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Гросси призвал срочно создать зону безопасности вокруг Запорожской АЭС

Гросси призвал срочно создать зону безопасности вокруг Запорожской АЭС - РИА Новости, 20.01.2023

Гросси призвал срочно создать зону безопасности вокруг Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает, что необходимо срочно создать зону безопасности вокруг Запорожской АЭС на фоне "ухудшения ситуации" в регионе. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T10:35

2023-01-20T10:35

2023-01-20T10:35

специальная военная операция на украине

в мире

рафаэль гросси

запорожская аэс

запорожская область

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает, что необходимо срочно создать зону безопасности вокруг Запорожской АЭС на фоне "ухудшения ситуации" в регионе. "Ситуация вокруг Запорожья ухудшается. С развитием конфликта... (ситуация) на восточном фронте накаляется. Поэтому я считаю, что сейчас как никогда важно и крайне необходимо принятие некоторых промежуточных мер по защите ядерного объекта", - заявил Гросси в интервью американскому телеканалу Fox News. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

запорожская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, рафаэль гросси, запорожская аэс, запорожская область