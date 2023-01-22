https://ria.ru/20230122/iskopaemye-1846577131.html
Посол назвал отрасль, где ЮАР хочет расширять сотрудничество с Россией
Посол назвал отрасль, где ЮАР хочет расширять сотрудничество с Россией - РИА Новости, 22.01.2023
Посол назвал отрасль, где ЮАР хочет расширять сотрудничество с Россией
ЮАР хотела бы расширять сотрудничество с Россией по разведке и добыче полезных ископаемых, заявил в интервью РИА Новости посол республики в Москве Мзувукиле... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T11:57
2023-01-22T11:57
2023-01-22T11:57
экономика
мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии)
юар
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750504750_159:0:3800:2048_1920x0_80_0_0_79db11568c4c5512c0fb6081f7e0ab5c.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. ЮАР хотела бы расширять сотрудничество с Россией по разведке и добыче полезных ископаемых, заявил в интервью РИА Новости посол республики в Москве Мзувукиле Макетука. Он отметил, что в апреле делегация из 23 южноафриканских промышленных компаний намерена принять участие в отраслевой выставке MiningWorld Russia в Москве. "Мы до сих пор являемся одним из главных игроков в области разведки и добычи полезных ископаемых. Именно поэтому мы намерены принять участие в этой выставке в Москве. Это будет крупнейшая делегация промышленников из ЮАР за время после пандемии. Потому что эта та сфера, в которой мы хотим расширять сотрудничество", - сказал посол. ЮАР богата минеральными ресурсами, такими как золото, алмазы, каменный уголь, медные, урановые, марганцевые хромовые руды, а также платина. Читайте полны текст интервью Мзувукиле Макетуки >>
https://ria.ru/20230122/eksport-1846568831.html
юар
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750504750_614:0:3345:2048_1920x0_80_0_0_1697787806381f1059d4284064def19b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии), юар, россия
Экономика, Мзувукиле Макетука (посол ЮАР в РФ и Белоруссии), ЮАР, Россия
Посол назвал отрасль, где ЮАР хочет расширять сотрудничество с Россией
Посол Макетука: ЮАР хочет расширить сотрудничество с Россией по добыче полезных ископаемых
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. ЮАР хотела бы расширять сотрудничество с Россией по разведке и добыче полезных ископаемых, заявил в интервью РИА Новости посол республики в Москве Мзувукиле Макетука.
Он отметил, что в апреле делегация из 23 южноафриканских промышленных компаний намерена принять участие в отраслевой выставке MiningWorld Russia в Москве.
"Мы до сих пор являемся одним из главных игроков в области разведки и добычи полезных ископаемых. Именно поэтому мы намерены принять участие в этой выставке в Москве. Это будет крупнейшая делегация промышленников из ЮАР за время после пандемии. Потому что эта та сфера, в которой мы хотим расширять сотрудничество", - сказал посол.
ЮАР богата минеральными ресурсами, такими как золото, алмазы, каменный уголь, медные, урановые, марганцевые хромовые руды, а также платина.