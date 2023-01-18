https://ria.ru/20230118/rezervy-1845834489.html

В США заявили, что Россия перемолола резервы ВСУ для удара на юге

В США заявили, что Россия перемолола резервы ВСУ для удара на юге - РИА Новости, 18.01.2023

В США заявили, что Россия перемолола резервы ВСУ для удара на юге

Россия перемолола в Артемовске обученные резервы ВСУ, предназначавшиеся для удара на юге, рассказал на своем YouTube-канале бывший советник главы Пентагона... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T20:33

2023-01-18T20:33

2023-01-18T23:05

политика

сша

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

урсула фон дер ляйен

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Россия перемолола в Артемовске обученные резервы ВСУ, предназначавшиеся для удара на юге, рассказал на своем YouTube-канале бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.Макгрегор ранее оценил украинские потери в 150 тысяч человек. По его словам, из-за нехватки мобилизационного ресурса Киеву приходится идти на экстренные меры и брать в армию подростков в возрасте от 13 лет и недееспособных людей.При этом полковник высоко оценил подготовку личного состава российской армии и ответственный подход к выполнению боевых задач.В ноябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен привела оценки экспертов, согласно которым в конфликте погибли более ста тысяч украинских военных. Впоследствии эти слова полностью удалили из записи ее выступления. В пресс-службе фон дер Ляйен объяснили это "неточностью" и заявили, что речь шла "об убитых и раненых".С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230118/artemovsk-1845719620.html

https://ria.ru/20230118/ukaz-1845782474.html

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россия

артемовск

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политика, сша, россия, вооруженные силы украины, урсула фон дер ляйен, в мире, владимир путин, артемовск, киев, еврокомиссия, министерство обороны сша