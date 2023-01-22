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В линейке Aurus появятся электромобили - РИА Новости, 22.01.2023
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В линейке Aurus появятся электромобили
В линейке Aurus появятся электромобили - РИА Новости, 22.01.2023
В линейке Aurus появятся электромобили
Российские автомобили класса люкс Aurus планируется выпускать в электрической версии, рассказала в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T08:27
2023-01-22T09:37
авто
виктория абрамченко
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
правительство рф
aurus
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Российские автомобили класса люкс Aurus планируется выпускать в электрической версии, рассказала в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко."Мы популяризируем российский автомобиль, правительство Российской Федерации оснащено "Аурусами". Они, насколько я знаю, тоже собираются выпускаться с электрическими силовыми установками. Поживем — увидим", — так она ответила на вопрос о планах пересесть на электромобиль.Сама Абрамченко к электромобилям пока относится осторожно, поскольку не видит системы их утилизации. "За такими технологиями будущее, безусловно, тем более что ископаемых источников энергии, углеводородов на планете становится все меньше. Но я всем своим коллегам говорю: запуская новую технологию, новый продукт и новый товар, нужно сразу думать о технологии утилизации того, что выпустили. Если у нас на сегодняшний день нет технологий утилизации всех узлов и агрегатов электромобиля, то тогда нужно стремиться к тому, чтобы умные головы создали технологию его утилизации", — добавила вице-премьер.Aurus — первый российский бренд автомобилей класса люкс, в линейке которого представлены седан и лимузин, минивэн и внедорожник. Проект получил кодовое название "Кортеж", он реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers и фонда Tawazun из ОАЭ.При этом еще в 2021 году вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил о разработке электрической, водородной и гибридной версий автомобиля. Модель Aurus Senat, работающую на водородном топливе, впервые представили на ВЭФ-21. Электрическую версию пока не демонстрировали, но Мантуров не исключал, что она появится и у новой модели бренда — внедорожника Aurus Komendant.В целом в России прослеживается переориентация на электродвижение. В соответствии с концепцией развития электротранспорта, в 2023 году планируется произвести 7,4 тысячи электромобилей, а в 2024-м — 17,5 тысячи. Причем производство электромобилей наладить проще, нежели моделей на двигателях внутреннего сгорания. Электрокары отечественного производства Evolute в качестве господдержки включили в программу льготного автокредитования.
https://ria.ru/20221030/auto-1827602299.html
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Ольга Фомченкова
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авто, виктория абрамченко, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), правительство рф, aurus
Авто, Виктория Абрамченко, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Правительство РФ, Aurus
08:27 22.01.2023 (обновлено: 09:37 22.01.2023)
 
В линейке Aurus появятся электромобили

Вице-премьер Абрамченко: в России планируют выпускать электромобили Aurus класса люкс

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкСедан Aurus Senat
Седан Aurus Senat - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Седан Aurus Senat. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Российские автомобили класса люкс Aurus планируется выпускать в электрической версии, рассказала в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко.
"Мы популяризируем российский автомобиль, правительство Российской Федерации оснащено "Аурусами". Они, насколько я знаю, тоже собираются выпускаться с электрическими силовыми установками. Поживем — увидим", — так она ответила на вопрос о планах пересесть на электромобиль.
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Сама Абрамченко к электромобилям пока относится осторожно, поскольку не видит системы их утилизации.
"За такими технологиями будущее, безусловно, тем более что ископаемых источников энергии, углеводородов на планете становится все меньше. Но я всем своим коллегам говорю: запуская новую технологию, новый продукт и новый товар, нужно сразу думать о технологии утилизации того, что выпустили. Если у нас на сегодняшний день нет технологий утилизации всех узлов и агрегатов электромобиля, то тогда нужно стремиться к тому, чтобы умные головы создали технологию его утилизации", — добавила вице-премьер.
Aurus — первый российский бренд автомобилей класса люкс, в линейке которого представлены седан и лимузин, минивэн и внедорожник. Проект получил кодовое название "Кортеж", он реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers и фонда Tawazun из ОАЭ.
Роскошный Komendant: новый российский внедорожник Aurus
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Люксовый внедорожник Aurus Komendant презентовали в музее Гаража особого назначения на ВДНХ.

Презентация внедорожника Aurus Komendant в музее Гаража особого назначения
1 из 10

Люксовый внедорожник Aurus Komendant презентовали в музее Гаража особого назначения на ВДНХ.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Автомобиль оснащен полным приводом с силовой электроустановкой, а также двигателем V8 Twin-turbo мощностью 598 лошадиных сил, крутящим моментом 880 Нм и объемом 4,4 литра.

Презентация внедорожника Aurus Komendant в музее Гаража особого назначения в павильоне 53 на ВДНХ в Москве
2 из 10

Автомобиль оснащен полным приводом с силовой электроустановкой, а также двигателем V8 Twin-turbo мощностью 598 лошадиных сил, крутящим моментом 880 Нм и объемом 4,4 литра.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Новая модель на 70 процентов состоит из отечественных комплектующих: кузов, двигатель и коробка передач сделаны в России.

Презентация внедорожника Aurus Komendant в музее Гаража особого назначения в павильоне 53 на ВДНХ в Москве
3 из 10

Новая модель на 70 процентов состоит из отечественных комплектующих: кузов, двигатель и коробка передач сделаны в России.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

На старте продаж будут доступны девять цветовых вариантов экстерьера и семь — интерьера.

Презентация внедорожника Aurus Komendant в музее Гаража особого назначения в павильоне 53 на ВДНХ в Москве
4 из 10

На старте продаж будут доступны девять цветовых вариантов экстерьера и семь — интерьера.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Планируется выпустить и бронированную версию автомобиля.

Презентация внедорожника Aurus Komendant в музее Гаража особого назначения в павильоне 53 на ВДНХ в Москве
5 из 10

Планируется выпустить и бронированную версию автомобиля.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Стартовая цена новинки составляет 33,7 миллиона рублей.

Презентация внедорожника Aurus Komendant в музее Гаража особого назначения в павильоне 53 на ВДНХ в Москве
6 из 10

Стартовая цена новинки составляет 33,7 миллиона рублей.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Коммерческие продажи Aurus Komendant начнутся в первом квартале 2023 года.

Презентация внедорожника Aurus Komendant в музее Гаража особого назначения в павильоне 53 на ВДНХ в Москве
7 из 10

Коммерческие продажи Aurus Komendant начнутся в первом квартале 2023 года.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Дилеры Aurus уже начали принимать предварительные заказы.

Презентация внедорожника Aurus Komendant в музее Гаража особого назначения в павильоне 53 на ВДНХ в Москве
8 из 10

Дилеры Aurus уже начали принимать предварительные заказы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Гендиректор компании Николай Ходосевич уверен, что новая модель станет дополнительным катализатором продаж марки.

Генеральный директор ООО Аурус Моторс Николай Ходосевич на презентации внедорожника Aurus Komendant в музее Гаража особого назначения в павильоне 53 на ВДНХ в Москве
9 из 10

Гендиректор компании Николай Ходосевич уверен, что новая модель станет дополнительным катализатором продаж марки.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс". В линейке на данный момент представлены лимузин, седан и внедорожник.

Презентация внедорожника Aurus Komendant в музее Гаража особого назначения в павильоне 53 на ВДНХ в Москве
10 из 10

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс". В линейке на данный момент представлены лимузин, седан и внедорожник.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 10

Люксовый внедорожник Aurus Komendant презентовали в музее Гаража особого назначения на ВДНХ.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 10

Автомобиль оснащен полным приводом с силовой электроустановкой, а также двигателем V8 Twin-turbo мощностью 598 лошадиных сил, крутящим моментом 880 Нм и объемом 4,4 литра.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 10

Новая модель на 70 процентов состоит из отечественных комплектующих: кузов, двигатель и коробка передач сделаны в России.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 10

На старте продаж будут доступны девять цветовых вариантов экстерьера и семь — интерьера.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 10

Планируется выпустить и бронированную версию автомобиля.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
6 из 10

Стартовая цена новинки составляет 33,7 миллиона рублей.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
7 из 10

Коммерческие продажи Aurus Komendant начнутся в первом квартале 2023 года.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 10

Дилеры Aurus уже начали принимать предварительные заказы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
9 из 10

Гендиректор компании Николай Ходосевич уверен, что новая модель станет дополнительным катализатором продаж марки.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
10 из 10

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс". В линейке на данный момент представлены лимузин, седан и внедорожник.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
При этом еще в 2021 году вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил о разработке электрической, водородной и гибридной версий автомобиля. Модель Aurus Senat, работающую на водородном топливе, впервые представили на ВЭФ-21. Электрическую версию пока не демонстрировали, но Мантуров не исключал, что она появится и у новой модели бренда — внедорожника Aurus Komendant.
В целом в России прослеживается переориентация на электродвижение. В соответствии с концепцией развития электротранспорта, в 2023 году планируется произвести 7,4 тысячи электромобилей, а в 2024-м — 17,5 тысячи. Причем производство электромобилей наладить проще, нежели моделей на двигателях внутреннего сгорания. Электрокары отечественного производства Evolute в качестве господдержки включили в программу льготного автокредитования.
"Крайне важный для Aurus город": первый автосалон бренда в Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Первый в городе на Неве шоурум Aurus расположился в кластере дилера "Автодом" на Пулковском шоссе.

Внедорожник Aurus Komendant в первом дилерском центре российского люксового бренда Aurus Aurus Автодом Санкт-Петербург
1 из 10

Первый в городе на Неве шоурум Aurus расположился в кластере дилера "Автодом" на Пулковском шоссе.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Эта локация хорошо известна владельцам автомобилей премиум-класса. Aurus лаконично дополнит портфель представленных там брендов, уверен гендиректор ГК "Автодом" Андрей Ольховский.

Салон седана Aurus Senat в первом дилерском центре российского люксового бренда Aurus Aurus Автодом Санкт-Петербург
2 из 10

Эта локация хорошо известна владельцам автомобилей премиум-класса. Aurus лаконично дополнит портфель представленных там брендов, уверен гендиректор ГК "Автодом" Андрей Ольховский.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

"Северная столица — крайне важный для Aurus город, знаем о большом интересе к нашей марке в Санкт-Петербурге, не сомневаемся, что новая галерея бренда станет дополнительным катализатором продаж", — подчеркнул гендиректор Aurus Николай Ходосевич.

Седан Aurus Senat в первом дилерском центре российского люксового бренда Aurus Aurus Автодом Санкт-Петербург
3 из 10

"Северная столица — крайне важный для Aurus город, знаем о большом интересе к нашей марке в Санкт-Петербурге, не сомневаемся, что новая галерея бренда станет дополнительным катализатором продаж", — подчеркнул гендиректор Aurus Николай Ходосевич.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

В салоне представлены два автомобиля — седан Aurus Senat и внедорожник Aurus Komendantи.

Седан Aurus Senat в первом дилерском центре российского люксового бренда Aurus Aurus Автодом Санкт-Петербург
4 из 10

В салоне представлены два автомобиля — седан Aurus Senat и внедорожник Aurus Komendantи.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

В дилерском центре можно купить новые автомобили и с пробегом, оформить предзаказ и подобрать индивидуальные опции.

Салон седана Aurus Senat в первом дилерском центре российского люксового бренда Aurus Aurus Автодом Санкт-Петербург
5 из 10

В дилерском центре можно купить новые автомобили и с пробегом, оформить предзаказ и подобрать индивидуальные опции.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Седан Aurus Senat в первом дилерском центре российского люксового бренда Aurus "Aurus Автодом Санкт-Петербург".

Седан Aurus Senat в первом дилерском центре российского люксового бренда Aurus Aurus Автодом Санкт-Петербург
6 из 10

Седан Aurus Senat в первом дилерском центре российского люксового бренда Aurus "Aurus Автодом Санкт-Петербург".

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

У Aurus уже есть два шоурума в Москве: на территории бывшего ЗИЛа, и в "Москва-Сити".

Салон внедорожника Aurus Komendant в первом дилерском центре российского люксового бренда Aurus Aurus Автодом Санкт-Петербург
7 из 10

У Aurus уже есть два шоурума в Москве: на территории бывшего ЗИЛа, и в "Москва-Сити".

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс".

Седан Aurus Senat в первом дилерском центре российского люксового бренда Aurus Aurus Автодом Санкт-Петербург
8 из 10

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс".

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

В линейке представлены лимузин, седан и внедорожник.

Фара внедорожника Aurus Komendant в первом дилерском центре автосалоне российского люксового бренда Aurus Aurus Автодом Санкт-Петербург
9 из 10

В линейке представлены лимузин, седан и внедорожник.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Автомобили Aurus производят на заводе в Елабуге.

Салон внедорожника Aurus Komendant в первом дилерском центре российского люксового бренда Aurus Aurus Автодом Санкт-Петербург
10 из 10

Автомобили Aurus производят на заводе в Елабуге.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
1 из 10

Первый в городе на Неве шоурум Aurus расположился в кластере дилера "Автодом" на Пулковском шоссе.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
2 из 10

Эта локация хорошо известна владельцам автомобилей премиум-класса. Aurus лаконично дополнит портфель представленных там брендов, уверен гендиректор ГК "Автодом" Андрей Ольховский.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
3 из 10

"Северная столица — крайне важный для Aurus город, знаем о большом интересе к нашей марке в Санкт-Петербурге, не сомневаемся, что новая галерея бренда станет дополнительным катализатором продаж", — подчеркнул гендиректор Aurus Николай Ходосевич.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
4 из 10

В салоне представлены два автомобиля — седан Aurus Senat и внедорожник Aurus Komendantи.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
5 из 10

В дилерском центре можно купить новые автомобили и с пробегом, оформить предзаказ и подобрать индивидуальные опции.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
6 из 10

Седан Aurus Senat в первом дилерском центре российского люксового бренда Aurus "Aurus Автодом Санкт-Петербург".

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
7 из 10

У Aurus уже есть два шоурума в Москве: на территории бывшего ЗИЛа, и в "Москва-Сити".

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
8 из 10

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс".

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
9 из 10

В линейке представлены лимузин, седан и внедорожник.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
10 из 10

Автомобили Aurus производят на заводе в Елабуге.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
 
АвтоВиктория АбрамченкоРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Правительство РФAurus
 
 
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