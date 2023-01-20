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Путин обсудил с членами Совбеза ход спецоперации - РИА Новости, 20.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230120/svo-1846256165.html
Путин обсудил с членами Совбеза ход спецоперации
Путин обсудил с членами Совбеза ход спецоперации - РИА Новости, 20.01.2023
Путин обсудил с членами Совбеза ход спецоперации
Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T14:11
2023-01-20T14:29
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
владимир путин
туркмения
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совет федерации рф
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Путин рассказал собравшимся о своих недавних международных телефонных переговорах, добавил Песков.Кроме того, участники мероприятия обсудили актуальные социально-экономические вопросы.По словам Пескова, на встрече присутствовали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Премьер-министр Михаил Мишустин находится с визитом в Туркмении, напомнил Песков.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230111/spetsoperatsiya-1844088692.html
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сергей шойгу, владимир путин, туркмения, россия, совет федерации рф, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Туркмения, Россия, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
14:11 20.01.2023 (обновлено: 14:29 20.01.2023)
 
Путин обсудил с членами Совбеза ход спецоперации

Песков: Путин обсудил с постоянными членами Совбеза ход спецоперации на Украине

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В ходе совещания состоялся обмен мнениями о ходе специальной военной операции. Министр обороны Шойгу информировал участников о посещении штаба операции в начале недели", — рассказал представитель Кремля.

Путин рассказал собравшимся о своих недавних международных телефонных переговорах, добавил Песков.
Кроме того, участники мероприятия обсудили актуальные социально-экономические вопросы.
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По словам Пескова, на встрече присутствовали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Премьер-министр Михаил Мишустин находится с визитом в Туркмении, напомнил Песков.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеСергей ШойгуВладимир ПутинТуркменияРоссияСовет Федерации РФГосдума РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
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