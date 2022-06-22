https://ria.ru/20220622/sanktsii-1797220782.html

Санкции Запада против России провалились, пишет NYT

Санкции Запада против России провалились, пишет NYT - РИА Новости, 22.06.2022

Санкции Запада против России провалились, пишет NYT

Действия Запада по удушению российской экономики не увенчались успехом, пишет американская газета The New York Times. "Китай и Индия закупают российскую нефть... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T10:23

2022-06-22T10:23

2022-06-22T15:52

цены на нефть

санкции в отношении россии

экономика

россия

сша

европа

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Действия Запада по удушению российской экономики не увенчались успехом, пишет американская газета The New York Times. "Китай и Индия закупают российскую нефть почти в тех же объемах, что и страны Запада до этого", — говорится в публикации. В статье отмечается, что из-за высоких цен на энергоносители Россия сегодня зарабатывает даже больше, чем четыре месяца назад, при этом курс рубля к доллару также резко вырос. После введения западных санкций, китайский импорт вырос на 28 процентов, что позволило России обогнать Саудовскую Аравию по поставкам нефти. Кроме того, нарастила покупки российских углеводородов Индия, которая раньше закупала незначительные объемы, напоминается в материале. Россия, вместо того, чтобы падать дальше, почти близка к своему допандемическому уровню, резюмировала газета. После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. В Кремле действия Запада назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220622/sanktsii-1797196784.html

https://ria.ru/20220621/sanktsii-1796915024.html

https://ria.ru/20220621/sanktsii-1797000663.html

россия

сша

европа

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

цены на нефть, санкции в отношении россии, экономика, россия, сша, европа