https://ria.ru/20221201/izmeneniya-1835438349.html

Тарифы ЖКХ и цифровой полис ОМС: что изменилось в России с 1 декабря

Тарифы ЖКХ и цифровой полис ОМС: что изменилось в России с 1 декабря - РИА Новости, 01.12.2022

Тарифы ЖКХ и цифровой полис ОМС: что изменилось в России с 1 декабря

В России с 1 декабря повышаются тарифы на коммунальные услуги — второй раз в 2022 году и на семь месяцев раньше запланированного срока, следующая индексация... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T01:47

2022-12-01T01:47

2022-12-01T08:48

общество

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф

госуслуги

жкх

омс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834711085_0:263:2744:1807_1920x0_80_0_0_80e584d82c224eda37227aced876ad20.jpg

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В России с 1 декабря повышаются тарифы на коммунальные услуги — второй раз в 2022 году и на семь месяцев раньше запланированного срока, следующая индексация тарифов произойдет уже в июле 2024 года.Ранее Минэкономразвития сообщило, что правительство России проведет индексацию тарифов на газ, передачу электроэнергии, снабжение водой и теплом 1 декабря текущего года вместо 1 июля 2023 года. За счет этого более полутора лет индексация тарифов проводиться не будет.Предельный уровень индексации тарифов с 1 декабря не превысит 9 процентов. Иными словами, средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц увеличится на 324 рубля. При этом ведомство прогнозирует, что совокупный платеж граждан за коммунальные услуги впоследствии будет расти меньшими темпами. Ожидается, что с 1 июля 2024 года он повысится в среднем по стране на 6,3 процента, с 1 июля 2025 года — на 5,3 процента.Цифровой полис ОМСС декабря россияне смогут не носить с собой медицинский полис для получения бесплатной медпомощи, достаточно только предъявить паспорт или свидетельство о рождении для детей до 14 лет.Ранее, чтобы получить медицинскую помощь по ОМС, нужно было иметь при себе полис на бумажном носителе или в виде пластиковой карты. В пресс-службе Федерального фонда обязательного медицинского страхования сообщали РИА Новости, что технологии для введения цифрового полиса, позволяющего получать бесплатную медицинскую помощь по паспорту, отработаны.В Минздраве России поясняли, что благодаря этим изменениям жизнь пациентов может значительно упроститься, так как электронный полис нельзя потерять или забыть дома. Кроме того, все новорожденные теперь будут автоматически вноситься в регистр застрахованных лиц на основании свидетельства о рождении, выданного органами ЗАГС, отметили в ФОМС. Автоматически будут добавляться в регистр и данные о лицах, получивших гражданство России.Расширение услуг на "Госуслугах"Перечень региональных государственных услуг, которые можно будет получить с помощью портала "Госуслуги", с 1 декабря расширен: теперь здесь можно зарегистрировать самоходные машины и прицепы к ним, а также доступен прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста.Речь идет об услугах, которые ранее были доступны только на региональных порталах или сайтах органов власти, либо вообще не предоставлялись в электронной форме. В их числе назначение ряда пособий на детей, техосмотр самоходных машин и других видов техники, регистрация прав на недвижимость, прием деклараций по НДФЛ, предоставление выписки из государственного лесного реестра, получение различных лицензий и разрешений.Также с 1 декабря региональные власти могут разместить на едином портале дополнительные услуги. Например, это услуги по аттестации школьных педагогов, признанию гражданина нуждающимся в соцобслуживании, предоставлению бесплатного жилья, согласованию перепланировки в квартире, выдаче разрешений на капстроительство и ввод объекта в эксплуатацию.Кроме того, с 1 декабря через "Госуслуги" россияне могут встать на учет в налоговом органе, для этого нужно на портале заполнить и подать электронное заявление. Заявление подписывается усиленной цифровой подписью физического лица, которую можно бесплатно получить при помощи мобильного приложения "Госключ".Страницы госорганов в соцсетяхРоссийские государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные организации и суды с 1 декабря обязаны создать и вести официальные аккаунты в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".В начале сентября о выборе именно этих сетей сообщал кабмин. Правительство указывало, что госорганы будут размещать в соцсетях отчеты о проводимых мероприятиях, комментарии по актуальным вопросам, указывать актуальные контактные данные — адрес электронной почты и номера телефонов. Кабмин также уточнял, что требования вступают в силу с 1 декабря текущего года.В пресс-службе Минцифры РИА Новости объяснили, что обязательным условием для странички госучреждения является получение специальной отметки "Госорганизация" через портал "Госуслуги". Пока что процедура подтверждения для госпабликов доступна только во "ВКонтакте", позднее она появится и в "Одноклассниках".Частные хамамы и солярии в квартирах, мебельные магазины в жилых домахХамамы и инфракрасные кабины разрешат устанавливать в России в квартирах жилых домов с 1 декабря; останется в силе только запрет на оборудование в жилье бань и саун.Соответствующие коррективы внесены в приказ МЧС России "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"."В пункте 5.2.8 абзац шестой изложить в следующей редакции: бани и сауны (кроме парильных типа "хамам" и инфракрасных кабин, а также индивидуальных саун в квартирах)", — говорится в приказе МЧС.Также с 1 декабря разрешается открывать в жилых домах магазины мебели в формате дизайн-студий, выставочных залов и офисов оформления заказов.

https://ria.ru/20221201/inoagenty-1835433881.html

https://realty.ria.ru/20221201/gost-1835375095.html

https://realty.ria.ru/20221201/stroitelstvo-1833902178.html

https://ria.ru/20221130/markirovka-1835408701.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф, госуслуги, жкх, омс