https://ria.ru/20230122/iskopaemye-1846577131.html

Посол назвал отрасль, где ЮАР хочет расширять сотрудничество с Россией

Посол назвал отрасль, где ЮАР хочет расширять сотрудничество с Россией - РИА Новости, 22.01.2023

Посол назвал отрасль, где ЮАР хочет расширять сотрудничество с Россией

ЮАР хотела бы расширять сотрудничество с Россией по разведке и добыче полезных ископаемых, заявил в интервью РИА Новости посол республики в Москве Мзувукиле... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T11:57

2023-01-22T11:57

2023-01-22T11:57

экономика

мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии)

юар

россия

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. ЮАР хотела бы расширять сотрудничество с Россией по разведке и добыче полезных ископаемых, заявил в интервью РИА Новости посол республики в Москве Мзувукиле Макетука. Он отметил, что в апреле делегация из 23 южноафриканских промышленных компаний намерена принять участие в отраслевой выставке MiningWorld Russia в Москве. "Мы до сих пор являемся одним из главных игроков в области разведки и добычи полезных ископаемых. Именно поэтому мы намерены принять участие в этой выставке в Москве. Это будет крупнейшая делегация промышленников из ЮАР за время после пандемии. Потому что эта та сфера, в которой мы хотим расширять сотрудничество", - сказал посол. ЮАР богата минеральными ресурсами, такими как золото, алмазы, каменный уголь, медные, урановые, марганцевые хромовые руды, а также платина. Читайте полны текст интервью Мзувукиле Макетуки >>

https://ria.ru/20230122/eksport-1846568831.html

юар

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии), юар, россия