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Познер и Ургант выступят на Кипре - РИА Новости, 19.01.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230119/urgant-1846019283.html
Познер и Ургант выступят на Кипре
Познер и Ургант выступят на Кипре - РИА Новости, 19.01.2023
Познер и Ургант выступят на Кипре
Владимир Познер и Иван Ургант выступят на одной сцене на Кипре. Мероприятие состоится 23 февраля в концертно-выставочном зале Monte Caputo в городе Лимассол. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T18:11
2023-01-19T18:11
шоубиз
иван ургант
владимир познер
кипр
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Владимир Познер и Иван Ургант выступят на одной сцене на Кипре. Мероприятие состоится 23 февраля в концертно-выставочном зале Monte Caputo в городе Лимассол. Ранее оператор Sold out tickets начал продажи билетов на выступление телеведущих. Согласно информации на сайте, они стоят от 49 евро. Знаменитости назвали мероприятие "Путешествия Урганта и Познера". Также называлась их передача на Первом канале. Шоу выходило в период с 2008 по 2011 год и было посвящено культуре разных стран. После начала СВО Познер перестал появляться в публичном пространстве. Однако в Сети выложили ролик с телеведущим. На видео видно, как он исполнил песню под аккомпанемент рояля. Рядом с ним в этот момент находился Леонид Ярмольник. Весной прошлого года Ургант публично осудил действия российских властей по отношению к Украине. После этого СМИ сообщили об эмиграции шоумена. Тем не менее ведущий не подтвердил информацию. Кроме того, его неоднократно замечали в России. В прошлом году артист сходил на спектакль в "Театр Наций" вместе с Аллой Пугачевой и Кристиной Орбакайте. Позже Алла Михеева призналась, что неоднократно работала с Ургантом на частных мероприятиях в Москве. Также в канун Нового года ведущий выпустил сказку "Путешествие в стране Мульти-Пульти" с российскими артистами. Однако фильм удалили из Сети спустя несколько часов после премьеры. Ранее Екатерина Варнава поделилась видео с Ургантом. В ролике она танцевала рядом с ним.
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Александра Липатова
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иван ургант, владимир познер, кипр
Шоубиз, Иван Ургант, Владимир Познер, Кипр
18:11 19.01.2023
 
Познер и Ургант выступят на Кипре

Познер и Ургант выступят 23 февраля в Лимассоле

© Фото : пресс-служба "Первого канала"Владимир Познер и Иван Ургант во время съемок фильма
Владимир Познер и Иван Ургант во время съемок фильма - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© Фото : пресс-служба "Первого канала"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Владимир Познер и Иван Ургант выступят на одной сцене на Кипре. Мероприятие состоится 23 февраля в концертно-выставочном зале Monte Caputo в городе Лимассол.
Скриншот сайта продажи билетов на мероприятие Урганта и Познера на Кипре
Скриншот сайта продажи билетов на мероприятие Урганта и Познера на Кипре
Скриншот сайта продажи билетов на мероприятие Урганта и Познера на Кипре
Ранее оператор Sold out tickets начал продажи билетов на выступление телеведущих. Согласно информации на сайте, они стоят от 49 евро.
Знаменитости назвали мероприятие "Путешествия Урганта и Познера". Также называлась их передача на Первом канале. Шоу выходило в период с 2008 по 2011 год и было посвящено культуре разных стран.
После начала СВО Познер перестал появляться в публичном пространстве. Однако в Сети выложили ролик с телеведущим. На видео видно, как он исполнил песню под аккомпанемент рояля. Рядом с ним в этот момент находился Леонид Ярмольник.
Весной прошлого года Ургант публично осудил действия российских властей по отношению к Украине. После этого СМИ сообщили об эмиграции шоумена. Тем не менее ведущий не подтвердил информацию.
Кроме того, его неоднократно замечали в России. В прошлом году артист сходил на спектакль в "Театр Наций" вместе с Аллой Пугачевой и Кристиной Орбакайте. Позже Алла Михеева призналась, что неоднократно работала с Ургантом на частных мероприятиях в Москве.
Также в канун Нового года ведущий выпустил сказку "Путешествие в стране Мульти-Пульти" с российскими артистами. Однако фильм удалили из Сети спустя несколько часов после премьеры.
Ранее Екатерина Варнава поделилась видео с Ургантом. В ролике она танцевала рядом с ним.
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ШоубизИван УргантВладимир ПознерКипр
 
 
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