https://ria.ru/20230122/finansy-1846574449.html
ЮАР надеется на сотрудничество с Россией в финансовом секторе
ЮАР надеется на сотрудничество с Россией в финансовом секторе - РИА Новости, 22.01.2023
ЮАР надеется на сотрудничество с Россией в финансовом секторе
ЮАР заинтересована в сотрудничестве с РФ в области финансов и банков, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Мзувукиле Макетука. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T11:41
2023-01-22T11:41
2023-01-22T11:41
экономика
мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии)
юар
россия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757563496_214:0:1352:640_1920x0_80_0_0_27c71f4767b1cde9e41acc9f01cbff1e.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. ЮАР заинтересована в сотрудничестве с РФ в области финансов и банков, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Мзувукиле Макетука. "Еще один сектор, где мы могли бы сотрудничать – это финансы, банковская сфера", - сказал посол. Он отметил, что банковская система ЮАР была основана еще британцами по образу и подобию Банка Англии. "Наши банки одни из старейших в мире, но мы идем в ногу со временем и развиваем эту систему. Мы занимаем лидирующее положение в сфере онлайн-банкинга. России надо присмотреться к этой сфере сотрудничества", - заключил посол.Читайте полный текст интервью Мзувукиле Макетуки >>
https://ria.ru/20230122/eksport-1846568831.html
юар
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757563496_440:0:1293:640_1920x0_80_0_0_10d337a5f4c31177143ae6f9b5215e1b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии), юар, россия, москва
Экономика, Мзувукиле Макетука (посол ЮАР в РФ и Белоруссии), ЮАР, Россия, Москва
ЮАР надеется на сотрудничество с Россией в финансовом секторе
Посол Макетука: ЮАР хотела бы сотрудничать с Россией в финансовом секторе