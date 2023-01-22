https://ria.ru/20230122/finansy-1846574449.html

ЮАР надеется на сотрудничество с Россией в финансовом секторе

ЮАР надеется на сотрудничество с Россией в финансовом секторе - РИА Новости, 22.01.2023

ЮАР надеется на сотрудничество с Россией в финансовом секторе

ЮАР заинтересована в сотрудничестве с РФ в области финансов и банков, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Мзувукиле Макетука. РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T11:41

2023-01-22T11:41

2023-01-22T11:41

экономика

мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии)

юар

россия

москва

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. ЮАР заинтересована в сотрудничестве с РФ в области финансов и банков, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Мзувукиле Макетука. "Еще один сектор, где мы могли бы сотрудничать – это финансы, банковская сфера", - сказал посол. Он отметил, что банковская система ЮАР была основана еще британцами по образу и подобию Банка Англии. "Наши банки одни из старейших в мире, но мы идем в ногу со временем и развиваем эту систему. Мы занимаем лидирующее положение в сфере онлайн-банкинга. России надо присмотреться к этой сфере сотрудничества", - заключил посол.Читайте полный текст интервью Мзувукиле Макетуки >>

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