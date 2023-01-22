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Посол ЮАР в России допустил усиление позиций РПЦ в Африке - РИА Новости, 22.01.2023
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Религия
https://ria.ru/20230122/rpts-1846573235.html
Посол ЮАР в России допустил усиление позиций РПЦ в Африке
Посол ЮАР в России допустил усиление позиций РПЦ в Африке - РИА Новости, 22.01.2023
Посол ЮАР в России допустил усиление позиций РПЦ в Африке
Посол ЮАР в России Мзувукиле Макетука в интервью РИА Новости не исключил расширение деятельности Русской православной церкви в Африке. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T11:32
2023-01-22T11:32
религия
африка
юар
кейптаун
русская православная церковь
мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии)
религия
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Посол ЮАР в России Мзувукиле Макетука в интервью РИА Новости не исключил расширение деятельности Русской православной церкви в Африке. Ранее патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев) сообщил РИА Новости, что три африканские общины буров уже перешли в Русскую православную церковь, для их окормления направляются священнослужители. Священник из общины буров Николай Эстерхейзен из Кейптауна ранее выразил надежду, что Африка станет бастионом православия. "Все возможно. Но нужно понимать, что ЮАР - светское государство, поэтому у нас правительство не вмешивается в религиозные вопросы", - сказал посол. Митрополит Клинский ранее сообщил, что РПЦ окажет поддержку африканским бурам, если от них поступят просьбы о содействии в переселении в Россию, а на данный момент идет процесс включения общин православных буров в структуру патриаршего экзархата Африки. Читайте полный текст интервью Мзувукиле Макетуки &gt;&gt;
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африка, юар, кейптаун, русская православная церковь, мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии), религия
Религия, Африка, ЮАР, Кейптаун, Русская православная церковь, Мзувукиле Макетука (посол ЮАР в РФ и Белоруссии), Религия
11:32 22.01.2023
 
Посол ЮАР в России допустил усиление позиций РПЦ в Африке

Посол ЮАР не исключил расширение деятельности Русской православной церкви в Африке

© Фото : Посольство ЮАР в РоссииПосол ЮАР в России Мзувукиле Макетука
Посол ЮАР в России Мзувукиле Макетука - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© Фото : Посольство ЮАР в России
Посол ЮАР в России Мзувукиле Макетука . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Посол ЮАР в России Мзувукиле Макетука в интервью РИА Новости не исключил расширение деятельности Русской православной церкви в Африке.
Ранее патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев) сообщил РИА Новости, что три африканские общины буров уже перешли в Русскую православную церковь, для их окормления направляются священнослужители. Священник из общины буров Николай Эстерхейзен из Кейптауна ранее выразил надежду, что Африка станет бастионом православия.
"Все возможно. Но нужно понимать, что ЮАР - светское государство, поэтому у нас правительство не вмешивается в религиозные вопросы", - сказал посол.
Митрополит Клинский ранее сообщил, что РПЦ окажет поддержку африканским бурам, если от них поступят просьбы о содействии в переселении в Россию, а на данный момент идет процесс включения общин православных буров в структуру патриаршего экзархата Африки.
Читайте полный текст интервью Мзувукиле Макетуки >>
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РелигияАфрикаЮАРКейптаунРусская православная церковьМзувукиле Макетука (посол ЮАР в РФ и Белоруссии)Религия
 
 
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