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В США заявили, что Россия перемолола резервы ВСУ для удара на юге
В США заявили, что Россия перемолола резервы ВСУ для удара на юге - РИА Новости, 18.01.2023
В США заявили, что Россия перемолола резервы ВСУ для удара на юге
Россия перемолола в Артемовске обученные резервы ВСУ, предназначавшиеся для удара на юге, рассказал на своем YouTube-канале бывший советник главы Пентагона... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T20:33
2023-01-18T20:33
2023-01-18T23:05
политика
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россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
урсула фон дер ляйен
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Россия перемолола в Артемовске обученные резервы ВСУ, предназначавшиеся для удара на юге, рассказал на своем YouTube-канале бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.Макгрегор ранее оценил украинские потери в 150 тысяч человек. По его словам, из-за нехватки мобилизационного ресурса Киеву приходится идти на экстренные меры и брать в армию подростков в возрасте от 13 лет и недееспособных людей.При этом полковник высоко оценил подготовку личного состава российской армии и ответственный подход к выполнению боевых задач.В ноябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен привела оценки экспертов, согласно которым в конфликте погибли более ста тысяч украинских военных. Впоследствии эти слова полностью удалили из записи ее выступления. В пресс-службе фон дер Ляйен объяснили это "неточностью" и заявили, что речь шла "об убитых и раненых".С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230118/artemovsk-1845719620.html
https://ria.ru/20230118/ukaz-1845782474.html
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20:33 18.01.2023 (обновлено: 23:05 18.01.2023)
В США заявили, что Россия перемолола резервы ВСУ для удара на юге
Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил о ликвидации резервов ВСУ в Артемовске