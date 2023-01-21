15:28 21.01.2023 (обновлено: 20:46 21.01.2023)
Гарвардский профессор утверждает, что санкции против России работают
Бывший главный экономист МВФ Рогофф сравнил Россию с гигантским Ираном из-за санкций
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкРубиновая звезда на башне Московского Кремля и главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
Рубиновая звезда на башне Московского Кремля и главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Россия станет "гигантским Ираном" из-за санкционного давления, оказываемого на нее со стороны Запада, заявил профессор Гарвардского института и бывший главный экономист Международного валютного фонда Кеннет Рогофф на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Рогофф призвал западные страны продолжать вводить экономические ограничения против Москвы, поскольку, по его мнению, только это может остановить украинский кризис.
"Я считаю, здесь мы должны думать о продлении санкций, а не об их отмене. <...> Я считаю, мы должны думать об этом так: скорая военная победа, длительные санкции", — подчеркнул Рогофф.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия западных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Он также подчеркнул, Россия решит все проблемы, которые ей создаст Запад.
Так, президент, проводя 17 января совещание с правительством, отметил, что экономика страны успешно развивалась в 2022 году. В частности, уже в третьем и четвертом кварталах фиксировался рост по сравнению с резким падением во втором квартале.
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До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Евросоюзу не хватает смелости признать ошибочность санкционной политики.
Бывший премьер-министр Бельгии, депутат Европарламента Ги Верхофстадт, в свою очередь, указывал, что санкции пошли только на пользу России: она в 2022 году по сравнению с 2021 годом увеличила торговый оборот с большинством стан Евросоюза.
The New York Times также писала, что попытки Запада задушить российскую экономику не увенчались успехом. Вместо того чтобы падать дальше, Россия почти близка к своему допандемийному уровню, отмечала газета.
Аналогичного мнения придерживался обозреватель Die Welt Олаф Герсеманн. По его словам, торговля Германии с Россией продолжает расти, несмотря на эмбарго на уголь, золото, сталь и водку.
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