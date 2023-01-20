https://ria.ru/20230120/svo-1846256165.html
Путин обсудил с членами Совбеза ход спецоперации
Путин обсудил с членами Совбеза ход спецоперации - РИА Новости, 20.01.2023
Путин обсудил с членами Совбеза ход спецоперации
Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T14:11
2023-01-20T14:11
2023-01-20T14:29
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
владимир путин
туркмения
россия
совет федерации рф
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749163678_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8fdae461b272649ad3f5c188f609fc5c.jpg
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Путин рассказал собравшимся о своих недавних международных телефонных переговорах, добавил Песков.Кроме того, участники мероприятия обсудили актуальные социально-экономические вопросы.По словам Пескова, на встрече присутствовали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Премьер-министр Михаил Мишустин находится с визитом в Туркмении, напомнил Песков.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230111/spetsoperatsiya-1844088692.html
https://ria.ru/20230117/spetsoperatsiya-1845422110.html
туркмения
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749163678_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_5e9679ffd0638e67552fcd999a0b8115.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, владимир путин, туркмения, россия, совет федерации рф, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Туркмения, Россия, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
14:11 20.01.2023 (обновлено: 14:29 20.01.2023)
Путин обсудил с членами Совбеза ход спецоперации
Песков: Путин обсудил с постоянными членами Совбеза ход спецоперации на Украине