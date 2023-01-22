https://ria.ru/20230122/ucheniya-1846563584.html

ЮАР надеется, что совместные учения ВМФ с Россией и Китаем будут ежегодными

ЮАР надеется, что совместные учения ВМФ с Россией и Китаем будут ежегодными - РИА Новости, 22.01.2023

ЮАР надеется, что совместные учения ВМФ с Россией и Китаем будут ежегодными

ЮАР рассчитывает, что совместные военно-морские учения с РФ и КНР будут продолжены на ежегодной основе, не считает нужным реагировать на критику со стороны США, РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T10:21

2023-01-22T10:21

2023-01-22T11:13

мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии)

претория

россия

юар

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. ЮАР рассчитывает, что совместные военно-морские учения с РФ и КНР будут продолжены на ежегодной основе, не считает нужным реагировать на критику со стороны США, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Мзувукиле Макетука.Ранее сообщалось, что Южно-Африканская Республика, Россия и Китай планируют провести вторые по счету совместные военно-морские учения с 17 по 27 февраля в акватории на юге Африки. Первые такие учения прошли в водах ЮАР в ноябре 2019 года. Со стороны ЮАР в них примут участие более 350 военнослужащих.При этом глава Минобороны ЮАР Танди Модисе заявляла, что США оказывают давление на африканские страны, поддерживающие отношения с Россией."Учения продолжаются... Это трехсторонние учения, призванные продемонстрировать возможности трех государств на военно-морском поприще", - сказал посол.По его словам, это ежегодный процесс. "Я думаю, есть все шансы, что учения пройдут в 2024 году", - добавил посол.Ранее глава МИД ЮАР Наледи Пандор заявила РИА Новости, что Претория хочет поднять уровень военной подготовки для защиты страны, принимая участие в совместных учениях с Россией.В Минобороны ЮАР пояснили, что учения под названием Exercise MOSI пройдут в районе городов Дурбан и Ричардс-Бэй в провинции Квазулу-Натал. Как отмечается, координаторы учений согласовали все необходимые детали подготовки для их проведения в начале декабря 2022 года.Читайте полный текст интервью Мзувукиле Макетуки >>

https://ria.ru/20230122/briks-1846544584.html

https://ria.ru/20230118/pandor-1845663241.html

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мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии), претория, россия, юар