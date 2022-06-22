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Санкции Запада против России провалились, пишет NYT - РИА Новости, 22.06.2022
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Санкции Запада против России провалились, пишет NYT
Санкции Запада против России провалились, пишет NYT - РИА Новости, 22.06.2022
Санкции Запада против России провалились, пишет NYT
Действия Запада по удушению российской экономики не увенчались успехом, пишет американская газета The New York Times. "Китай и Индия закупают российскую нефть... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T10:23
2022-06-22T15:52
цены на нефть
санкции в отношении россии
экономика
россия
сша
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Действия Запада по удушению российской экономики не увенчались успехом, пишет американская газета The New York Times. "Китай и Индия закупают российскую нефть почти в тех же объемах, что и страны Запада до этого", — говорится в публикации. В статье отмечается, что из-за высоких цен на энергоносители Россия сегодня зарабатывает даже больше, чем четыре месяца назад, при этом курс рубля к доллару также резко вырос. После введения западных санкций, китайский импорт вырос на 28 процентов, что позволило России обогнать Саудовскую Аравию по поставкам нефти. Кроме того, нарастила покупки российских углеводородов Индия, которая раньше закупала незначительные объемы, напоминается в материале. Россия, вместо того, чтобы падать дальше, почти близка к своему допандемическому уровню, резюмировала газета. После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. В Кремле действия Запада назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
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цены на нефть, санкции в отношении россии, экономика, россия, сша, европа
10:23 22.06.2022 (обновлено: 15:52 22.06.2022)
 
Санкции Запада против России провалились, пишет NYT

NYT констатировала провал антироссийских санкций

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Московский международный деловой центр Москва-Сити
Вид на Московский международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на Московский международный деловой центр Москва-Сити. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Действия Запада по удушению российской экономики не увенчались успехом, пишет американская газета The New York Times.

"Китай и Индия закупают российскую нефть почти в тех же объемах, что и страны Запада до этого", — говорится в публикации.
Американский бизнесмен Рэй Далио - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 06:55Специальная военная операция на Украине
Мультимиллиардер рассказал, как Запад навредил себе санкциями против России
В статье отмечается, что из-за высоких цен на энергоносители Россия сегодня зарабатывает даже больше, чем четыре месяца назад, при этом курс рубля к доллару также резко вырос.

После введения западных санкций, китайский импорт вырос на 28 процентов, что позволило России обогнать Саудовскую Аравию по поставкам нефти. Кроме того, нарастила покупки российских углеводородов Индия, которая раньше закупала незначительные объемы, напоминается в материале.

Россия, вместо того, чтобы падать дальше, почти близка к своему допандемическому уровню, резюмировала газета.
Москва - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 06:26Специальная военная операция на Украине
В Китае назвали два главных козыря России против санкций
После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.

В Кремле действия Запада назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 13:05
Шольц признал, что санкции против России вредят экономике Германии
 
Цены на нефтьСанкции в отношении РоссииЭкономикаРоссияСШАЕвропа
 
 
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