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Бывшие узники фашизма призвали вернуть на карту название Сталинград - РИА Новости, 20.01.2023
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Бывшие узники фашизма призвали вернуть на карту название Сталинград
Бывшие узники фашизма призвали вернуть на карту название Сталинград - РИА Новости, 20.01.2023
Бывшие узники фашизма призвали вернуть на карту название Сталинград
Международный союз бывших малолетних узников фашизма считает необходимым вернуть городу Волгограду его прежнее название – Сталинград, соответствующее письмо... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T13:40
2023-01-20T13:40
общество
сталинград
великая отечественная война (1941-1945)
волгоград
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Международный союз бывших малолетних узников фашизма считает необходимым вернуть городу Волгограду его прежнее название – Сталинград, соответствующее письмо союз направил заместителю председателя Совета безопасности РФ, главе оргкомитета по празднованию 80-летия Сталинградской битвы Дмитрию Медведеву и губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову. Сталинградская битва и через 80 лет после ее завершения остается величайшим историческим событием в жизни сотен тысяч малолетних узников фашизма, прошедших через застенки концлагерей, тюрем, гетто, маршевых колонн и других мест принудительного содержания, видевших в детские годы казни, расстрелы, повешения, сожжения, отмечается в письме, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости. "Нам очень понятно выражение защитников Сталинграда: "За Волгой для нас земли нет!" Не было бы победы там, для нас, наших детей и внуков не было бы и самой жизни. Именно в этом состоит человеческий смысл Сталинградской битвы", - говорится в письме. Героическое имя "Сталинград" "вошло во всемирную историю Великой Отечественной войны, в сердца и душу его защитников, защитников нашей Родины тогда и защитников русского мира сегодня в новой жестокой схватке с неонацизмом и неофашизмом", отмечается в письме. "Во имя будущего нашей Родины и ее героического народа настал момент принятия важного и необходимого решения жителей, руководства города и государства – в память об исторической Сталинградской битве вернуть городу его имя, ставшее известным всему миру в январе 1943 года", - подчеркивается в письме.
https://ria.ru/20230112/volgograd-1844493461.html
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общество, сталинград, великая отечественная война (1941-1945), волгоград
Общество, Сталинград, Великая Отечественная война (1941-1945), Волгоград
13:40 20.01.2023
 
Бывшие узники фашизма призвали вернуть на карту название Сталинград

Союз бывших малолетних узников фашизма призвал переименовать Волгоград в Сталинград

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкМонумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане во время снегопада в Волгограде
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане во время снегопада в Волгограде - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Монумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане во время снегопада в Волгограде. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Международный союз бывших малолетних узников фашизма считает необходимым вернуть городу Волгограду его прежнее название – Сталинград, соответствующее письмо союз направил заместителю председателя Совета безопасности РФ, главе оргкомитета по празднованию 80-летия Сталинградской битвы Дмитрию Медведеву и губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову.
Сталинградская битва и через 80 лет после ее завершения остается величайшим историческим событием в жизни сотен тысяч малолетних узников фашизма, прошедших через застенки концлагерей, тюрем, гетто, маршевых колонн и других мест принудительного содержания, видевших в детские годы казни, расстрелы, повешения, сожжения, отмечается в письме, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Волгоград - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 20:08
Жительница военного Сталинграда призвала оставить городу нынешнее имя
"Нам очень понятно выражение защитников Сталинграда: "За Волгой для нас земли нет!" Не было бы победы там, для нас, наших детей и внуков не было бы и самой жизни. Именно в этом состоит человеческий смысл Сталинградской битвы", - говорится в письме.
Героическое имя "Сталинград" "вошло во всемирную историю Великой Отечественной войны, в сердца и душу его защитников, защитников нашей Родины тогда и защитников русского мира сегодня в новой жестокой схватке с неонацизмом и неофашизмом", отмечается в письме.
"Во имя будущего нашей Родины и ее героического народа настал момент принятия важного и необходимого решения жителей, руководства города и государства – в память об исторической Сталинградской битве вернуть городу его имя, ставшее известным всему миру в январе 1943 года", - подчеркивается в письме.
Монумент Родина-Мать - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
19 ноября 2022, 17:21Волгоградская область
Власти спросят волгоградцев о переименовании города в Сталинград
 
ОбществоСталинградВеликая Отечественная война (1941-1945)Волгоград
 
 
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