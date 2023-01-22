В линейке Aurus появятся электромобили

Вице-премьер Абрамченко: в России планируют выпускать электромобили Aurus класса люкс
Люксовый внедорожник Aurus Komendant презентовали в музее Гаража особого назначения на ВДНХ.
Люксовый внедорожник Aurus Komendant презентовали в музее Гаража особого назначения на ВДНХ.
Автомобиль оснащен полным приводом с силовой электроустановкой, а также двигателем V8 Twin-turbo мощностью 598 лошадиных сил, крутящим моментом 880 Нм и объемом 4,4 литра.
Автомобиль оснащен полным приводом с силовой электроустановкой, а также двигателем V8 Twin-turbo мощностью 598 лошадиных сил, крутящим моментом 880 Нм и объемом 4,4 литра.
Новая модель на 70 процентов состоит из отечественных комплектующих: кузов, двигатель и коробка передач сделаны в России.
Новая модель на 70 процентов состоит из отечественных комплектующих: кузов, двигатель и коробка передач сделаны в России.
На старте продаж будут доступны девять цветовых вариантов экстерьера и семь — интерьера.
На старте продаж будут доступны девять цветовых вариантов экстерьера и семь — интерьера.
Планируется выпустить и бронированную версию автомобиля.
Планируется выпустить и бронированную версию автомобиля.
Стартовая цена новинки составляет 33,7 миллиона рублей.
Стартовая цена новинки составляет 33,7 миллиона рублей.
Коммерческие продажи Aurus Komendant начнутся в первом квартале 2023 года.
Коммерческие продажи Aurus Komendant начнутся в первом квартале 2023 года.
Дилеры Aurus уже начали принимать предварительные заказы.
Дилеры Aurus уже начали принимать предварительные заказы.
Гендиректор компании Николай Ходосевич уверен, что новая модель станет дополнительным катализатором продаж марки.
Гендиректор компании Николай Ходосевич уверен, что новая модель станет дополнительным катализатором продаж марки.
Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс". В линейке на данный момент представлены лимузин, седан и внедорожник.
Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс". В линейке на данный момент представлены лимузин, седан и внедорожник.
Люксовый внедорожник Aurus Komendant презентовали в музее Гаража особого назначения на ВДНХ.
Автомобиль оснащен полным приводом с силовой электроустановкой, а также двигателем V8 Twin-turbo мощностью 598 лошадиных сил, крутящим моментом 880 Нм и объемом 4,4 литра.
Новая модель на 70 процентов состоит из отечественных комплектующих: кузов, двигатель и коробка передач сделаны в России.
На старте продаж будут доступны девять цветовых вариантов экстерьера и семь — интерьера.
Планируется выпустить и бронированную версию автомобиля.
Стартовая цена новинки составляет 33,7 миллиона рублей.
Коммерческие продажи Aurus Komendant начнутся в первом квартале 2023 года.
Дилеры Aurus уже начали принимать предварительные заказы.
Гендиректор компании Николай Ходосевич уверен, что новая модель станет дополнительным катализатором продаж марки.
Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс". В линейке на данный момент представлены лимузин, седан и внедорожник.
Первый в городе на Неве шоурум Aurus расположился в кластере дилера "Автодом" на Пулковском шоссе.
Первый в городе на Неве шоурум Aurus расположился в кластере дилера "Автодом" на Пулковском шоссе.
Эта локация хорошо известна владельцам автомобилей премиум-класса. Aurus лаконично дополнит портфель представленных там брендов, уверен гендиректор ГК "Автодом" Андрей Ольховский.
Эта локация хорошо известна владельцам автомобилей премиум-класса. Aurus лаконично дополнит портфель представленных там брендов, уверен гендиректор ГК "Автодом" Андрей Ольховский.
"Северная столица — крайне важный для Aurus город, знаем о большом интересе к нашей марке в Санкт-Петербурге, не сомневаемся, что новая галерея бренда станет дополнительным катализатором продаж", — подчеркнул гендиректор Aurus Николай Ходосевич.
"Северная столица — крайне важный для Aurus город, знаем о большом интересе к нашей марке в Санкт-Петербурге, не сомневаемся, что новая галерея бренда станет дополнительным катализатором продаж", — подчеркнул гендиректор Aurus Николай Ходосевич.
В салоне представлены два автомобиля — седан Aurus Senat и внедорожник Aurus Komendantи.
В салоне представлены два автомобиля — седан Aurus Senat и внедорожник Aurus Komendantи.
В дилерском центре можно купить новые автомобили и с пробегом, оформить предзаказ и подобрать индивидуальные опции.
В дилерском центре можно купить новые автомобили и с пробегом, оформить предзаказ и подобрать индивидуальные опции.
Седан Aurus Senat в первом дилерском центре российского люксового бренда Aurus "Aurus Автодом Санкт-Петербург".
Седан Aurus Senat в первом дилерском центре российского люксового бренда Aurus "Aurus Автодом Санкт-Петербург".
У Aurus уже есть два шоурума в Москве: на территории бывшего ЗИЛа, и в "Москва-Сити".
У Aurus уже есть два шоурума в Москве: на территории бывшего ЗИЛа, и в "Москва-Сити".
Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс".
Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс".
В линейке представлены лимузин, седан и внедорожник.
В линейке представлены лимузин, седан и внедорожник.
Автомобили Aurus производят на заводе в Елабуге.
Автомобили Aurus производят на заводе в Елабуге.
Первый в городе на Неве шоурум Aurus расположился в кластере дилера "Автодом" на Пулковском шоссе.
Эта локация хорошо известна владельцам автомобилей премиум-класса. Aurus лаконично дополнит портфель представленных там брендов, уверен гендиректор ГК "Автодом" Андрей Ольховский.
"Северная столица — крайне важный для Aurus город, знаем о большом интересе к нашей марке в Санкт-Петербурге, не сомневаемся, что новая галерея бренда станет дополнительным катализатором продаж", — подчеркнул гендиректор Aurus Николай Ходосевич.
В салоне представлены два автомобиля — седан Aurus Senat и внедорожник Aurus Komendantи.
В дилерском центре можно купить новые автомобили и с пробегом, оформить предзаказ и подобрать индивидуальные опции.
Седан Aurus Senat в первом дилерском центре российского люксового бренда Aurus "Aurus Автодом Санкт-Петербург".
У Aurus уже есть два шоурума в Москве: на территории бывшего ЗИЛа, и в "Москва-Сити".
Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс".
В линейке представлены лимузин, седан и внедорожник.
Автомобили Aurus производят на заводе в Елабуге.