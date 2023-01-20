https://ria.ru/20230120/svo-1846256165.html

Путин обсудил с членами Совбеза ход спецоперации

Путин обсудил с членами Совбеза ход спецоперации - РИА Новости, 20.01.2023

Путин обсудил с членами Совбеза ход спецоперации

Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T14:11

2023-01-20T14:11

2023-01-20T14:29

специальная военная операция на украине

сергей шойгу

владимир путин

туркмения

россия

совет федерации рф

госдума рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749163678_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8fdae461b272649ad3f5c188f609fc5c.jpg

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Путин рассказал собравшимся о своих недавних международных телефонных переговорах, добавил Песков.Кроме того, участники мероприятия обсудили актуальные социально-экономические вопросы.По словам Пескова, на встрече присутствовали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Премьер-министр Михаил Мишустин находится с визитом в Туркмении, напомнил Песков.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230111/spetsoperatsiya-1844088692.html

https://ria.ru/20230117/spetsoperatsiya-1845422110.html

туркмения

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сергей шойгу, владимир путин, туркмения, россия, совет федерации рф, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность