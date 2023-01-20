https://ria.ru/20230120/stalingrad-1846244831.html

Бывшие узники фашизма призвали вернуть на карту название Сталинград

Бывшие узники фашизма призвали вернуть на карту название Сталинград - РИА Новости, 20.01.2023

Бывшие узники фашизма призвали вернуть на карту название Сталинград

Международный союз бывших малолетних узников фашизма считает необходимым вернуть городу Волгограду его прежнее название – Сталинград, соответствующее письмо... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T13:40

2023-01-20T13:40

2023-01-20T13:40

общество

сталинград

великая отечественная война (1941-1945)

волгоград

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Международный союз бывших малолетних узников фашизма считает необходимым вернуть городу Волгограду его прежнее название – Сталинград, соответствующее письмо союз направил заместителю председателя Совета безопасности РФ, главе оргкомитета по празднованию 80-летия Сталинградской битвы Дмитрию Медведеву и губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову. Сталинградская битва и через 80 лет после ее завершения остается величайшим историческим событием в жизни сотен тысяч малолетних узников фашизма, прошедших через застенки концлагерей, тюрем, гетто, маршевых колонн и других мест принудительного содержания, видевших в детские годы казни, расстрелы, повешения, сожжения, отмечается в письме, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости. "Нам очень понятно выражение защитников Сталинграда: "За Волгой для нас земли нет!" Не было бы победы там, для нас, наших детей и внуков не было бы и самой жизни. Именно в этом состоит человеческий смысл Сталинградской битвы", - говорится в письме. Героическое имя "Сталинград" "вошло во всемирную историю Великой Отечественной войны, в сердца и душу его защитников, защитников нашей Родины тогда и защитников русского мира сегодня в новой жестокой схватке с неонацизмом и неофашизмом", отмечается в письме. "Во имя будущего нашей Родины и ее героического народа настал момент принятия важного и необходимого решения жителей, руководства города и государства – в память об исторической Сталинградской битве вернуть городу его имя, ставшее известным всему миру в январе 1943 года", - подчеркивается в письме.

https://ria.ru/20230112/volgograd-1844493461.html

https://ria.ru/20221119/stalingrad-1832777813.html

сталинград

волгоград

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, сталинград, великая отечественная война (1941-1945), волгоград