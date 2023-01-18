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В США заявили, что Россия перемолола резервы ВСУ для удара на юге - РИА Новости, 18.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230118/rezervy-1845834489.html
В США заявили, что Россия перемолола резервы ВСУ для удара на юге
В США заявили, что Россия перемолола резервы ВСУ для удара на юге - РИА Новости, 18.01.2023
В США заявили, что Россия перемолола резервы ВСУ для удара на юге
Россия перемолола в Артемовске обученные резервы ВСУ, предназначавшиеся для удара на юге, рассказал на своем YouTube-канале бывший советник главы Пентагона... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T20:33
2023-01-18T23:05
политика
сша
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
урсула фон дер ляйен
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Россия перемолола в Артемовске обученные резервы ВСУ, предназначавшиеся для удара на юге, рассказал на своем YouTube-канале бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.Макгрегор ранее оценил украинские потери в 150 тысяч человек. По его словам, из-за нехватки мобилизационного ресурса Киеву приходится идти на экстренные меры и брать в армию подростков в возрасте от 13 лет и недееспособных людей.При этом полковник высоко оценил подготовку личного состава российской армии и ответственный подход к выполнению боевых задач.В ноябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен привела оценки экспертов, согласно которым в конфликте погибли более ста тысяч украинских военных. Впоследствии эти слова полностью удалили из записи ее выступления. В пресс-службе фон дер Ляйен объяснили это "неточностью" и заявили, что речь шла "об убитых и раненых".С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230118/artemovsk-1845719620.html
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политика, сша, россия, вооруженные силы украины, урсула фон дер ляйен, в мире, владимир путин, артемовск, киев, еврокомиссия, министерство обороны сша
Политика, США, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Урсула фон дер Ляйен, В мире, Владимир Путин, Артемовск, Киев, Еврокомиссия, Министерство обороны США
20:33 18.01.2023 (обновлено: 23:05 18.01.2023)
 
В США заявили, что Россия перемолола резервы ВСУ для удара на юге

Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил о ликвидации резервов ВСУ в Артемовске

© AP Photo / LibkosУкраинские военные в районе Соледара
Украинские военные в районе Соледара - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные в районе Соледара. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Россия перемолола в Артемовске обученные резервы ВСУ, предназначавшиеся для удара на юге, рассказал на своем YouTube-канале бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

"Украинцы пытались сформировать резервы для возможного наступления на южном направлении. <…> Эти подразделения погибли в Бахмуте (Артемовск. — Прим. ред.). Сейчас у украинцев осталось в совокупности около 140-150 тысяч боеспособных солдат", — отметил офицер.

Макгрегор ранее оценил украинские потери в 150 тысяч человек. По его словам, из-за нехватки мобилизационного ресурса Киеву приходится идти на экстренные меры и брать в армию подростков в возрасте от 13 лет и недееспособных людей.
При этом полковник высоко оценил подготовку личного состава российской армии и ответственный подход к выполнению боевых задач.
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В ноябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен привела оценки экспертов, согласно которым в конфликте погибли более ста тысяч украинских военных. Впоследствии эти слова полностью удалили из записи ее выступления. В пресс-службе фон дер Ляйен объяснили это "неточностью" и заявили, что речь шла "об убитых и раненых".
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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