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Около 13 стран проявили интерес к БРИКС, заявил посол ЮАР в России - РИА Новости, 22.01.2023
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Около 13 стран проявили интерес к БРИКС, заявил посол ЮАР в России
Около 13 стран проявили интерес к БРИКС, заявил посол ЮАР в России - РИА Новости, 22.01.2023
Около 13 стран проявили интерес к БРИКС, заявил посол ЮАР в России
Порядка 13 стран проявили интерес к вступлению в БРИКС, почти половина из них подали официальные заявки на присоединение к организации, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T08:05
2023-01-22T11:15
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Порядка 13 стран проявили интерес к вступлению в БРИКС, почти половина из них подали официальные заявки на присоединение к организации, заявил в интервью РИА Новости посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука."Сейчас есть около 13 претендентов (на вступление в БРИКС - ред.). Есть страны, которые официально подали заявки, их 6, а есть страны, которые выразили интерес. Я лично ожидаю, что приоритет будет на стороне тех, кто уже подал заявку", - сказал посол.Он пояснил, что среди претендентов есть две африканские страны - Алжир и Египет, а также Иран, Бахрейн, Саудовская Аравия и ОАЭ.По словам посла, все страны-участницы БРИКС приветствует расширение, однако нужно определить модальности для принятия новых членов.Он напомнил, что ЮАР присоединилась к организации в 2010 году, с тех пор она не расширялась."Вопрос в том, какие механизмы использовать, потому что сейчас формата для этого нет. Этим вопросом ЮАР сейчас будет заниматься на посту председателя. В ходе нашего срока расширение БРИКС будет одним из приоритетов", - добавил Мзувукиле Макетука.Он подчеркнул, что решение о принятии новых членов будет коллегиальным.Ранее глава МИД ЮАР заявила РИА Новости, что БРИКС к концу года примет решение о приеме в организацию новых стран из тех, что проявили к этому интерес.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку хочет присоединиться еще целый ряд стран, в их числе Аргентина, Иран.Претория получила председательство в БРИКС от Пекина в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране.Читайте полный текст интервью Мзувукиле Макетуки &gt;&gt;
https://ria.ru/20230122/yuar-1846539648.html
https://ria.ru/20230118/pandor-1845663241.html
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в мире, юар, брикс, россия
В мире, ЮАР, БРИКС, Россия
08:05 22.01.2023 (обновлено: 11:15 22.01.2023)
 
Около 13 стран проявили интерес к БРИКС, заявил посол ЮАР в России

Посол ЮАР в России заявил, что порядка 13 стран проявили интерес к вступлению в БРИКС

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкСтела БРИКС
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стела БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Порядка 13 стран проявили интерес к вступлению в БРИКС, почти половина из них подали официальные заявки на присоединение к организации, заявил в интервью РИА Новости посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука.
"Сейчас есть около 13 претендентов (на вступление в БРИКС - ред.). Есть страны, которые официально подали заявки, их 6, а есть страны, которые выразили интерес. Я лично ожидаю, что приоритет будет на стороне тех, кто уже подал заявку", - сказал посол.
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Он пояснил, что среди претендентов есть две африканские страны - Алжир и Египет, а также Иран, Бахрейн, Саудовская Аравия и ОАЭ.
По словам посла, все страны-участницы БРИКС приветствует расширение, однако нужно определить модальности для принятия новых членов.
"Вопрос расширения БРИКС стоит на повестке... Все входящие в БРИКС страны приветствуют расширение. Со стороны ЮАР могу сказать, что мы тоже выступаем за расширение, но для этого нужны соответствующие модальности – какие критерии мы используем", - отметил дипломат.
Он напомнил, что ЮАР присоединилась к организации в 2010 году, с тех пор она не расширялась.
"Вопрос в том, какие механизмы использовать, потому что сейчас формата для этого нет. Этим вопросом ЮАР сейчас будет заниматься на посту председателя. В ходе нашего срока расширение БРИКС будет одним из приоритетов", - добавил Мзувукиле Макетука.
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Он подчеркнул, что решение о принятии новых членов будет коллегиальным.
"Какие критерии будут использоваться, мы пока не знаем, но в этом процессе мы должны будем заручиться согласием всех участников БРИКС. ЮАР не будет принимать решение за всех. Так работает БРИКС – по принципу консенсуса, права вето у нас нет", - заключил посол.
Ранее глава МИД ЮАР заявила РИА Новости, что БРИКС к концу года примет решение о приеме в организацию новых стран из тех, что проявили к этому интерес.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку хочет присоединиться еще целый ряд стран, в их числе Аргентина, Иран.
Претория получила председательство в БРИКС от Пекина в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране.
Читайте полный текст интервью Мзувукиле Макетуки >>
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