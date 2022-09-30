Рейтинг@Mail.ru
Роскошный Komendant: новый российский внедорожник Aurus - РИА Новости, 30.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220930/aurus-1820519789.html
Роскошный Komendant: новый российский внедорожник Aurus
Роскошный Komendant: новый российский внедорожник Aurus - РИА Новости, 30.09.2022
Роскошный Komendant: новый российский внедорожник Aurus
В семействе Aurus теперь есть и внедорожник. Впечатляющий Komendant — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T12:05
2022-09-30T12:05
фото
aurus
автомобили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820445057_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_559e27db77a55b4ea9ee8fe7d9fc0431.jpg
В семействе Aurus теперь есть и внедорожник. Впечатляющий Komendant — в фотоленте Ria.ru.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820445057_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_6853af16f171c4cf6a9818a05a3d2010.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, aurus, автомобили
Фото, Aurus, Автомобили
12:05 30.09.2022
 

Роскошный Komendant: новый российский внедорожник Aurus

Читать ria.ru в
В семействе Aurus теперь есть и внедорожник. Впечатляющий Komendant — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Люксовый внедорожник Aurus Komendant презентовали в музее Гаража особого назначения на ВДНХ.

Презентация внедорожника Aurus Komendant в музее Гаража особого назначения
1 из 10

Люксовый внедорожник Aurus Komendant презентовали в музее Гаража особого назначения на ВДНХ.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Автомобиль оснащен полным приводом с силовой электроустановкой, а также двигателем V8 Twin-turbo мощностью 598 лошадиных сил, крутящим моментом 880 Нм и объемом 4,4 литра.

Презентация внедорожника Aurus Komendant в музее Гаража особого назначения в павильоне 53 на ВДНХ в Москве
2 из 10

Автомобиль оснащен полным приводом с силовой электроустановкой, а также двигателем V8 Twin-turbo мощностью 598 лошадиных сил, крутящим моментом 880 Нм и объемом 4,4 литра.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Новая модель на 70 процентов состоит из отечественных комплектующих: кузов, двигатель и коробка передач сделаны в России.

Презентация внедорожника Aurus Komendant в музее Гаража особого назначения в павильоне 53 на ВДНХ в Москве
3 из 10

Новая модель на 70 процентов состоит из отечественных комплектующих: кузов, двигатель и коробка передач сделаны в России.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

На старте продаж будут доступны девять цветовых вариантов экстерьера и семь — интерьера.

Презентация внедорожника Aurus Komendant в музее Гаража особого назначения в павильоне 53 на ВДНХ в Москве
4 из 10

На старте продаж будут доступны девять цветовых вариантов экстерьера и семь — интерьера.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Планируется выпустить и бронированную версию автомобиля.

Презентация внедорожника Aurus Komendant в музее Гаража особого назначения в павильоне 53 на ВДНХ в Москве
5 из 10

Планируется выпустить и бронированную версию автомобиля.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Стартовая цена новинки составляет 33,7 миллиона рублей.

Презентация внедорожника Aurus Komendant в музее Гаража особого назначения в павильоне 53 на ВДНХ в Москве
6 из 10

Стартовая цена новинки составляет 33,7 миллиона рублей.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Коммерческие продажи Aurus Komendant начнутся в первом квартале 2023 года.

Презентация внедорожника Aurus Komendant в музее Гаража особого назначения в павильоне 53 на ВДНХ в Москве
7 из 10

Коммерческие продажи Aurus Komendant начнутся в первом квартале 2023 года.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Дилеры Aurus уже начали принимать предварительные заказы.

Презентация внедорожника Aurus Komendant в музее Гаража особого назначения в павильоне 53 на ВДНХ в Москве
8 из 10

Дилеры Aurus уже начали принимать предварительные заказы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Гендиректор компании Николай Ходосевич уверен, что новая модель станет дополнительным катализатором продаж марки.

Генеральный директор ООО Аурус Моторс Николай Ходосевич на презентации внедорожника Aurus Komendant в музее Гаража особого назначения в павильоне 53 на ВДНХ в Москве
9 из 10

Гендиректор компании Николай Ходосевич уверен, что новая модель станет дополнительным катализатором продаж марки.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс". В линейке на данный момент представлены лимузин, седан и внедорожник.

Презентация внедорожника Aurus Komendant в музее Гаража особого назначения в павильоне 53 на ВДНХ в Москве
10 из 10

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс". В линейке на данный момент представлены лимузин, седан и внедорожник.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
 
ФотоAurusАвтомобили
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала