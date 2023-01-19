Европарламент призвал незамедлительно разблокировать Лачинский коридор
Европарламент принял резолюцию, в которой призвал разблокировать Лачинский коридор
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВид с дороги Горис-Бердзор на город Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
Вид с дороги Горис-Бердзор на город Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 янв - РИА Новости. Европарламент обеспокоен тяжелой гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе, вызванной закрытием Лачинского коридора, призывает Азербайджан к его немедленному открытию, говорится в принятой на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге резолюции.
"Этот коридор является единственной дорогой, связывающей разрушенный войной регион с Арменией и внешним миром. Депутаты Европарламента призывают Азербайджан к его немедленному открытию, чтобы обеспечить свободу передвижения, гарантировать доступ к основным товарам и услугам наиболее незащищенных слоев населения", - говорится в документе.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду заявил, что вопрос Лачинского коридора в Нагорном Карабахе уже в ближайшее время может быть урегулирован. Он отметил, что Москва предложила Баку и Еревану следующий механизм: российские миротворцы должны обладать полномочиями по трехстороннему договору на контроль движения по Лачинскому коридору и в том числе на проверку транспортных средств на отсутствие в нем запрещенных негуманитарных, негражданских товаров.
Минобороны России ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт - Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".