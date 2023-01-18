https://ria.ru/20230118/yuar-1845671139.html
В ЮАР заявили, что выступают против однополярного мира
В ЮАР заявили, что выступают против однополярного мира - РИА Новости, 18.01.2023
В ЮАР заявили, что выступают против однополярного мира
ЮАР выступает против однополярного мира, нужна работа на многосторонних уровнях, заявила в интервью РИА Новости министр иностранных дел республики Наледи... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T11:47
2023-01-18T11:47
2023-01-18T12:07
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ПРЕТОРИЯ, 18 янв - РИА Новости. ЮАР выступает против однополярного мира, нужна работа на многосторонних уровнях, заявила в интервью РИА Новости министр иностранных дел республики Наледи Пандор. "Конечно, я думаю, что однополярный мир абсолютно нежелателен, я не поддерживаю его, потому что появляется одна сила, которая стремится направлять всех остальных, которая, по сути, становится бандитом. Я считаю, что нам нужен ряд формаций, которые работают согласованно на многосторонних уровнях", - отметила Пандор. По ее мнению, главным многосторонним органом является ООН, также во всем мире должны быть региональные или даже межрегиональные образования, как БРИКС, которые "имеют общий набор идеалов, позитивную сущность, настроенные не против конкретной страны, а в стремлении построить мир, в котором мы стремимся к прогрессу, где понятия прав человека, справедливости, свободы и демократии должны быть подлинным импульсом, а не навязанными, с правом голоса для каждого".Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, юар, оон, брикс
11:47 18.01.2023 (обновлено: 12:07 18.01.2023)
В ЮАР заявили, что выступают против однополярного мира
Глава МИД Пандор: ЮАР выступает против однополярного мира и призывает к сотрудничеству
ПРЕТОРИЯ, 18 янв - РИА Новости. ЮАР выступает против однополярного мира, нужна работа на многосторонних уровнях, заявила в интервью РИА Новости министр иностранных дел республики Наледи Пандор.
"Конечно, я думаю, что однополярный мир абсолютно нежелателен, я не поддерживаю его, потому что появляется одна сила, которая стремится направлять всех остальных, которая, по сути, становится бандитом. Я считаю, что нам нужен ряд формаций, которые работают согласованно на многосторонних уровнях", - отметила Пандор.
По ее мнению, главным многосторонним органом является ООН
, также во всем мире должны быть региональные или даже межрегиональные образования, как БРИКС
, которые "имеют общий набор идеалов, позитивную сущность, настроенные не против конкретной страны, а в стремлении построить мир, в котором мы стремимся к прогрессу, где понятия прав человека, справедливости, свободы и демократии должны быть подлинным импульсом, а не навязанными, с правом голоса для каждого".