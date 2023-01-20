https://ria.ru/20230120/slava-1846188022.html

Слава рассекретила беременность дочери

Слава рассекретила беременность дочери - РИА Новости, 20.01.2023

Слава рассекретила беременность дочери

Певица Слава (Анастасия Сланевская) рассекретила беременность 23-летней дочери Александры. Она поделилась роликом из клиники вместе с наследницей и зятем... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T11:30

2023-01-20T11:30

2023-01-20T11:30

шоубиз

певица слава (анастасия сланевская)

дети

семья

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Певица Слава (Анастасия Сланевская) рассекретила беременность 23-летней дочери Александры. Она поделилась роликом из клиники вместе с наследницей и зятем Андреем. На видео было видно округлившийся животик девушки. Однако она не раскрыла пол будущего малыша. Пользователи Сети поздравили знаменитость в комментариях. Наследница певицы вышла замуж в ноябре прошлого года. Избраннику Александры 25 лет. Будущий отец занимается бизнесом. Слава родила старшую дочь в 1999 году в браке с Константином Морозовым. Однако отношения пары были недолгими. Также Слава воспитывает дочь Антонину от экс-возлюбленного Анатолия Данилицкого. Певица встречалась с бизнесменом более 20 лет. Ранее исполнительница опровергла слухи о воссоединении с бывшим избранником. Тем не менее она назвала Данилицкого "близким человеком".

https://ria.ru/20230110/slava-1843855398.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

певица слава (анастасия сланевская), дети, семья