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Гарвардский профессор утверждает, что санкции против России работают - РИА Новости, 21.01.2023
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Гарвардский профессор утверждает, что санкции против России работают
Гарвардский профессор утверждает, что санкции против России работают - РИА Новости, 21.01.2023
Гарвардский профессор утверждает, что санкции против России работают
Россия станет "гигантским Ираном" из-за санкционного давления, оказываемого на нее со стороны Запада, заявил профессор Гарвардского института и бывший главный... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T15:28
2023-01-21T20:46
владимир путин
виктор орбан
россия
давос
иран
всемирный экономический форум
санкции в отношении россии
политика
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Россия станет "гигантским Ираном" из-за санкционного давления, оказываемого на нее со стороны Запада, заявил профессор Гарвардского института и бывший главный экономист Международного валютного фонда Кеннет Рогофф на Всемирном экономическом форуме в Давосе."Посмотрите на Иран, на Северную Корею, Венесуэлу и Кубу — вот к какому сценарию движется Россия", — утверждает он.Рогофф призвал западные страны продолжать вводить экономические ограничения против Москвы, поскольку, по его мнению, только это может остановить украинский кризис."Я считаю, здесь мы должны думать о продлении санкций, а не об их отмене. &lt;...&gt; Я считаю, мы должны думать об этом так: скорая военная победа, длительные санкции", — подчеркнул Рогофф.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия западных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Он также подчеркнул, Россия решит все проблемы, которые ей создаст Запад.Так, президент, проводя 17 января совещание с правительством, отметил, что экономика страны успешно развивалась в 2022 году. В частности, уже в третьем и четвертом кварталах фиксировался рост по сравнению с резким падением во втором квартале.До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Евросоюзу не хватает смелости признать ошибочность санкционной политики.Бывший премьер-министр Бельгии, депутат Европарламента Ги Верхофстадт, в свою очередь, указывал, что санкции пошли только на пользу России: она в 2022 году по сравнению с 2021 годом увеличила торговый оборот с большинством стан Евросоюза.The New York Times также писала, что попытки Запада задушить российскую экономику не увенчались успехом. Вместо того чтобы падать дальше, Россия почти близка к своему допандемийному уровню, отмечала газета.Аналогичного мнения придерживался обозреватель Die Welt Олаф Герсеманн. По его словам, торговля Германии с Россией продолжает расти, несмотря на эмбарго на уголь, золото, сталь и водку.
https://ria.ru/20230121/evropa-1846443079.html
https://ria.ru/20220721/proval-1803916492.html
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владимир путин, виктор орбан, россия, давос, иран, всемирный экономический форум, санкции в отношении россии, политика
Владимир Путин, Виктор Орбан, Россия, Давос, Иран, Всемирный экономический форум, Санкции в отношении России, Политика
15:28 21.01.2023 (обновлено: 20:46 21.01.2023)
 
Гарвардский профессор утверждает, что санкции против России работают

Бывший главный экономист МВФ Рогофф сравнил Россию с гигантским Ираном из-за санкций

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкРубиновая звезда на башне Московского Кремля и главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
Рубиновая звезда на башне Московского Кремля и главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Рубиновая звезда на башне Московского Кремля и главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Россия станет "гигантским Ираном" из-за санкционного давления, оказываемого на нее со стороны Запада, заявил профессор Гарвардского института и бывший главный экономист Международного валютного фонда Кеннет Рогофф на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
"Посмотрите на Иран, на Северную Корею, Венесуэлу и Кубу — вот к какому сценарию движется Россия", — утверждает он.
Рогофф призвал западные страны продолжать вводить экономические ограничения против Москвы, поскольку, по его мнению, только это может остановить украинский кризис.
"Я считаю, здесь мы должны думать о продлении санкций, а не об их отмене. <...> Я считаю, мы должны думать об этом так: скорая военная победа, длительные санкции", — подчеркнул Рогофф.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
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В США рассказали, чем рискует Европа, выступая против России
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Так, президент, проводя 17 января совещание с правительством, отметил, что экономика страны успешно развивалась в 2022 году. В частности, уже в третьем и четвертом кварталах фиксировался рост по сравнению с резким падением во втором квартале.
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До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Евросоюзу не хватает смелости признать ошибочность санкционной политики.
Бывший премьер-министр Бельгии, депутат Европарламента Ги Верхофстадт, в свою очередь, указывал, что санкции пошли только на пользу России: она в 2022 году по сравнению с 2021 годом увеличила торговый оборот с большинством стан Евросоюза.
The New York Times также писала, что попытки Запада задушить российскую экономику не увенчались успехом. Вместо того чтобы падать дальше, Россия почти близка к своему допандемийному уровню, отмечала газета.
Аналогичного мнения придерживался обозреватель Die Welt Олаф Герсеманн. По его словам, торговля Германии с Россией продолжает расти, несмотря на эмбарго на уголь, золото, сталь и водку.
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
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В США назвали причины провала антироссийских санкций
 
Владимир ПутинВиктор ОрбанРоссияДавосИранВсемирный экономический форумСанкции в отношении РоссииПолитика
 
 
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