https://ria.ru/20220930/aurus-1820519789.html

Роскошный Komendant: новый российский внедорожник Aurus

Роскошный Komendant: новый российский внедорожник Aurus - РИА Новости, 30.09.2022

Роскошный Komendant: новый российский внедорожник Aurus

В семействе Aurus теперь есть и внедорожник. Впечатляющий Komendant — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T12:05

2022-09-30T12:05

2022-09-30T12:05

фото

aurus

автомобили

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В семействе Aurus теперь есть и внедорожник. Впечатляющий Komendant — в фотоленте Ria.ru.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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