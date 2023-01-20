https://ria.ru/20230120/medpolis-1846320562.html

Как оформить полис ОМС: для чего нужен, какие услуги бесплатны

Полис ОМС: как получить и где можно сделать

Как оформить полис ОМС: для чего нужен, какие услуги бесплатны

Полис обязательного медицинского страхования - один из документов, который необходимо получить каждому человеку. Как сделать полис ОМС, где его можно оформить и РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T16:55

2023-01-20T16:55

2023-01-20T16:55

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Полис обязательного медицинского страхования - один из документов, который необходимо получить каждому человеку. Как сделать полис ОМС, где его можно оформить и как, при необходимости, восстановить - в материале РИА Новости.Полис ОМСНа территории России действует система обязательного медицинского страхования, призванная обеспечить право граждан на получение бесплатной медпомощи. Основной нормативный акт, который регулирует данную сферу, - Федеральный закон РФ от 29 ноября 2010 года №326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".Документ, который подтверждает право россиян на получение необходимых им в конкретном случае медуслуг, называется “полис ОМС”. Как говорится в статье 45 указанного ФЗ, “полис обязательного медицинского страхования удостоверяет право застрахованного лица на бесплатное оказание медицинской помощи на всей территории Российской Федерации в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования”.Долгое время полис представлял собой бумажный документ либо более современную пластиковую карту, однако с декабря 2022 года полис ОМС стал цифровым и представляет собой специальный код. “Теперь всем застрахованным в системе обязательного медицинского страхования, актуализировавшим свои данные о документах, удостоверяющих личность, доступны цифровые полисы ОМС”, - говорит старший юрист Европейской Юридической Службы Марина Антонова. Прежние форматы при этом также остаются в силе.Для чего нуженПолис ОМС россиянам необходимо иметь для того, чтобы при необходимости получить помощь нужного врача в государственном медучреждении на территории всей страны, а также вызывать доктора на дом, проходить лечение в стационаре и так далее.Для тех, кто уже успел стал обладателем электронного полиса, иметь при себе его бумажный или пластиковый аналог уже не обязательно. Если потребуется, такой виртуальный документ можно предъявить при помощи смартфона.Какие бесплатные медицинские услуги входятВсе виды медицинской помощи, на которые россияне имеют право в рамках базовой программы ОМС, прописаны в статье 35 соответствующего закона. В этот перечень входит:Законом также определен перечень заболеваний, на которые распространяется действие отечественного полиса ОМС. В него входят:Вместе с тем в законе прописано, что “правительство РФ вправе… устанавливать дополнительный перечень заболеваний и состояний, включаемых в базовую программу обязательного медицинского страхования в качестве случаев оказания медицинской помощи”.Срок действияПолис ОМС, который получают бесплатно, для граждан Российской Федерации является бессрочным. Необходимость оформить новый документ может возникнуть лишь в том случае, если человек намерен сменить страховую компанию либо предыдущий полис был утерян.Как получить и где сделать полис ОМССуществует несколько способов оформить полис ОМС, причем сделать это можно как при личном визите в страховую компанию, так и при помощи электронных сервисов (через официальные сайты таких организаций, портал госуслуг). Гражданин может выбрать любой удобный для него вариант.Необходимые документыОформление полиса ОМС не требует большого пакета бумаг. Основные документы, которые для этого потребуются - это паспорт, СНИЛС и соответствующее заявление.Например, новорожденные дети в течение первых 30 дней своей жизни могут получать медпомощь по полису матери или отца. А для оформления малышу собственного полиса ОМС вместе с заявлением потребуются:Для оформления полиса ребенку 14-18 лет понадобятся его паспорт и СНИЛС, паспорт родителя или представителя и заявление.Если оформить полис ОМС нужно взрослому гражданину нашей страны, для этого понадобится лишь документ, который удостоверяет его личность, а также СНИЛС.Через страховую компанию или МФЦОдин из доступных россиянам способов подать заявление на оформление полиса ОМС - это лично обратиться в ближайший многофункциональный центр. Предварительно стоит уточнить, оказывает или нет выбранный МФЦ данную услугу.Также гражданин может обратиться в страховую компанию, причем сделать это как лично, посетив офис страховщика, так и дистанционно, заполнив заявку на официальном сайте компании (если данная услуга там доступна).Через “Госуслуги”Оформить полис ОМС россиянам позволяют и возможности портала государственных услуг. Для этого у гражданина должен быть подтвержденный аккаунт на сайте, а нужную функцию следует искать в разделе “Здоровье”.Цифровую версию документа можно будет найти в личном кабинете на “Госуслугах”. Ее легко можно прикрепить в том случае, если человек, к примеру, решит записаться на прием к врачу. А если гражданин ранее уже указывал свой номер полиса в личном кабинете на портале, он будет обновлен на цифровой аналог автоматически.В каких случаях нужно переоформлять полис ОМСНесмотря на тот факт, что полис ОМС действует бессрочно, существует ряд случаев, когда данный документ нуждается в замене. Так, получить новый полис нужно тогда, когда:Во всех этих случаях необходимо предоставить документы, которые послужат подтверждением необходимости замены полиса на новый.Как восстановить полис ОМСЕще одна ситуация, с которой рискует столкнуться гражданин - это потеря полиса ОМС. Причем полис может быть не только утерян в прямом смысле слова, но и по той или иной причине испорчен (например, владелец случайно постирал его с одеждой или документ пришел в негодность после длительного использования). В этом случае полис можно восстановить. Для этого необходимо обратиться в страховую организацию, в которой он был выдан и написать заявление.Если же человек решил воспользоваться данной ситуацией и заодно с получением нового полиса сменить страховую компанию, то за документом ему необходимо обратиться уже к выбранному страховщику. К слову, даже без подобных “несчастных случаев” граждане России имеют право один раз в год сменить страховую компанию (чаще - только в том случае, если человек меняет еще и место жительства).

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https://ria.ru/20230109/oms-1843713969.html

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https://ria.ru/20230103/medpomosch-1842919932.html

https://ria.ru/20230103/oms-1842914845.html

https://ria.ru/20230119/meditsina-1845930537.html

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Алёна Пава

общество, россия, европейская юридическая служба, здоровье, полис омс, омс