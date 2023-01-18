https://ria.ru/20230118/krym-1845853912.html

В Госдепе ответили на вопрос о поддержке возможных ударов Украины по Крыму

В Госдепе ответили на вопрос о поддержке возможных ударов Украины по Крыму - РИА Новости, 18.01.2023

В Госдепе ответили на вопрос о поддержке возможных ударов Украины по Крыму

Киев сам принимает решения о том, как использовать западное оружие, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс, отвечая на вопрос, поддержали бы США... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T23:36

2023-01-18T23:36

2023-01-18T23:44

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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Киев сам принимает решения о том, как использовать западное оружие, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс, отвечая на вопрос, поддержали бы США удары Украины переданными западными системами по Крыму. "В конечном счете нашим украинским партнерам решать, как и где лучше использовать эти оружия и поставки для защиты своей территории", - заявил Прайс журналистам. Он подчеркнул, что не Вашингтон принимает решения о целях для Украины. "Минобороны США на постоянной связи с украинскими партнерами о развитии событий, о системах, которые подошли бы для ответа на угрозы, с которыми сталкивается Украина", - добавил он. Прайс подчеркнул, что США не поощряют Украину к ударам по РФ и не содействуют им, но Крым российской территорией не признают. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230112/krym-1844291239.html

https://ria.ru/20230113/pretenzii-1844539493.html

украина

сша

россия

республика крым

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в мире, нед прайс, украина, государственный департамент сша, сша, россия, республика крым