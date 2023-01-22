https://ria.ru/20230122/massazhist-1846532076.html

Российские ученые разработали робота-массажиста для космонавтов

Российские ученые разработали робота-массажиста для космонавтов - РИА Новости, 22.01.2023

Российские ученые разработали робота-массажиста для космонавтов

Ученые МГТУ имени Баумана предлагают создать робота, который закреплялся бы на теле космонавтов и проводил массаж, не отвлекая специалистов от основной... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T03:52

2023-01-22T03:52

2023-01-22T06:26

наука

здоровье

россия

москва

мгту имени баумана

российская академия наук

космос - риа наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/36/1549693637_0:448:2000:1573_1920x0_80_0_0_6de37663dabc0d23c5d5abd7d5915720.jpg

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Ученые МГТУ имени Баумана предлагают создать робота, который закреплялся бы на теле космонавтов и проводил массаж, не отвлекая специалистов от основной деятельности, следует из материалов, которые разработчики собираются представить на Королевских чтениях 24-27 января в Москве. Для определения параметров такого массажера в Институте машиноведения (ИМАШ) РАН изготовили и испытали его полномасштабную кинематическую модель. "Показана возможность применения симбиозного самоперемещающегося массажного робота "Октаэдральный додекапод" для автоматизации массажа верхних и нижних конечностей космонавтов на борту космической станции", — говорится в материалах. "Октаэдральный додекапод способен проводить массажные манипуляции на двигающемся теле независимо от его пространственной ориентации. В результате космонавты смогут выполнять запланированную работу в процессе проведения массажа верхних или нижних конечностей", — подчеркнули ученые. Указывается, что массаж считается одним из самых эффективных немедикаментозных методов лечения и профилактики травм и заболеваний, а наиболее распространенные участки тела для массажа — нижние и верхние конечности, включая коленные и локтевые суставы. Простота и эффективность такого массажа делают его привлекательным для использования на борту космической станции. По словам ученых, в космосе есть множество проблем. Из-за невесомости эффективно провести массаж на орбите нельзя без второго космонавта. При этом обоим членам экипажа придется отвлекаться от плановых работ. Существующие же сейчас роботы-массажеры не универсальны и годятся только для определенных участков тела. Чтобы решить эти проблемы, ученые предложили новый подход — симбиотический, суть которого заключается в том, чтобы объединить робот с телом космонавта в единое целое и обеспечить их самостоятельное функционирование во время массажа. Таким образом, космонавт сможет выполнять плановую работу и удовлетворять физиологические потребности во время массажа. Кроме того, перед началом процедуры в систему управления можно будет вводить параметры массируемой конечности и недопустимые для массажа участки, например, родинки или раны.

https://ria.ru/20230120/sport-1846162344.html

https://ria.ru/20230117/roskosmos-1845338984.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье, россия, москва, мгту имени баумана, российская академия наук, космос - риа наука