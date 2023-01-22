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Посол назвал отрасль, где ЮАР хочет расширять сотрудничество с Россией - РИА Новости, 22.01.2023
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Посол назвал отрасль, где ЮАР хочет расширять сотрудничество с Россией
Посол назвал отрасль, где ЮАР хочет расширять сотрудничество с Россией - РИА Новости, 22.01.2023
Посол назвал отрасль, где ЮАР хочет расширять сотрудничество с Россией
ЮАР хотела бы расширять сотрудничество с Россией по разведке и добыче полезных ископаемых, заявил в интервью РИА Новости посол республики в Москве Мзувукиле... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T11:57
2023-01-22T11:57
экономика
мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии)
юар
россия
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. ЮАР хотела бы расширять сотрудничество с Россией по разведке и добыче полезных ископаемых, заявил в интервью РИА Новости посол республики в Москве Мзувукиле Макетука. Он отметил, что в апреле делегация из 23 южноафриканских промышленных компаний намерена принять участие в отраслевой выставке MiningWorld Russia в Москве. "Мы до сих пор являемся одним из главных игроков в области разведки и добычи полезных ископаемых. Именно поэтому мы намерены принять участие в этой выставке в Москве. Это будет крупнейшая делегация промышленников из ЮАР за время после пандемии. Потому что эта та сфера, в которой мы хотим расширять сотрудничество", - сказал посол. ЮАР богата минеральными ресурсами, такими как золото, алмазы, каменный уголь, медные, урановые, марганцевые хромовые руды, а также платина. Читайте полны текст интервью Мзувукиле Макетуки &gt;&gt;
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экономика, мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии), юар, россия
Экономика, Мзувукиле Макетука (посол ЮАР в РФ и Белоруссии), ЮАР, Россия
11:57 22.01.2023
 
Посол назвал отрасль, где ЮАР хочет расширять сотрудничество с Россией

Посол Макетука: ЮАР хочет расширить сотрудничество с Россией по добыче полезных ископаемых

© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанкЗолоторудное месторождение
Золоторудное месторождение - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости / Игорь Егоров
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Золоторудное месторождение . Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. ЮАР хотела бы расширять сотрудничество с Россией по разведке и добыче полезных ископаемых, заявил в интервью РИА Новости посол республики в Москве Мзувукиле Макетука.
Он отметил, что в апреле делегация из 23 южноафриканских промышленных компаний намерена принять участие в отраслевой выставке MiningWorld Russia в Москве.
"Мы до сих пор являемся одним из главных игроков в области разведки и добычи полезных ископаемых. Именно поэтому мы намерены принять участие в этой выставке в Москве. Это будет крупнейшая делегация промышленников из ЮАР за время после пандемии. Потому что эта та сфера, в которой мы хотим расширять сотрудничество", - сказал посол.
ЮАР богата минеральными ресурсами, такими как золото, алмазы, каменный уголь, медные, урановые, марганцевые хромовые руды, а также платина.
Читайте полны текст интервью Мзувукиле Макетуки >>
Продажа вина - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
11:03
Посол заявил, что ЮАР увеличивает экспорт вин и фруктов в Россию
 
ЭкономикаМзувукиле Макетука (посол ЮАР в РФ и Белоруссии)ЮАРРоссия
 
 
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