https://ria.ru/20230119/koridor-1846040224.html

Европарламент призвал незамедлительно разблокировать Лачинский коридор

Европарламент призвал незамедлительно разблокировать Лачинский коридор - РИА Новости, 19.01.2023

Европарламент призвал незамедлительно разблокировать Лачинский коридор

Европарламент обеспокоен тяжелой гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе, вызванной закрытием Лачинского коридора, призывает Азербайджан к его немедленному... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T17:15

2023-01-19T17:15

2023-01-19T17:15

ситуация в нагорном карабахе

в мире

нагорный карабах

азербайджан

армения

европарламент

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БРЮССЕЛЬ, 19 янв - РИА Новости. Европарламент обеспокоен тяжелой гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе, вызванной закрытием Лачинского коридора, призывает Азербайджан к его немедленному открытию, говорится в принятой на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге резолюции. "Этот коридор является единственной дорогой, связывающей разрушенный войной регион с Арменией и внешним миром. Депутаты Европарламента призывают Азербайджан к его немедленному открытию, чтобы обеспечить свободу передвижения, гарантировать доступ к основным товарам и услугам наиболее незащищенных слоев населения", - говорится в документе. Депутаты также потребовали доступ в регион международных гуманитарных организаций, а также миссии ООН или ОБСЕ. Они предложили заменить российских миротворцев "международными миротворческими силами ОБСЕ". Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду заявил, что вопрос Лачинского коридора в Нагорном Карабахе уже в ближайшее время может быть урегулирован. Он отметил, что Москва предложила Баку и Еревану следующий механизм: российские миротворцы должны обладать полномочиями по трехстороннему договору на контроль движения по Лачинскому коридору и в том числе на проверку транспортных средств на отсутствие в нем запрещенных негуманитарных, негражданских товаров. Минобороны России ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт - Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".

https://ria.ru/20230118/zhaloba-1845849778.html

https://ria.ru/20230118/koridor-1845747610.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, нагорный карабах, азербайджан, армения, европарламент