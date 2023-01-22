https://ria.ru/20230122/rpts-1846573235.html
Посол ЮАР в России допустил усиление позиций РПЦ в Африке
Посол ЮАР в России допустил усиление позиций РПЦ в Африке - РИА Новости, 22.01.2023
Посол ЮАР в России допустил усиление позиций РПЦ в Африке
Посол ЮАР в России Мзувукиле Макетука в интервью РИА Новости не исключил расширение деятельности Русской православной церкви в Африке. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T11:32
2023-01-22T11:32
2023-01-22T11:32
религия
африка
юар
кейптаун
русская православная церковь
мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии)
религия
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Посол ЮАР в России Мзувукиле Макетука в интервью РИА Новости не исключил расширение деятельности Русской православной церкви в Африке. Ранее патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев) сообщил РИА Новости, что три африканские общины буров уже перешли в Русскую православную церковь, для их окормления направляются священнослужители. Священник из общины буров Николай Эстерхейзен из Кейптауна ранее выразил надежду, что Африка станет бастионом православия. "Все возможно. Но нужно понимать, что ЮАР - светское государство, поэтому у нас правительство не вмешивается в религиозные вопросы", - сказал посол. Митрополит Клинский ранее сообщил, что РПЦ окажет поддержку африканским бурам, если от них поступят просьбы о содействии в переселении в Россию, а на данный момент идет процесс включения общин православных буров в структуру патриаршего экзархата Африки. Читайте полный текст интервью Мзувукиле Макетуки >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
африка, юар, кейптаун, русская православная церковь, мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии), религия
Религия, Африка, ЮАР, Кейптаун, Русская православная церковь, Мзувукиле Макетука (посол ЮАР в РФ и Белоруссии), Религия
Посол ЮАР в России допустил усиление позиций РПЦ в Африке
Посол ЮАР не исключил расширение деятельности Русской православной церкви в Африке