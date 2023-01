https://ria.ru/20230120/oruzhie-1846071838.html

Слабоумие и отвага: американцы хотят дать ВСУ оружие для удара по Крыму

Слабоумие и отвага: американцы хотят дать ВСУ оружие для удара по Крыму - РИА Новости, 20.01.2023

Слабоумие и отвага: американцы хотят дать ВСУ оружие для удара по Крыму

Сегодня на военной базе США Рамштайн, расположенной в Германии, пройдет встреча членов НАТО и представителей Украины. В Вашингтоне припасли к совещанию домашнюю

Сегодня на военной базе США Рамштайн, расположенной в Германии, пройдет встреча членов НАТО и представителей Украины. В Вашингтоне припасли к совещанию домашнюю заготовку. Рупор Демпартии газета The New York Times опубликовала статью, в которой утверждается, что администрация Байдена рассматривает возможность обеспечения Киева вооружениями, которые позволят наносить удары по Крыму.Линию партии подтвердил и пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс. Его спросили, поддержат ли США украинские удары по Крыму западным оружием. "В конечном счете нашим украинским партнерам решать, как и где лучше использовать эти вооружения и поставки для защиты своей территории," — ответил Прайс. Он также не забыл подчеркнуть, что в США считают полуостров принадлежащим Украине.По логике белых господ, раз они считают Крым принадлежащим Киеву, значит, тот может безнаказанно полуостров обстреливать. Все в точности, как было с Донбассом: это, типа, ваши граждане, поэтому вы свободно можете их убивать под аплодисменты из Вашингтона и Брюсселя.Надо сказать, это действительно новый поворот для вашингтонской администрации. До последнего времени там считали, что географическое положение, настрой крымчан и обороноспособность полуострова делают его абсолютно недостижимой военной целью для Украины. В ту сторону даже думать не стоило."Cтоит ли Украине брать Крым военным путем?" — задалось в ноябре вопросом влиятельное издание The Hill и пришло к выводу, что, в принципе, не стоит. "Высадка десанта на укрепленное крымское побережье <…> может обернуться катастрофой (для ВСУ). <…> А на Западе отнюдь не только Илон Маск боится, что Россия в ответ применит свое ядерное оружие"."Не торопитесь с Крымом", — увещевало администрацию Foreign Affairs в декабре. "Это может стать серьезным испытанием для коалиции. В то время как восточноевропейские партнеры склонны во всем поддерживать Украину и считают ядерные угрозы Путина несерьезными, <…> Франция, Германия и США гораздо больше озабочены риском эскалации".Все это отнюдь не мешало Киеву качать крымскую тему в инфополе. Зеленский рассказывал своим патронам какие-то невероятные истории про то, как по полуразрушенному Керченскому мосту в сторону России все бегут и бегут российские военные. Обещал захватить азовское побережье и обстреливать Крым из дальнобойных орудий.Киевский режим устраивал разнообразные международные посиделки на тему Крыма. Собравшиеся обещали друг другу вот-вот "встретиться в Ялте". Последний раз тему качнул помощник министра обороны, сообщив телеканалу Sky News, что ВСУ, "предположительно", займут Крым уже в конце декабря. А мужики-то и не знали, как говорится.Этому забористому наркотическому бреду старательно подпевали из Польши. Ну еще бы. Без контроля за полуостровом все хотелки о польском Междуморье обречены оставаться в области ненаучной фантастики. Анджей Дуда специально выступил на последней "Крымской платформе" и заявил, что возвращение Крыма Украине "абсолютно обязательно".До поры до времени в Вашингтоне с прохладцей относились ко всем этим инициативам. Статья "Не торопитесь с Крымом" стала как раз ответом на украинскую идею пойти на Крым в конце декабря. Причем это происходило на фоне торможения наступления союзных войск и отхода из Херсона.Теперь положение на фронте прямо противоположное. ВСУ ушли из Соледара, вот-вот потеряют Артемовск. Потери их за последние недели просто чудовищны. "Украинцы пытались сформировать резервы для возможного наступления на южном направлении. <…> Эти подразделения погибли в Бахмуте (Артемовск. — Прим. ред.). Сейчас у украинцев осталось в совокупности около 140-150 тысяч боеспособных солдат", — проанализировал ситуацию на фронте бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. Ранее он оценил потери ВСУ в 150 тысяч человек.Тут, казалось бы, остановиться, оглянуться. Спросить себя, зачем было посылать людей на верную смерть? Тем более что даже в Вашингтоне уже признают, что "Украине не выжить в многолетнем тупиковом конфликте с Россией". Но нет, вместо этого там пытаются организовать новый виток эскалации по принципу "лучше ужасный конец, чем ужас без конца".На совещании в Белом доме, как рассказал высокопоставленный источник The New York Times, было решено, что раз "в тупиковом конфликте Украине не выжить, значит, единственное, что остается, — это организовать угрозу для Крыма". При этом в публикации открытым текстом говорится, что надежд на взятие полуострова у ВСУ нет никаких."(С начала СВО) байденовская администрация проводила твердую линию на то, чтобы отказывать Киеву в поставках вооружений, которые там могли бы использовать для ударов по Крыму. Сейчас эта линия смягчается", — говорят нам ведущие военные журналисты The New York Times. Высокопоставленные источники на условиях анонимности сообщили им: "В администрации начинают признавать, что Киеву нужны будут силовые возможности для удара по русскому убежищу (так здесь называют Крым — sanctuary, хотя перевод "святилище" тоже хорошо подходит), даже несмотря на то, что такое действие увеличит риск эскалации".По словам источников, такое смягчение позиции произошло, когда в Вашингтоне решили, что демонстрация угрозы Крыму со стороны Киева усилит позиции киевского режима на мирных переговорах с Россией. Очевидно, что наши стратегические партнеры живут в каком-то своем мире. Какие возможны переговоры, если наша армия идет вперед, бодрым темпом денацифицируя и демилитаризируя бывшую УССР?На встрече в Рамштайне будет зафиксирована передача украинской стороне ракетных комплексов "Хаймарс" и БМП "Брэдли". Там будут также проводиться военные игры с участием этой техники по сценариям, написанным в Пентагоне. The New York Times рассказывает нам, что один из сценариев подразумевает движение ВСУ на юг по трассе М-14 к Мелитополю и Мариуполю, в чем немало должны помочь "Брэдли", а затем обстрел территории Крыма и путей снабжения российской армии из "Хаймарсов".Понятно, зачем американцы хотят наносить удары по Крыму. Это не только отвлечет наши силы и ресурсы для защиты полуострова. Одновременно Пентагон получит бесценную возможность проанализировать работу нашей ПВО, а затем применить полученный опыт.Непонятно другое: кем осуществлять это контрнаступление? Кто будет сидеть в БМП, кто будет стрелять из "Хаймарсов"? "Мы можем закончиться", — еще неделю назад честно предупредил через The Wall Street Journal своих американских хозяев командующий украинскими войсками в Артемовске. Сейчас его бойцы сидят там в оперативном окружении. Перспективы у них печальные.Тем временем в украинскую армию гребут уже людей с особенностями развития. Но Вашингтон продолжает планомерно уничтожать украинцев и упорно делает вид, что это все так, колониальная война на краю земли, которая никак не может угрожать самим Штатам.Изменению американской позиции способствовало, по словам источников из вашингтонской администрации, "уменьшение опасений, что удар по Крыму заставит президента Путина использовать тактическое ядерное оружие".Однако наше руководство много раз заявляло, что и не собирается использовать тактическое ядерное оружие. Зачем применять его на собственной земле? В отношении защиты Крыма речь шла совсем о другом.Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев еще в июле пригрозил "Судным днем" в ответ на удар по Крыму. Вчера он вновь подтвердил позицию руководства России по этому вопросу: "Проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной. Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба".В интервью The New York Times высокопоставленные источники делают вид, что не понимают, о чем идет речь. "Американские чиновники говорят, что не знают, как отреагирует президент Путин, если Украина будет атаковать Крым с использованием американского оружия", — сообщает нам The New York Times.На самом деле все они прекрасно понимают. Им не раз доносили позицию руководства России по этому вопросу. Другое дело, что американский истеблишмент просто боится пояснить своему народу, насколько серьезно обстоит дело. Отсюда эти сказочки про то, что Россия якобы применит — или не применит — тактическое ядерное оружие на Украине. Американцам давно пора понять, что их правители втаскивают их в глобальный конфликт пострашнее Карибского кризиса.

