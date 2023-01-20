Путин пока не планирует встречу с Гросси
Пресс-секретарь Песков сообщил, что Путин пока не планирует встречу с главой МАГАТЭ Гросси
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина пока нет планов встречаться с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, пока в планах у президента таких контактов нет. С господином Гросси продолжают взаимодействовать и наши дипломаты, и "Росатом", и соответствующие ведомства", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в планах у Путина контакты с Гросси.
Ранее в пятницу глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что продолжит интенсивные консультации с РФ и Украиной о зоне физической и ядерной защиты на Запорожской АЭС в ближайшие дни и недели.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.