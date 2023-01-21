https://ria.ru/20230121/ukraina-1846465586.html

Гарвардский профессор утверждает, что санкции против России работают

Гарвардский профессор утверждает, что санкции против России работают - РИА Новости, 21.01.2023

Гарвардский профессор утверждает, что санкции против России работают

Россия станет "гигантским Ираном" из-за санкционного давления, оказываемого на нее со стороны Запада, заявил профессор Гарвардского института и бывший главный... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T15:28

2023-01-21T15:28

2023-01-21T20:46

владимир путин

виктор орбан

россия

давос

иран

всемирный экономический форум

санкции в отношении россии

политика

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Россия станет "гигантским Ираном" из-за санкционного давления, оказываемого на нее со стороны Запада, заявил профессор Гарвардского института и бывший главный экономист Международного валютного фонда Кеннет Рогофф на Всемирном экономическом форуме в Давосе."Посмотрите на Иран, на Северную Корею, Венесуэлу и Кубу — вот к какому сценарию движется Россия", — утверждает он.Рогофф призвал западные страны продолжать вводить экономические ограничения против Москвы, поскольку, по его мнению, только это может остановить украинский кризис."Я считаю, здесь мы должны думать о продлении санкций, а не об их отмене. <...> Я считаю, мы должны думать об этом так: скорая военная победа, длительные санкции", — подчеркнул Рогофф.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия западных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Он также подчеркнул, Россия решит все проблемы, которые ей создаст Запад.Так, президент, проводя 17 января совещание с правительством, отметил, что экономика страны успешно развивалась в 2022 году. В частности, уже в третьем и четвертом кварталах фиксировался рост по сравнению с резким падением во втором квартале.До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Евросоюзу не хватает смелости признать ошибочность санкционной политики.Бывший премьер-министр Бельгии, депутат Европарламента Ги Верхофстадт, в свою очередь, указывал, что санкции пошли только на пользу России: она в 2022 году по сравнению с 2021 годом увеличила торговый оборот с большинством стан Евросоюза.The New York Times также писала, что попытки Запада задушить российскую экономику не увенчались успехом. Вместо того чтобы падать дальше, Россия почти близка к своему допандемийному уровню, отмечала газета.Аналогичного мнения придерживался обозреватель Die Welt Олаф Герсеманн. По его словам, торговля Германии с Россией продолжает расти, несмотря на эмбарго на уголь, золото, сталь и водку.

https://ria.ru/20230121/evropa-1846443079.html

https://ria.ru/20220721/proval-1803916492.html

https://ria.ru/20221225/sanktsii-1841175701.html

россия

давос

иран

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир путин, виктор орбан, россия, давос, иран, всемирный экономический форум, санкции в отношении россии, политика