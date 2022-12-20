https://ria.ru/20221220/aurus-1840064931.html

"Крайне важный для Aurus город": первый автосалон бренда в Петербурге

"Крайне важный для Aurus город": первый автосалон бренда в Петербурге - РИА Новости, 20.12.2022

"Крайне важный для Aurus город": первый автосалон бренда в Петербурге

В Санкт-Петербурге открыли шоурум российских автомобилей класса люкс Aurus. Новый дилерский центр бренда — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T18:24

2022-12-20T18:24

2022-12-20T18:35

фото

aurus

санкт-петербург

автомобили

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В Санкт-Петербурге открыли шоурум российских автомобилей класса люкс Aurus. Новый дилерский центр бренда — в фотоленте Ria.ru.

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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