https://ria.ru/20230119/kazakhstan-1845895231.html

Токаев провел консультации о роспуске нижней палаты

Токаев провел консультации о роспуске нижней палаты - РИА Новости, 19.01.2023

Токаев провел консультации о роспуске нижней палаты

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг провел консультации о роспуску мажилиса (нижней палаты) парламента и досрочному прекращению полномочий... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T10:43

2023-01-19T10:43

2023-01-19T10:43

в мире

касым-жомарт токаев

маулен ашимбаев

ерлан кошанов

казахстан

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АЛМА-АТА, 19 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг провел консультации о роспуску мажилиса (нижней палаты) парламента и досрочному прекращению полномочий маслихатов (местных представительных органов), сообщила пресс-служба главы государства. "Президент провел консультации с председателями палат парламента и премьер-министром по роспуску мажилиса парламента и досрочному прекращению полномочий маслихатов", - говорится в сообщении пресс-службы. Токаев отметил, что народ Казахстана на референдуме поддержал политические преобразования, в том числе направленные на обновление порядка формирования парламента и маслихатов. В ходе консультаций, проводимых в соответствии с конституцией, выступили председатель сената Маулен Ашимбаев, председатель мажилиса Ерлан Кошанов и премьер-министр Алихан Смаилов. "По итогам встречи президент сообщил, что примет итоговое решение с учетом высказанных сегодня предложений", - сообщила пресс-служба главы государства.

https://ria.ru/20230104/kazakhstan-1843007652.html

https://ria.ru/20230104/kazakhstan-1843007452.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, касым-жомарт токаев, маулен ашимбаев, ерлан кошанов, казахстан