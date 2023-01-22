https://ria.ru/20230122/massazhist-1846532076.html
Российские ученые разработали робота-массажиста для космонавтов
Российские ученые разработали робота-массажиста для космонавтов - РИА Новости, 22.01.2023
Российские ученые разработали робота-массажиста для космонавтов
Ученые МГТУ имени Баумана предлагают создать робота, который закреплялся бы на теле космонавтов и проводил массаж, не отвлекая специалистов от основной... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T03:52
2023-01-22T03:52
2023-01-22T06:26
наука
здоровье
россия
москва
мгту имени баумана
российская академия наук
космос - риа наука
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Ученые МГТУ имени Баумана предлагают создать робота, который закреплялся бы на теле космонавтов и проводил массаж, не отвлекая специалистов от основной деятельности, следует из материалов, которые разработчики собираются представить на Королевских чтениях 24-27 января в Москве. Для определения параметров такого массажера в Институте машиноведения (ИМАШ) РАН изготовили и испытали его полномасштабную кинематическую модель. "Показана возможность применения симбиозного самоперемещающегося массажного робота "Октаэдральный додекапод" для автоматизации массажа верхних и нижних конечностей космонавтов на борту космической станции", — говорится в материалах. "Октаэдральный додекапод способен проводить массажные манипуляции на двигающемся теле независимо от его пространственной ориентации. В результате космонавты смогут выполнять запланированную работу в процессе проведения массажа верхних или нижних конечностей", — подчеркнули ученые. Указывается, что массаж считается одним из самых эффективных немедикаментозных методов лечения и профилактики травм и заболеваний, а наиболее распространенные участки тела для массажа — нижние и верхние конечности, включая коленные и локтевые суставы. Простота и эффективность такого массажа делают его привлекательным для использования на борту космической станции. По словам ученых, в космосе есть множество проблем. Из-за невесомости эффективно провести массаж на орбите нельзя без второго космонавта. При этом обоим членам экипажа придется отвлекаться от плановых работ. Существующие же сейчас роботы-массажеры не универсальны и годятся только для определенных участков тела. Чтобы решить эти проблемы, ученые предложили новый подход — симбиотический, суть которого заключается в том, чтобы объединить робот с телом космонавта в единое целое и обеспечить их самостоятельное функционирование во время массажа. Таким образом, космонавт сможет выполнять плановую работу и удовлетворять физиологические потребности во время массажа. Кроме того, перед началом процедуры в систему управления можно будет вводить параметры массируемой конечности и недопустимые для массажа участки, например, родинки или раны.
https://ria.ru/20230120/sport-1846162344.html
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здоровье, россия, москва, мгту имени баумана, российская академия наук, космос - риа наука
Наука, Здоровье, Россия, Москва, МГТУ имени Баумана, Российская академия наук, Космос - РИА Наука
03:52 22.01.2023 (обновлено: 06:26 22.01.2023)
Российские ученые разработали робота-массажиста для космонавтов
Ученые МГТУ имени Баумана разработали робота-массажиста для космонавтов
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Ученые МГТУ имени Баумана предлагают создать робота, который закреплялся бы на теле космонавтов и проводил массаж, не отвлекая специалистов от основной деятельности, следует из материалов, которые разработчики собираются представить на Королевских чтениях 24-27 января в Москве.
Для определения параметров такого массажера в Институте машиноведения (ИМАШ) РАН
изготовили и испытали его полномасштабную кинематическую модель.
"Показана возможность применения симбиозного самоперемещающегося массажного робота "Октаэдральный додекапод" для автоматизации массажа верхних и нижних конечностей космонавтов на борту космической станции", — говорится в материалах. "Октаэдральный додекапод способен проводить массажные манипуляции на двигающемся теле независимо от его пространственной ориентации. В результате космонавты смогут выполнять запланированную работу в процессе проведения массажа верхних или нижних конечностей", — подчеркнули ученые.
Указывается, что массаж считается одним из самых эффективных немедикаментозных методов лечения и профилактики травм и заболеваний, а наиболее распространенные участки тела для массажа — нижние и верхние конечности, включая коленные и локтевые суставы. Простота и эффективность такого массажа делают его привлекательным для использования на борту космической станции.
По словам ученых, в космосе есть множество проблем. Из-за невесомости эффективно провести массаж на орбите нельзя без второго космонавта. При этом обоим членам экипажа придется отвлекаться от плановых работ. Существующие же сейчас роботы-массажеры не универсальны и годятся только для определенных участков тела.
Чтобы решить эти проблемы, ученые предложили новый подход — симбиотический, суть которого заключается в том, чтобы объединить робот с телом космонавта в единое целое и обеспечить их самостоятельное функционирование во время массажа. Таким образом, космонавт сможет выполнять плановую работу и удовлетворять физиологические потребности во время массажа. Кроме того, перед началом процедуры в систему управления можно будет вводить параметры массируемой конечности и недопустимые для массажа участки, например, родинки или раны.