https://ria.ru/20220101/oms-1766339085.html

Россияне могут получить цифровой полис ОМС в виде штрих-кода

Россияне могут получить цифровой полис ОМС в виде штрих-кода - РИА Новости, 01.01.2022

Россияне могут получить цифровой полис ОМС в виде штрих-кода

Россияне с 1 января могут получить цифровой полис обязательного медицинского страхования (ОМС) в виде штрих-кода, соответствующие поправки в закон об ОМС... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T02:03

2022-01-01T02:03

2022-01-01T02:03

общество

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Россияне с 1 января могут получить цифровой полис обязательного медицинского страхования (ОМС) в виде штрих-кода, соответствующие поправки в закон об ОМС вступили в силу."У граждан появится возможность получить полис об обязательном медицинском страховании в виде уникальной последовательности символов в машиночитаемом виде - штрихкода. Для получения медпомощи по ОМС (за исключением экстренной) гражданам достаточно предоставить документ удостоверяющий личность или штрих-код, данные о пациенте будут находится в едином реестре застрахованных лиц", - рассказал РИА Новости руководитель рабочей группы по развитию ОМС во Всероссийском союзе страховщиков Александр Трошин.При этом сохраняется возможность получить полис и в виде материального носителя, добавил он."Чтобы получить цифровой полис, необходимо подать заявление лично или через законного представителя на портале "Госуслуги". Полис в виде штрих-кода выдается в день подачи заявления", - уточнил Трошин.

https://ria.ru/20211227/oms-1765641934.html

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общество