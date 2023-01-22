https://ria.ru/20230122/eksport-1846568831.html

Посол заявил, что ЮАР увеличивает экспорт вин и фруктов в Россию

Посол заявил, что ЮАР увеличивает экспорт вин и фруктов в Россию - РИА Новости, 22.01.2023

Посол заявил, что ЮАР увеличивает экспорт вин и фруктов в Россию

Южно-Африканская Республика работает над увеличением экспорта вин и цитрусовых в Россию, заявил в интервью РИА Новости посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука. РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T11:03

2023-01-22T11:03

2023-01-22T11:08

экономика

мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии)

юар

россия

москва

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Южно-Африканская Республика работает над увеличением экспорта вин и цитрусовых в Россию, заявил в интервью РИА Новости посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука. "Мы конкурируем с крупнейшими производителям вина из Европы, которые присутствуют на российском рынке гораздо дольше нас. Ниша, которую мы занимаем, нас вполне устраивает. При этом мы работаем над тем, чтобы повысить нашу долю на российском рынке. И нам это удается", - сказал посол. Он добавил, что ЮАР сейчас занимает седьмое место по поставкам вин в Россию. "Сейчас мы начали поставлять и виноград, потому что ЮАР является крупным производителем винограда и, как следствие, крупнейшим экспортером вин", - сказал посол. Дипломат отметил, что ЮАР намерена расширять экспорт и по другим категориям - фруктов и овощей. "Мы наращиваем долю экспорта цитрусовых в Россию. Мы также поставляем авокадо, сливы, манго. Второй корабль уже загружают в Кейптауне, в феврале он будет в Санкт-Петербурге, партия фруктов на нем будет в два раза больше", - сказал он. Читайте полный текст интервью Мзувукиле Макетуки >>

https://ria.ru/20230122/sammit-1846567922.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии), юар, россия, москва