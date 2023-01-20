https://ria.ru/20230120/postavki-1846382501.html

Столтенберг призвал увеличить поставки оружия Украине

Столтенберг призвал увеличить поставки оружия Украине - РИА Новости, 20.01.2023

Столтенберг призвал увеличить поставки оружия Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече контактной группы по Украине в Германии на американской базе Рамштайн заявил, что страны альянса должны поставлять... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T20:05

2023-01-20T20:05

2023-01-20T20:06

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БРЮССЕЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече контактной группы по Украине в Германии на американской базе Рамштайн заявил, что страны альянса должны поставлять Украине больше оружия "для освобождения оккупированных территорий" и из-за якобы подготовки России к "новым наступлениям". "Необходимо еще больше усилить военную поддержку, чтобы Украина победила и освободила оккупированные территории... Сейчас нам необходимо поставлять Украине больше оружия", - процитировали слова генсека в пресс-службе альянса. Сам Столтенберг на странице в Twitter связал необходимость увеличения оружейных поставок Киеву с якобы подготовкой России "к новым наступлениям". Он также отметил, что страны альянса продолжат консультации по видам предоставляемой Киеву военной помощи. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html

https://ria.ru/20230114/evropa-1844737893.html

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в мире, сергей лавров, йенс столтенберг, украина, twitter, нато, россия, киев