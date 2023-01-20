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Путин пока не планирует встречу с Гросси - РИА Новости, 20.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230120/grossi-1846220402.html
Путин пока не планирует встречу с Гросси
Путин пока не планирует встречу с Гросси - РИА Новости, 20.01.2023
Путин пока не планирует встречу с Гросси
У президента РФ Владимира Путина пока нет планов встречаться с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T12:36
2023-01-20T12:36
специальная военная операция на украине
рафаэль гросси
владимир путин
россия
энергодар
украина
запорожская аэс
магатэ
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина пока нет планов встречаться с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, пока в планах у президента таких контактов нет. С господином Гросси продолжают взаимодействовать и наши дипломаты, и "Росатом", и соответствующие ведомства", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в планах у Путина контакты с Гросси. Ранее в пятницу глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что продолжит интенсивные консультации с РФ и Украиной о зоне физической и ядерной защиты на Запорожской АЭС в ближайшие дни и недели. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230120/magate-1846167290.html
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рафаэль гросси, владимир путин, россия, энергодар, украина, запорожская аэс, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Специальная военная операция на Украине, Рафаэль Гросси, Владимир Путин, Россия, Энергодар, Украина, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
12:36 20.01.2023
 
Путин пока не планирует встречу с Гросси

Пресс-секретарь Песков сообщил, что Путин пока не планирует встречу с главой МАГАТЭ Гросси

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина пока нет планов встречаться с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, пока в планах у президента таких контактов нет. С господином Гросси продолжают взаимодействовать и наши дипломаты, и "Росатом", и соответствующие ведомства", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в планах у Путина контакты с Гросси.
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
10:25
МАГАТЭ может помочь АЭС на Украине с поставками и запчастями
Ранее в пятницу глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что продолжит интенсивные консультации с РФ и Украиной о зоне физической и ядерной защиты на Запорожской АЭС в ближайшие дни и недели.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
11:39
Эксперты МАГАТЭ продолжают сообщать о взрывах в районе Запорожской АЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеРафаэль ГроссиВладимир ПутинРоссияЭнергодарУкраинаЗапорожская АЭСМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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