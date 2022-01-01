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Россияне могут получить цифровой полис ОМС в виде штрих-кода
Россияне могут получить цифровой полис ОМС в виде штрих-кода - РИА Новости, 01.01.2022
Россияне могут получить цифровой полис ОМС в виде штрих-кода
Россияне с 1 января могут получить цифровой полис обязательного медицинского страхования (ОМС) в виде штрих-кода, соответствующие поправки в закон об ОМС... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T02:03
2022-01-01T02:03
общество
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Россияне с 1 января могут получить цифровой полис обязательного медицинского страхования (ОМС) в виде штрих-кода, соответствующие поправки в закон об ОМС вступили в силу."У граждан появится возможность получить полис об обязательном медицинском страховании в виде уникальной последовательности символов в машиночитаемом виде - штрихкода. Для получения медпомощи по ОМС (за исключением экстренной) гражданам достаточно предоставить документ удостоверяющий личность или штрих-код, данные о пациенте будут находится в едином реестре застрахованных лиц", - рассказал РИА Новости руководитель рабочей группы по развитию ОМС во Всероссийском союзе страховщиков Александр Трошин.При этом сохраняется возможность получить полис и в виде материального носителя, добавил он."Чтобы получить цифровой полис, необходимо подать заявление лично или через законного представителя на портале "Госуслуги". Полис в виде штрих-кода выдается в день подачи заявления", - уточнил Трошин.
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общество
02:03 01.01.2022
 
Россияне могут получить цифровой полис ОМС в виде штрих-кода

Россияне с 1 января могут получить цифровой полис ОМС в виде штрих-кода

© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкПолис ОМС
Полис ОМС - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Полис ОМС
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Россияне с 1 января могут получить цифровой полис обязательного медицинского страхования (ОМС) в виде штрих-кода, соответствующие поправки в закон об ОМС вступили в силу.
"У граждан появится возможность получить полис об обязательном медицинском страховании в виде уникальной последовательности символов в машиночитаемом виде - штрихкода. Для получения медпомощи по ОМС (за исключением экстренной) гражданам достаточно предоставить документ удостоверяющий личность или штрих-код, данные о пациенте будут находится в едином реестре застрахованных лиц", - рассказал РИА Новости руководитель рабочей группы по развитию ОМС во Всероссийском союзе страховщиков Александр Трошин.
При этом сохраняется возможность получить полис и в виде материального носителя, добавил он.
"Чтобы получить цифровой полис, необходимо подать заявление лично или через законного представителя на портале "Госуслуги". Полис в виде штрих-кода выдается в день подачи заявления", - уточнил Трошин.
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