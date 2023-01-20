https://ria.ru/20230120/slava-1846188022.html
Слава рассекретила беременность дочери
Слава рассекретила беременность дочери - РИА Новости, 20.01.2023
Слава рассекретила беременность дочери
Певица Слава (Анастасия Сланевская) рассекретила беременность 23-летней дочери Александры. Она поделилась роликом из клиники вместе с наследницей и зятем... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T11:30
2023-01-20T11:30
2023-01-20T11:30
шоубиз
певица слава (анастасия сланевская)
дети
семья
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Певица Слава (Анастасия Сланевская) рассекретила беременность 23-летней дочери Александры. Она поделилась роликом из клиники вместе с наследницей и зятем Андреем. На видео было видно округлившийся животик девушки. Однако она не раскрыла пол будущего малыша. Пользователи Сети поздравили знаменитость в комментариях. Наследница певицы вышла замуж в ноябре прошлого года. Избраннику Александры 25 лет. Будущий отец занимается бизнесом. Слава родила старшую дочь в 1999 году в браке с Константином Морозовым. Однако отношения пары были недолгими. Также Слава воспитывает дочь Антонину от экс-возлюбленного Анатолия Данилицкого. Певица встречалась с бизнесменом более 20 лет. Ранее исполнительница опровергла слухи о воссоединении с бывшим избранником. Тем не менее она назвала Данилицкого "близким человеком".
https://ria.ru/20230110/slava-1843855398.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
певица слава (анастасия сланевская), дети, семья
Шоубиз, Певица Слава (Анастасия Сланевская), Дети, Семья
Слава рассекретила беременность дочери
Слава рассекретила беременность старшей дочери Александры
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Певица Слава (Анастасия Сланевская) рассекретила беременность 23-летней дочери Александры. Она поделилась роликом из клиники вместе с наследницей и зятем Андреем.
На видео было видно округлившийся животик девушки.
"Ура, я скоро стану бабушкой! Принимаю искренние поздравления!" – призналась Слава в своей соцсети.
Однако она не раскрыла пол будущего малыша.
Пользователи Сети поздравили знаменитость в комментариях.
"Девочки, очень рада за вас! Будьте счастливы!", "Поздравляю! Любви и здоровья вашей семье!", "Поздравляю вас от души! Вы будете самой красивой бабушкой!", "Классно! Очень рада за вас!", – отреагировали поклонники артистки.
Наследница певицы вышла замуж в ноябре прошлого года. Избраннику Александры 25 лет. Будущий отец занимается бизнесом.
Слава родила старшую дочь в 1999 году в браке с Константином Морозовым. Однако отношения пары были недолгими. Также Слава воспитывает дочь Антонину от экс-возлюбленного Анатолия Данилицкого. Певица встречалась с бизнесменом более 20 лет.
Ранее исполнительница опровергла
слухи о воссоединении с бывшим избранником. Тем не менее она назвала Данилицкого "близким человеком".