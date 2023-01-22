https://ria.ru/20230122/aurus-1846545964.html

В линейке Aurus появятся электромобили

В линейке Aurus появятся электромобили - РИА Новости, 22.01.2023

В линейке Aurus появятся электромобили

Российские автомобили класса люкс Aurus планируется выпускать в электрической версии, рассказала в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T08:27

2023-01-22T08:27

2023-01-22T09:37

авто

виктория абрамченко

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

правительство рф

aurus

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Российские автомобили класса люкс Aurus планируется выпускать в электрической версии, рассказала в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко."Мы популяризируем российский автомобиль, правительство Российской Федерации оснащено "Аурусами". Они, насколько я знаю, тоже собираются выпускаться с электрическими силовыми установками. Поживем — увидим", — так она ответила на вопрос о планах пересесть на электромобиль.Сама Абрамченко к электромобилям пока относится осторожно, поскольку не видит системы их утилизации. "За такими технологиями будущее, безусловно, тем более что ископаемых источников энергии, углеводородов на планете становится все меньше. Но я всем своим коллегам говорю: запуская новую технологию, новый продукт и новый товар, нужно сразу думать о технологии утилизации того, что выпустили. Если у нас на сегодняшний день нет технологий утилизации всех узлов и агрегатов электромобиля, то тогда нужно стремиться к тому, чтобы умные головы создали технологию его утилизации", — добавила вице-премьер.Aurus — первый российский бренд автомобилей класса люкс, в линейке которого представлены седан и лимузин, минивэн и внедорожник. Проект получил кодовое название "Кортеж", он реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers и фонда Tawazun из ОАЭ.При этом еще в 2021 году вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил о разработке электрической, водородной и гибридной версий автомобиля. Модель Aurus Senat, работающую на водородном топливе, впервые представили на ВЭФ-21. Электрическую версию пока не демонстрировали, но Мантуров не исключал, что она появится и у новой модели бренда — внедорожника Aurus Komendant.В целом в России прослеживается переориентация на электродвижение. В соответствии с концепцией развития электротранспорта, в 2023 году планируется произвести 7,4 тысячи электромобилей, а в 2024-м — 17,5 тысячи. Причем производство электромобилей наладить проще, нежели моделей на двигателях внутреннего сгорания. Электрокары отечественного производства Evolute в качестве господдержки включили в программу льготного автокредитования.

https://ria.ru/20221030/auto-1827602299.html

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

авто, виктория абрамченко, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), правительство рф, aurus