https://ria.ru/20220804/germaniya-1807324873.html

В Германии признали провал антироссийских санкций

В Германии признали провал антироссийских санкций - РИА Новости, 04.08.2022

В Германии признали провал антироссийских санкций

Торговля Германии с Россией продолжает расти, несмотря на эмбарго на уголь, золото, сталь и водку, говорится в материале обозревателя Welt Олафа Герсеманна. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T19:22

2022-08-04T19:22

2022-08-04T19:40

санкции в отношении россии

германия

россия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603757197_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3e7dd4740858e40884b4e0734b6ddf8f.jpg

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Торговля Германии с Россией продолжает расти, несмотря на эмбарго на уголь, золото, сталь и водку, говорится в материале обозревателя Welt Олафа Герсеманна.Ссылаясь на статью Süddeutsche Zeitung, автор заявил, что целью санкций против России было "подать сигнал Путину". Герсеманн добавил, что российский лидер вряд ли прислушается к таким "внушениям".Журналист подчеркнул, что, несмотря на эмбарго на российские уголь, сталь, древесину, цемент и золото, торговля между двумя странами растет — за счет возросших цен на газ.По данным немецкого статистического ведомства, в июне страна заплатила за голубое топливо из России 3,5 миллиарда евро. С мая рост составил пять процентов, а по сравнению с июнем прошлого года — 39 процентов.Герсеманн утверждает, что чисто математически доходы от экспорта в Германию покрывают большую часть российских военных расходов. Он признал, что импорт из России в физическом выражении сократился на 30 процентов, однако подчеркнул, что цель Германии не достигнута."Все получилось против нашего расчета. <…> Россия сбалансирует свой бюджет и сможет оставлять больше газа в земле для будущей добычи. Чтобы потом еще больше миллиардов евро и рублей текли из Германии в Россию", — подытожил автор.Германия после присоединения к антироссийским санкциям столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, немецкая промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы одной из мощнейших экономик Евросоюза. Из-за газового дефицита страна вскоре может оказаться в беспрецедентной ситуации, когда Федеральному сетевому агентству придется решать, кто из промышленников получит газ, а кто — нет.

https://ria.ru/20220804/germaniya-1807198652.html

https://ria.ru/20220804/evrosoyuz-1807051230.html

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкции в отношении россии, германия, россия, экономика