведения в начале декабря 2022 года.Читайте полный текст интервью Мзувукиле Макетуки >>
https://ria.ru/20230122/briks-1846544584.html
https://ria.ru/20230118/pandor-1845663241.html
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мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии), претория, россия, юар
Мзувукиле Макетука (посол ЮАР в РФ и Белоруссии), Претория, Россия, ЮАР
10:21 22.01.2023 (обновлено: 11:13 22.01.2023)
ЮАР надеется, что совместные учения ВМФ с Россией и Китаем будут ежегодными
Посол Макетука: ЮАР надеется, что учения ВМФ с Россией и Китаем будут ежегодными
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. ЮАР рассчитывает, что совместные военно-морские учения с РФ и КНР будут продолжены на ежегодной основе, не считает нужным реагировать на критику со стороны США, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Мзувукиле Макетука.
Ранее сообщалось, что Южно-Африканская Республика, Россия и Китай планируют провести вторые по счету совместные военно-морские учения с 17 по 27 февраля в акватории на юге Африки. Первые такие учения прошли в водах ЮАР в ноябре 2019 года. Со стороны ЮАР в них примут участие более 350 военнослужащих.
При этом глава Минобороны ЮАР Танди Модисе заявляла, что США оказывают давление на африканские страны, поддерживающие отношения с Россией.
"Учения продолжаются... Это трехсторонние учения, призванные продемонстрировать возможности трех государств на военно-морском поприще", - сказал посол.
"Что касается ответной реакции… Главное, что учения состоятся. Реакцию других стран мы воспринимаем как часть демократического процесса, невозможно помешать третьей стороне критиковать факт проведение учений", - добавил он.
По его словам, это ежегодный процесс. "Я думаю, есть все шансы, что учения пройдут в 2024 году", - добавил посол.
Ранее глава МИД ЮАР Наледи Пандор заявила РИА Новости, что Претория
хочет поднять уровень военной подготовки для защиты страны, принимая участие в совместных учениях с Россией
.
В Минобороны ЮАР
пояснили, что учения под названием Exercise MOSI пройдут в районе городов Дурбан
и Ричардс-Бэй в провинции Квазулу-Натал
. Как отмечается, координаторы учений согласовали все необходимые детали подготовки для их проведения в начале декабря 2022 года.