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Посол заявил, что ЮАР увеличивает экспорт вин и фруктов в Россию - РИА Новости, 22.01.2023
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Посол заявил, что ЮАР увеличивает экспорт вин и фруктов в Россию
Посол заявил, что ЮАР увеличивает экспорт вин и фруктов в Россию - РИА Новости, 22.01.2023
Посол заявил, что ЮАР увеличивает экспорт вин и фруктов в Россию
Южно-Африканская Республика работает над увеличением экспорта вин и цитрусовых в Россию, заявил в интервью РИА Новости посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T11:03
2023-01-22T11:08
экономика
мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии)
юар
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Южно-Африканская Республика работает над увеличением экспорта вин и цитрусовых в Россию, заявил в интервью РИА Новости посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука. "Мы конкурируем с крупнейшими производителям вина из Европы, которые присутствуют на российском рынке гораздо дольше нас. Ниша, которую мы занимаем, нас вполне устраивает. При этом мы работаем над тем, чтобы повысить нашу долю на российском рынке. И нам это удается", - сказал посол. Он добавил, что ЮАР сейчас занимает седьмое место по поставкам вин в Россию. "Сейчас мы начали поставлять и виноград, потому что ЮАР является крупным производителем винограда и, как следствие, крупнейшим экспортером вин", - сказал посол. Дипломат отметил, что ЮАР намерена расширять экспорт и по другим категориям - фруктов и овощей. "Мы наращиваем долю экспорта цитрусовых в Россию. Мы также поставляем авокадо, сливы, манго. Второй корабль уже загружают в Кейптауне, в феврале он будет в Санкт-Петербурге, партия фруктов на нем будет в два раза больше", - сказал он. Читайте полный текст интервью Мзувукиле Макетуки &gt;&gt;
https://ria.ru/20230122/sammit-1846567922.html
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экономика, мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии), юар, россия, москва
Экономика, Мзувукиле Макетука (посол ЮАР в РФ и Белоруссии), ЮАР, Россия, Москва
11:03 22.01.2023 (обновлено: 11:08 22.01.2023)
 
Посол заявил, что ЮАР увеличивает экспорт вин и фруктов в Россию

Посол в Москве: ЮАР работает над увеличением экспорта вин и цитрусовых в Россию

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкПродажа вина
Продажа вина - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Южно-Африканская Республика работает над увеличением экспорта вин и цитрусовых в Россию, заявил в интервью РИА Новости посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука.
"Мы конкурируем с крупнейшими производителям вина из Европы, которые присутствуют на российском рынке гораздо дольше нас. Ниша, которую мы занимаем, нас вполне устраивает. При этом мы работаем над тем, чтобы повысить нашу долю на российском рынке. И нам это удается", - сказал посол.
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Он добавил, что ЮАР сейчас занимает седьмое место по поставкам вин в Россию.
"Сейчас мы начали поставлять и виноград, потому что ЮАР является крупным производителем винограда и, как следствие, крупнейшим экспортером вин", - сказал посол.
Дипломат отметил, что ЮАР намерена расширять экспорт и по другим категориям - фруктов и овощей.
"Мы наращиваем долю экспорта цитрусовых в Россию. Мы также поставляем авокадо, сливы, манго. Второй корабль уже загружают в Кейптауне, в феврале он будет в Санкт-Петербурге, партия фруктов на нем будет в два раза больше", - сказал он.
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Читайте полный текст интервью Мзувукиле Макетуки >>
 
ЭкономикаМзувукиле Макетука (посол ЮАР в РФ и Белоруссии)ЮАРРоссияМосква
 
 
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