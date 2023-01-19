https://ria.ru/20230119/urgant-1846019283.html

Познер и Ургант выступят на Кипре

Познер и Ургант выступят на Кипре - РИА Новости, 19.01.2023

Познер и Ургант выступят на Кипре

Владимир Познер и Иван Ургант выступят на одной сцене на Кипре. Мероприятие состоится 23 февраля в концертно-выставочном зале Monte Caputo в городе Лимассол. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T18:11

2023-01-19T18:11

2023-01-19T18:11

шоубиз

иван ургант

владимир познер

кипр

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Владимир Познер и Иван Ургант выступят на одной сцене на Кипре. Мероприятие состоится 23 февраля в концертно-выставочном зале Monte Caputo в городе Лимассол. Ранее оператор Sold out tickets начал продажи билетов на выступление телеведущих. Согласно информации на сайте, они стоят от 49 евро. Знаменитости назвали мероприятие "Путешествия Урганта и Познера". Также называлась их передача на Первом канале. Шоу выходило в период с 2008 по 2011 год и было посвящено культуре разных стран. После начала СВО Познер перестал появляться в публичном пространстве. Однако в Сети выложили ролик с телеведущим. На видео видно, как он исполнил песню под аккомпанемент рояля. Рядом с ним в этот момент находился Леонид Ярмольник. Весной прошлого года Ургант публично осудил действия российских властей по отношению к Украине. После этого СМИ сообщили об эмиграции шоумена. Тем не менее ведущий не подтвердил информацию. Кроме того, его неоднократно замечали в России. В прошлом году артист сходил на спектакль в "Театр Наций" вместе с Аллой Пугачевой и Кристиной Орбакайте. Позже Алла Михеева призналась, что неоднократно работала с Ургантом на частных мероприятиях в Москве. Также в канун Нового года ведущий выпустил сказку "Путешествие в стране Мульти-Пульти" с российскими артистами. Однако фильм удалили из Сети спустя несколько часов после премьеры. Ранее Екатерина Варнава поделилась видео с Ургантом. В ролике она танцевала рядом с ним.

https://ria.ru/20221003/urgant-1821125538.html

кипр

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

иван ургант, владимир познер, кипр