https://ria.ru/20230119/kazakhstan-1845895231.html
Токаев провел консультации о роспуске нижней палаты
Токаев провел консультации о роспуске нижней палаты - РИА Новости, 19.01.2023
Токаев провел консультации о роспуске нижней палаты
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг провел консультации о роспуску мажилиса (нижней палаты) парламента и досрочному прекращению полномочий... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T10:43
2023-01-19T10:43
2023-01-19T10:43
в мире
касым-жомарт токаев
маулен ашимбаев
ерлан кошанов
казахстан
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АЛМА-АТА, 19 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг провел консультации о роспуску мажилиса (нижней палаты) парламента и досрочному прекращению полномочий маслихатов (местных представительных органов), сообщила пресс-служба главы государства. "Президент провел консультации с председателями палат парламента и премьер-министром по роспуску мажилиса парламента и досрочному прекращению полномочий маслихатов", - говорится в сообщении пресс-службы. Токаев отметил, что народ Казахстана на референдуме поддержал политические преобразования, в том числе направленные на обновление порядка формирования парламента и маслихатов. В ходе консультаций, проводимых в соответствии с конституцией, выступили председатель сената Маулен Ашимбаев, председатель мажилиса Ерлан Кошанов и премьер-министр Алихан Смаилов. "По итогам встречи президент сообщил, что примет итоговое решение с учетом высказанных сегодня предложений", - сообщила пресс-служба главы государства.
https://ria.ru/20230104/kazakhstan-1843007652.html
https://ria.ru/20230104/kazakhstan-1843007452.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, касым-жомарт токаев, маулен ашимбаев, ерлан кошанов, казахстан
В мире, Касым-Жомарт Токаев, Маулен Ашимбаев, Ерлан Кошанов, Казахстан
Токаев провел консультации о роспуске нижней палаты
Президент Токаев проконсультировался с парламентом и премьером о роспуске нижней палаты
АЛМА-АТА, 19 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг провел консультации о роспуску мажилиса (нижней палаты) парламента и досрочному прекращению полномочий маслихатов (местных представительных органов), сообщила пресс-служба главы государства.
"Президент провел консультации с председателями палат парламента и премьер-министром по роспуску мажилиса парламента и досрочному прекращению полномочий маслихатов", - говорится в сообщении пресс-службы.
Токаев отметил, что народ Казахстана на референдуме поддержал политические преобразования, в том числе направленные на обновление порядка формирования парламента и маслихатов.
"В сентябрьском послании я представил график предстоящих избирательных кампаний. В соответствии с ним в ноябре прошлого года состоялись внеочередные президентские выборы. Недавно была избрана часть депутатов сената. Теперь нам предстоит провести выборы в мажилис и маслихаты", – цитирует пресс-служба слова президента.
В ходе консультаций, проводимых в соответствии с конституцией, выступили председатель сената Маулен Ашимбаев
, председатель мажилиса Ерлан Кошанов
и премьер-министр Алихан Смаилов
.
"По итогам встречи президент сообщил, что примет итоговое решение с учетом высказанных сегодня предложений", - сообщила пресс-служба главы государства.