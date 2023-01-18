Рейтинг@Mail.ru
В Госдепе ответили на вопрос о поддержке возможных ударов Украины по Крыму - РИА Новости, 18.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230118/krym-1845853912.html
В Госдепе ответили на вопрос о поддержке возможных ударов Украины по Крыму
В Госдепе ответили на вопрос о поддержке возможных ударов Украины по Крыму - РИА Новости, 18.01.2023
В Госдепе ответили на вопрос о поддержке возможных ударов Украины по Крыму
Киев сам принимает решения о том, как использовать западное оружие, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс, отвечая на вопрос, поддержали бы США... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T23:36
2023-01-18T23:44
в мире
нед прайс
украина
государственный департамент сша
сша
россия
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2316:1303_1920x0_80_0_0_a7cc33d2b8ce95bf4e70c819587028a1.jpg
ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Киев сам принимает решения о том, как использовать западное оружие, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс, отвечая на вопрос, поддержали бы США удары Украины переданными западными системами по Крыму. "В конечном счете нашим украинским партнерам решать, как и где лучше использовать эти оружия и поставки для защиты своей территории", - заявил Прайс журналистам. Он подчеркнул, что не Вашингтон принимает решения о целях для Украины. "Минобороны США на постоянной связи с украинскими партнерами о развитии событий, о системах, которые подошли бы для ответа на угрозы, с которыми сталкивается Украина", - добавил он. Прайс подчеркнул, что США не поощряют Украину к ударам по РФ и не содействуют им, но Крым российской территорией не признают. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230112/krym-1844291239.html
https://ria.ru/20230113/pretenzii-1844539493.html
украина
сша
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2134:1600_1920x0_80_0_0_434213d728e83247084e0ba31c8326b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нед прайс, украина, государственный департамент сша, сша, россия, республика крым
В мире, Нед Прайс, Украина, Государственный департамент США, США, Россия, Республика Крым
23:36 18.01.2023 (обновлено: 23:44 18.01.2023)
 
В Госдепе ответили на вопрос о поддержке возможных ударов Украины по Крыму

Госдеп о возможных ударах по Крыму: Киев сам решает, как использовать западное оружие

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Киев сам принимает решения о том, как использовать западное оружие, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс, отвечая на вопрос, поддержали бы США удары Украины переданными западными системами по Крыму.
"В конечном счете нашим украинским партнерам решать, как и где лучше использовать эти оружия и поставки для защиты своей территории", - заявил Прайс журналистам.
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 09:12Специальная военная операция на Украине
В Крыму назвали угрозу Киева взять полуостров под огневой контроль трепом
Он подчеркнул, что не Вашингтон принимает решения о целях для Украины.
"Минобороны США на постоянной связи с украинскими партнерами о развитии событий, о системах, которые подошли бы для ответа на угрозы, с которыми сталкивается Украина", - добавил он.
Прайс подчеркнул, что США не поощряют Украину к ударам по РФ и не содействуют им, но Крым российской территорией не признают.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Жилой дом в Куйбышевском районе Донецка, пострадавший от обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 08:56Специальная военная операция на Украине
В Крыму предложили новым субъектам России выставить претензии Киеву
 
В миреНед ПрайсУкраинаГосударственный департамент СШАСШАРоссияРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала