https://ria.ru/20230122/briks-1846544584.html

Около 13 стран проявили интерес к БРИКС, заявил посол ЮАР в России

Около 13 стран проявили интерес к БРИКС, заявил посол ЮАР в России - РИА Новости, 22.01.2023

Около 13 стран проявили интерес к БРИКС, заявил посол ЮАР в России

Порядка 13 стран проявили интерес к вступлению в БРИКС, почти половина из них подали официальные заявки на присоединение к организации, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T08:05

2023-01-22T08:05

2023-01-22T11:15

в мире

юар

брикс

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155508/13/1555081361_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2dbbe0766f7857bb32ea4146f7a16fc0.jpg

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Порядка 13 стран проявили интерес к вступлению в БРИКС, почти половина из них подали официальные заявки на присоединение к организации, заявил в интервью РИА Новости посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука."Сейчас есть около 13 претендентов (на вступление в БРИКС - ред.). Есть страны, которые официально подали заявки, их 6, а есть страны, которые выразили интерес. Я лично ожидаю, что приоритет будет на стороне тех, кто уже подал заявку", - сказал посол.Он пояснил, что среди претендентов есть две африканские страны - Алжир и Египет, а также Иран, Бахрейн, Саудовская Аравия и ОАЭ.По словам посла, все страны-участницы БРИКС приветствует расширение, однако нужно определить модальности для принятия новых членов.Он напомнил, что ЮАР присоединилась к организации в 2010 году, с тех пор она не расширялась."Вопрос в том, какие механизмы использовать, потому что сейчас формата для этого нет. Этим вопросом ЮАР сейчас будет заниматься на посту председателя. В ходе нашего срока расширение БРИКС будет одним из приоритетов", - добавил Мзувукиле Макетука.Он подчеркнул, что решение о принятии новых членов будет коллегиальным.Ранее глава МИД ЮАР заявила РИА Новости, что БРИКС к концу года примет решение о приеме в организацию новых стран из тех, что проявили к этому интерес.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку хочет присоединиться еще целый ряд стран, в их числе Аргентина, Иран.Претория получила председательство в БРИКС от Пекина в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране.Читайте полный текст интервью Мзувукиле Макетуки >>

https://ria.ru/20230122/yuar-1846539648.html

https://ria.ru/20230118/pandor-1845663241.html

https://ria.ru/20230118/yuar-1845629945.html

юар

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, юар, брикс, россия