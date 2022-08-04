https://ria.ru/20220804/germaniya-1807324873.html
В Германии признали провал антироссийских санкций
В Германии признали провал антироссийских санкций - РИА Новости, 04.08.2022
В Германии признали провал антироссийских санкций
Торговля Германии с Россией продолжает расти, несмотря на эмбарго на уголь, золото, сталь и водку, говорится в материале обозревателя Welt Олафа Герсеманна. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T19:22
2022-08-04T19:22
2022-08-04T19:40
санкции в отношении россии
германия
россия
экономика
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Торговля Германии с Россией продолжает расти, несмотря на эмбарго на уголь, золото, сталь и водку, говорится в материале обозревателя Welt Олафа Герсеманна.Ссылаясь на статью Süddeutsche Zeitung, автор заявил, что целью санкций против России было "подать сигнал Путину". Герсеманн добавил, что российский лидер вряд ли прислушается к таким "внушениям".Журналист подчеркнул, что, несмотря на эмбарго на российские уголь, сталь, древесину, цемент и золото, торговля между двумя странами растет — за счет возросших цен на газ.По данным немецкого статистического ведомства, в июне страна заплатила за голубое топливо из России 3,5 миллиарда евро. С мая рост составил пять процентов, а по сравнению с июнем прошлого года — 39 процентов.Герсеманн утверждает, что чисто математически доходы от экспорта в Германию покрывают большую часть российских военных расходов. Он признал, что импорт из России в физическом выражении сократился на 30 процентов, однако подчеркнул, что цель Германии не достигнута."Все получилось против нашего расчета. <…> Россия сбалансирует свой бюджет и сможет оставлять больше газа в земле для будущей добычи. Чтобы потом еще больше миллиардов евро и рублей текли из Германии в Россию", — подытожил автор.Германия после присоединения к антироссийским санкциям столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, немецкая промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы одной из мощнейших экономик Евросоюза. Из-за газового дефицита страна вскоре может оказаться в беспрецедентной ситуации, когда Федеральному сетевому агентству придется решать, кто из промышленников получит газ, а кто — нет.
https://ria.ru/20220804/germaniya-1807198652.html
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санкции в отношении россии, германия, россия, экономика
19:22 04.08.2022 (обновлено: 19:40 04.08.2022)
В Германии признали провал антироссийских санкций
Welt признала, что статистика по торговле с Россией обрушила надежды на эффект санкций
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости.
Торговля Германии с Россией продолжает расти, несмотря на эмбарго на уголь, золото, сталь и водку, говорится в материале обозревателя Welt
Олафа Герсеманна.
Ссылаясь на статью Süddeutsche Zeitung, автор заявил, что целью санкций против России
было "подать сигнал Путину". Герсеманн добавил, что российский лидер вряд ли прислушается к таким "внушениям".
Журналист подчеркнул, что, несмотря на эмбарго на российские уголь, сталь, древесину, цемент и золото, торговля между двумя странами растет — за счет возросших цен на газ.
По данным немецкого статистического ведомства, в июне страна заплатила за голубое топливо из России 3,5 миллиарда евро. С мая рост составил пять процентов, а по сравнению с июнем прошлого года — 39 процентов.
Герсеманн утверждает, что чисто математически доходы от экспорта в Германию
покрывают большую часть российских военных расходов. Он признал, что импорт из России в физическом выражении сократился на 30 процентов, однако подчеркнул, что цель Германии не достигнута.
"Все получилось против нашего расчета. <…> Россия сбалансирует свой бюджет и сможет оставлять больше газа в земле для будущей добычи. Чтобы потом еще больше миллиардов евро и рублей текли из Германии в Россию", — подытожил автор.
Германия после присоединения к антироссийским санкциям столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, немецкая промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы одной из мощнейших экономик Евросоюза. Из-за газового дефицита страна вскоре может оказаться в беспрецедентной ситуации, когда Федеральному сетевому агентству придется решать, кто из промышленников получит газ, а кто — нет.