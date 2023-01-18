https://ria.ru/20230118/yuar-1845671139.html

В ЮАР заявили, что выступают против однополярного мира

В ЮАР заявили, что выступают против однополярного мира - РИА Новости, 18.01.2023

В ЮАР заявили, что выступают против однополярного мира

ЮАР выступает против однополярного мира, нужна работа на многосторонних уровнях, заявила в интервью РИА Новости министр иностранных дел республики Наледи... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T11:47

2023-01-18T11:47

2023-01-18T12:07

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ПРЕТОРИЯ, 18 янв - РИА Новости. ЮАР выступает против однополярного мира, нужна работа на многосторонних уровнях, заявила в интервью РИА Новости министр иностранных дел республики Наледи Пандор. "Конечно, я думаю, что однополярный мир абсолютно нежелателен, я не поддерживаю его, потому что появляется одна сила, которая стремится направлять всех остальных, которая, по сути, становится бандитом. Я считаю, что нам нужен ряд формаций, которые работают согласованно на многосторонних уровнях", - отметила Пандор. По ее мнению, главным многосторонним органом является ООН, также во всем мире должны быть региональные или даже межрегиональные образования, как БРИКС, которые "имеют общий набор идеалов, позитивную сущность, настроенные не против конкретной страны, а в стремлении построить мир, в котором мы стремимся к прогрессу, где понятия прав человека, справедливости, свободы и демократии должны быть подлинным импульсом, а не навязанными, с правом голоса для каждого".Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230118/yuar-1845621600.html

юар

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, юар, оон, брикс