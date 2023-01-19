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ЧП на украинских АЭС возможно в любой момент, заявил глава МАГАТЭ - РИА Новости, 19.01.2023
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ЧП на украинских АЭС возможно в любой момент, заявил глава МАГАТЭ
ЧП на украинских АЭС возможно в любой момент, заявил глава МАГАТЭ - РИА Новости, 19.01.2023
ЧП на украинских АЭС возможно в любой момент, заявил глава МАГАТЭ
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает, что происшествие на атомных электростанциях на Украине возможно "в любой момент". РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T00:43
2023-01-19T05:21
рафаэль гросси
сергей шойгу
украина
энергодар
россия
магатэ
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает, что происшествие на атомных электростанциях на Украине возможно "в любой момент".В эфире телеканала CNN Гросси был задан вопрос, какая, по его мнению, существует вероятность происшествия на какой-то из АЭС на Украине при условии отсутствия зоны безопасности."Это может произойти в любой момент, в любое время. Сегодня может быть спокойная ситуация, а на следующий день может начаться обстрел. И это происходило. И когда происходит обстрел или прерывается внешнее питание, и реакторы не охлаждаются, происходит расплавление", - заявил он.По словам главы МАГАТЭ, нельзя оценить вероятность происшествия, например, в восемь из десяти, поскольку вероятность иногда может составлять ноль из десяти, а через десять секунд — десять из десяти. "Поэтому нужно действовать сейчас", - добавил Гросси.Гросси встретился на этой неделе с высокопоставленными представителями правительства Украины в Киеве по поводу своего предложения о создании зоны ядерной безопасности и защиты на Запорожской АЭС.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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рафаэль гросси, сергей шойгу, украина, энергодар, россия, магатэ, запорожская аэс
Рафаэль Гросси, Сергей Шойгу, Украина, Энергодар, Россия, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
00:43 19.01.2023 (обновлено: 05:21 19.01.2023)
 
ЧП на украинских АЭС возможно в любой момент, заявил глава МАГАТЭ

Глава МАГАТЭ Гросси: происшествие на АЭС на Украине возможно "в любой момент"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает, что происшествие на атомных электростанциях на Украине возможно "в любой момент".
В эфире телеканала CNN Гросси был задан вопрос, какая, по его мнению, существует вероятность происшествия на какой-то из АЭС на Украине при условии отсутствия зоны безопасности.
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"Это может произойти в любой момент, в любое время. Сегодня может быть спокойная ситуация, а на следующий день может начаться обстрел. И это происходило. И когда происходит обстрел или прерывается внешнее питание, и реакторы не охлаждаются, происходит расплавление", - заявил он.
По словам главы МАГАТЭ, нельзя оценить вероятность происшествия, например, в восемь из десяти, поскольку вероятность иногда может составлять ноль из десяти, а через десять секунд — десять из десяти.
"Поэтому нужно действовать сейчас", - добавил Гросси.
Гросси встретился на этой неделе с высокопоставленными представителями правительства Украины в Киеве по поводу своего предложения о создании зоны ядерной безопасности и защиты на Запорожской АЭС.
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Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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Рафаэль ГроссиСергей ШойгуУкраинаЭнергодарРоссияМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
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