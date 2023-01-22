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В рабочую группу по СВО обращаются по студентам, не отозванным из армии - РИА Новости, 22.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230122/studenty-1846540907.html
В рабочую группу по СВО обращаются по студентам, не отозванным из армии
В рабочую группу по СВО обращаются по студентам, не отозванным из армии - РИА Новости, 22.01.2023
В рабочую группу по СВО обращаются по студентам, не отозванным из армии
Рабочая группа по вопросам спецоперации до сих пор получает обращения о студентах, не отозванных из армии в новых регионах России, сообщил замруководителя... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T07:29
2023-01-22T07:29
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
ростов-на-дону
донецкая народная республика
андрей турчак
владимир путин
шолбан кара-оол
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 янв - РИА Новости. Рабочая группа по вопросам спецоперации до сих пор получает обращения о студентах, не отозванных из армии в новых регионах России, сообщил замруководителя рабочей группы – заместитель председателя Госдумы Шолбан Кара-оол. В субботу делегация рабочей группы прибыла в Ростов-на-Дону, где провела совещание, посетила военный госпиталь, встретилась со студентами ЮФУ, а также побывала в пункте временного размещения, где проживают беженцы с детьми. По словам вице-спикера Госдумы, группа в том числе занимается проверкой исполнения указа президента, отрегулировавшего вопросы выдачи отсрочки от призыва для студентов. Он напомнил, что российские студенты, обучающиеся в государственных и частно-государственных вузах, не подлежат мобилизации в рамках спецоперации. Он добавил, что этот вопрос нужно довести до логического завершения – выполнение нормативно-правового акта. Рабочая группа по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан РФ, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей создана по распоряжению президента России Владимира Путина. Группа призвана осуществлять постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан и ряда других вопросов, связанных со спецоперацией. Также в задачи группы входит участие в информационной и разъяснительной работе по вопросам, связанным с мобилизационной подготовкой и мобилизацией, анализ состояния работы по патриотическому воспитанию молодежи и подготовка предложений по вопросам производства продукции, необходимой для удовлетворения потребностей всех видов войск и воинских формирований. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты. Возглавляет рабочую группу первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
https://ria.ru/20230122/zarplata-1846537631.html
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безопасность, россия, ростов-на-дону, донецкая народная республика, андрей турчак, владимир путин, шолбан кара-оол, госдума рф, южный федеральный университет, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Ростов-на-Дону, Донецкая Народная Республика, Андрей Турчак, Владимир Путин, Шолбан Кара-оол, Госдума РФ, Южный федеральный университет, Совет Федерации РФ
07:29 22.01.2023
 
В рабочую группу по СВО обращаются по студентам, не отозванным из армии

В рабочую группу по СВО обращаются по студентам, не отозванным из армии в новых регионах

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкМобилизованные в автономном полевом учебном центре
Мобилизованные в автономном полевом учебном центре - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Мобилизованные в автономном полевом учебном центре. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 янв - РИА Новости. Рабочая группа по вопросам спецоперации до сих пор получает обращения о студентах, не отозванных из армии в новых регионах России, сообщил замруководителя рабочей группы – заместитель председателя Госдумы Шолбан Кара-оол.
В субботу делегация рабочей группы прибыла в Ростов-на-Дону, где провела совещание, посетила военный госпиталь, встретилась со студентами ЮФУ, а также побывала в пункте временного размещения, где проживают беженцы с детьми.
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По словам вице-спикера Госдумы, группа в том числе занимается проверкой исполнения указа президента, отрегулировавшего вопросы выдачи отсрочки от призыва для студентов. Он напомнил, что российские студенты, обучающиеся в государственных и частно-государственных вузах, не подлежат мобилизации в рамках спецоперации.
"Но мы видим, что есть обращения в наш адрес по поводу того, что на новых территориях – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях – есть до сих пор студенты, которые не отозваны из действующей армии", – сказал Кара-оол на совещании.
Он добавил, что этот вопрос нужно довести до логического завершения – выполнение нормативно-правового акта.
"Конечно, в одночасье это невозможно, обязательно нужно замещение. Мы вместе с Минобороны эту работу самым надлежащим образом проведем в ближайшее время", – сказал Кара-оол.
Рабочая группа по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан РФ, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей создана по распоряжению президента России Владимира Путина. Группа призвана осуществлять постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан и ряда других вопросов, связанных со спецоперацией.
Также в задачи группы входит участие в информационной и разъяснительной работе по вопросам, связанным с мобилизационной подготовкой и мобилизацией, анализ состояния работы по патриотическому воспитанию молодежи и подготовка предложений по вопросам производства продукции, необходимой для удовлетворения потребностей всех видов войск и воинских формирований.
В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты. Возглавляет рабочую группу первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияРостов-на-ДонуДонецкая Народная РеспубликаАндрей ТурчакВладимир ПутинШолбан Кара-оолГосдума РФЮжный федеральный университетСовет Федерации РФ
 
 
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